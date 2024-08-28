https://uz.sputniknews.ru/20240828/videomost-itogi-gosvizita-ilxam-aliev-uzbekistan-45402987.html
Главные итоги госвизита Ильхама Алиева в Узбекистан — видео
Главные итоги госвизита Ильхама Алиева в Узбекистан — видео
Sputnik Узбекистан
Эксперты трех стран проанализировали достигнутые в ходе визита главы АР соглашения, а также перспективы развития узбекско-азербайджанских отношений.
2024-08-28T13:05+0500
2024-08-28T13:05+0500
2024-08-28T15:30+0500
пресс-центр
пресс-центр
sputnik
узбекистан
итоги
государственный визит
президент
азербайджан
ильхам алиев
ташкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/1c/45404263_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0eb2a63020f335415021e2d87698fb33.jpg
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Ташкент – Москва – Баку, посвященный итогам государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан 22-23 августа этого года. Участник в Ташкенте:главный специалист управления министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз Темирбек Танирбергенов.В Москве:преподаватель экономического факультета РУДН им. П. Лумумбы, приглашенный преподаватель РАНХиГС при Президенте России, политолог Фархад Ибрагимов.В Баку:руководитель аналитического центра STEM Орхан Елчуев.Речь шла о достигнутых в ходе визита главы АР соглашениях, а также перспективах развития узбекско-азербайджанских отношений.
узбекистан
ташкент
москва
баку
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/1c/45404263_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_f5ba80f7bbfd6e8dfecc41845750e849.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видеомост итоги государственный визит ильхам алиев узбекистан
видеомост итоги государственный визит ильхам алиев узбекистан
Главные итоги госвизита Ильхама Алиева в Узбекистан — видео
13:05 28.08.2024 (обновлено: 15:30 28.08.2024)
Эксперты трех стран проанализировали достигнутые в ходе визита главы АР соглашения, а также перспективы развития узбекско-азербайджанских отношений.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Ташкент – Москва – Баку, посвященный итогам государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан 22-23 августа этого года.
главный специалист управления министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз Темирбек Танирбергенов.
преподаватель экономического факультета РУДН им. П. Лумумбы, приглашенный преподаватель РАНХиГС при Президенте России, политолог Фархад Ибрагимов.
руководитель аналитического центра STEM Орхан Елчуев.
Речь шла о достигнутых в ходе визита главы АР соглашениях, а также перспективах развития узбекско-азербайджанских отношений.