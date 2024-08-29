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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240829/chto-sluchilos-s-vsu-na-vajnom-uchastke-fronta-45417965.html
Стало известно, что случилось с ВСУ на важном участке фронта
Стало известно, что случилось с ВСУ на важном участке фронта
Sputnik Узбекистан
Британский эксперт отмечает большие проблемы украинской армии на красноармейском направлении
2024-08-29T16:10+0500
2024-08-29T16:10+0500
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. У ВСУ большие проблемы на Красноармейском направлении, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Эксперт убежден, что после того, как российские военные будут контролировать город, у них улучшится логистика и они смогут это использовать для продвижения в сторону Днепра.Для справки: Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тыс. человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
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всу украинская армия эксперт британия
всу украинская армия эксперт британия

Стало известно, что случилось с ВСУ на важном участке фронта

16:10 29.08.2024
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / LIBKOS
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Британский эксперт отмечает большие проблемы украинской армии на Красноармейском направлении.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. У ВСУ большие проблемы на Красноармейском направлении, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

"Мы видим, как рушится вся линия фронта ВСУ на Покровском (Красноармейском — прим. ред.) направлении, и это происходит молниеносно", — сказал он.

Эксперт убежден, что после того, как российские военные будут контролировать город, у них улучшится логистика и они смогут это использовать для продвижения в сторону Днепра.
Для справки: Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тыс. человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
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