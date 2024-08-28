https://uz.sputniknews.ru/20240828/videomost-itogi-gosvizita-ilxam-aliev-uzbekistan-45402987.html

Главные итоги госвизита Ильхама Алиева в Узбекистан — видео

Главные итоги госвизита Ильхама Алиева в Узбекистан — видео

Sputnik Узбекистан

Эксперты трех стран проанализировали достигнутые в ходе визита главы АР соглашения, а также перспективы развития узбекско-азербайджанских отношений.

2024-08-28T13:05+0500

2024-08-28T13:05+0500

2024-08-28T15:30+0500

пресс-центр

пресс-центр

sputnik

узбекистан

итоги

государственный визит

президент

азербайджан

ильхам алиев

ташкент

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/1c/45404263_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0eb2a63020f335415021e2d87698fb33.jpg

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Ташкент – Москва – Баку, посвященный итогам государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан 22-23 августа этого года. Участник в Ташкенте:главный специалист управления министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз Темирбек Танирбергенов.В Москве:преподаватель экономического факультета РУДН им. П. Лумумбы, приглашенный преподаватель РАНХиГС при Президенте России, политолог Фархад Ибрагимов.В Баку:руководитель аналитического центра STEM Орхан Елчуев.Речь шла о достигнутых в ходе визита главы АР соглашениях, а также перспективах развития узбекско-азербайджанских отношений.

узбекистан

ташкент

москва

баку

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видеомост итоги государственный визит ильхам алиев узбекистан