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Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
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Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
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Главные итоги госвизита Ильхама Алиева в Узбекистан — видео
Главные итоги госвизита Ильхама Алиева в Узбекистан — видео
Sputnik Узбекистан
Эксперты трех стран проанализировали достигнутые в ходе визита главы АР соглашения, а также перспективы развития узбекско-азербайджанских отношений.
2024-08-28T13:05+0500
2024-08-28T15:30+0500
пресс-центр
пресс-центр
sputnik
узбекистан
итоги
государственный визит
президент
азербайджан
ильхам алиев
ташкент
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Ташкент – Москва – Баку, посвященный итогам государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан 22-23 августа этого года. Участник в Ташкенте:главный специалист управления министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз Темирбек Танирбергенов.В Москве:преподаватель экономического факультета РУДН им. П. Лумумбы, приглашенный преподаватель РАНХиГС при Президенте России, политолог Фархад Ибрагимов.В Баку:руководитель аналитического центра STEM Орхан Елчуев.Речь шла о достигнутых в ходе визита главы АР соглашениях, а также перспективах развития узбекско-азербайджанских отношений.
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видеомост итоги государственный визит ильхам алиев узбекистан
видеомост итоги государственный визит ильхам алиев узбекистан

Главные итоги госвизита Ильхама Алиева в Узбекистан — видео

13:05 28.08.2024 (обновлено: 15:30 28.08.2024)
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Эксперты трех стран проанализировали достигнутые в ходе визита главы АР соглашения, а также перспективы развития узбекско-азербайджанских отношений.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Ташкент – Москва – Баку, посвященный итогам государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан 22-23 августа этого года.
Участник в Ташкенте:
главный специалист управления министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз Темирбек Танирбергенов.
В Москве:
преподаватель экономического факультета РУДН им. П. Лумумбы, приглашенный преподаватель РАНХиГС при Президенте России, политолог Фархад Ибрагимов.
В Баку:
руководитель аналитического центра STEM Орхан Елчуев.
Речь шла о достигнутых в ходе визита главы АР соглашениях, а также перспективах развития узбекско-азербайджанских отношений.
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