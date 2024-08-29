https://uz.sputniknews.ru/20240829/chto-sluchilos-s-vsu-na-vajnom-uchastke-fronta-45417965.html

Стало известно, что случилось с ВСУ на важном участке фронта

Стало известно, что случилось с ВСУ на важном участке фронта

Sputnik Узбекистан

Британский эксперт отмечает большие проблемы украинской армии на красноармейском направлении

2024-08-29T16:10+0500

2024-08-29T16:10+0500

2024-08-29T16:10+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

россия

всу

в мире

днр

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/01/38495545_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_033155d23b1a1060ec60f22e8dad9480.jpg

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. У ВСУ большие проблемы на Красноармейском направлении, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Эксперт убежден, что после того, как российские военные будут контролировать город, у них улучшится логистика и они смогут это использовать для продвижения в сторону Днепра.Для справки: Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тыс. человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.

россия

днр

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

всу украинская армия эксперт британия