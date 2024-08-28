https://uz.sputniknews.ru/20240828/znachenie-kaspiyskogo-mrk-amur-s-kalibrami-dlya-vmf-rossii--45401689.html

Значение каспийского МРК "Амур" с "Калибрами" для ВМФ России

Значение каспийского МРК "Амур" с "Калибрами" для ВМФ России

Sputnik Узбекистан

Серия малых ракетных кораблей проекта "Каракурт" позволяет значительно нарастить ударную мощь оперативно-стратегических объединений ВМФ России

2024-08-28T17:10+0500

2024-08-28T17:10+0500

2024-08-28T17:10+0500

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Главное оружие МРК сегодня – высокоточные крылатые ракеты "Калибр", способные поражать цели в обычном и ядерном снаряжении на расстоянии до 2500 км. На борту каждого "Каракурта" – восемь ячеек вертикального пуска, возможна интеграция гиперзвуковых "Цирконов" дальностью более 1000 км. ВМФ России к 2025 году получит 28 МРК, суммарный залп которых – 224 высокоточных крылатых ракеты.В Каспийске 26 августа торжественно принят в боевой состав ВМФ России малый ракетный корабль "Амур" проекта 22800. Торжественная церемония подъема Андреевского флага состоялась под руководством главкома Александра Моисеева, который заявил: "Корабли типа "Каракурт", спроектированные инженерами Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз", воплотили в себе мощь ударного оружия и высокие мореходные качества. Они внесут свой весомый вклад в укрепление боеготовности, действуя в составе надводной составляющей ВМФ. Выражаю уверенность в том, что экипаж малого ракетного корабля "Амур" будет с честью выполнять поставленные боевые задачи".Большое внимание к малому кораблю неслучайно. Новый каспийский "Каракурт" способен эффективно решать боевые задачи одиночно и в составе группировок, успешно поражать цели на удалении 2500 км от пирса в Каспийске. К примеру, на всей территории Польши, Румынии и Болгарии. Не говоря уже об украинских бандеровцах, которых ВМФ России планомерно и методично "калибрует" в рамках специальной военной операции. Программа оснащения флота носителями высокоточного оружия будет продолжена. Строительство надежных, маневренных, обладающих высокой огневой мощью МРК проекта 22800, идет в хорошем темпе (из 18 запланированных заложены и построены 16).Многоцелевой ракетно-артиллерийский "Каракурт" не имеет "детских болезней" или "сырых" систем, здесь успешно работает все и сразу. Проект удалось создать быстро за счет использования серийных изделий ОПК, без опытно-конструкторских разработок. Отсюда – темпы строительства, идеальное соотношение цены и качества. Начиная с третьего корпуса, "Каракурты" получили зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-М" – такое повышение огневой мощи и боевой живучести МРК принципиально важно после свершившейся в ходе российской СВО "революции беспилотников". На борту "Каракурта" также имеется разведывательный дрон "Орлан-10", требование времени.Сокрушительная ударная мощь"Каракурты" – малые корабли (водоизмещение – 800 тонн), созданные для больших проблем противника. Предназначение проекта 22800 – охрана и оборона ближней морской зоны. Мониторинг окружающей обстановки экипаж МРК ведет с помощью комплекса "Минерал-М" (активная и пассивная РЛС загоризонтной дальности). И все же, в компактном корпусе длиной 67 метров и шириной 11 метров заключена огромная боевая мощь. При необходимости, высокоточные крылатые ракеты дальностью до 2500 км трансформируют компактные МРК в средство стратегического сдерживания. Одна из специализаций "Каракурта" – охота за подводными лодками противника.Каспийский "Амур" может поразить ракетный эсминец, военную базу или аэродром. Способен в любую погоду самостоятельно обнаружить и уничтожить морские и береговые объекты крылатыми ракетами "Калибр" или противокорабельными ракетами "Оникс" (по обстановке). Благодаря могуществу комплекса "Панцирь-М", 76-мм пушки (АК-176МА) и автоматизированной системы управления огнем, "Каракурты" эффективны в отражении ракетных ударов.Интегрированный и самодостаточный "Панцирь-М" – единственная в мире корабельная система, совмещающая в одной башне мощное зенитное артиллерийское и ракетное вооружение, радиолокационно-оптическую систему управления. Обеспечивает трех-пятисекундную реакцию на все типы воздушных целей – летящие со скоростями до 1000 м/сек, на удалении до 20 км и на высотах до 15 км. Противника встречают два 30-мм шестиствольных зенитных автомата с боекомплектом по 500 бронебойно-подкалиберных и осколочно-фугасных снарядов, восемь пусковых для зенитных управляемых ракет со стержневыми боевыми частями (боезапас – до 32 единиц).Российский флот не мельчает – модернизируется. "Москитные" идеи – классика отечественного кораблестроения. Напомню, еще в 1970-х разрабатывались ракетные катера "Молния" водоизмещением 500 тонн со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами П-270 "Москит" огромной ударной мощи, способными потопить авианосец противника. Полагаю, современные атомные ракетные крейсеры под водой и малые ракетные корабли типа "Каракурт" над водой – экономически оптимальная стратегия РФ на ближайшие десятилетия. При этом западный рейтинг военной мощи Global Firepower–2024 отдает ВМФ России мировое первенство, оставляя ВМС США лишь на четвертом месте.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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вмф россия малые ракетные корабли