https://uz.sputniknews.ru/20240829/granitsa-afganistan-torgovyy-sentr-termez-45420887.html

На границе с Афганистаном открыли Международный торговый центр "Термез"

На границе с Афганистаном открыли Международный торговый центр "Термез"

Sputnik Узбекистан

В церемонии открытия центра, призванного упростить приграничную торговлю и создать удобства для предпринимателей, участвовали премьер-министр РУз Абдулла... 29.08.2024, Sputnik Узбекистан

2024-08-29T18:32+0500

2024-08-29T18:32+0500

2024-08-29T18:32+0500

экономика

узбекистан

термез

афганистан

торговля

абдулла арипов

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В Термезе состоялась официальная церемония открытия одноименного Международного торгового центра, сообщает пресс-служба главы правительства Узбекистана. В ней приняли участие премьер-министр РУз Абдулла Арипов, исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Абдул Гани Бародар, заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, заместитель министра экономики и торговли Кыргызстана Назарбек Малаев, заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев и другие. Они выразили уверенность, что Международный торговый центр "Термез" станет важной площадкой для расширения торговых отношений и реализации совместных проектов в регионе. После официального открытия центра с его работой ознакомились представители дипкорпуса Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и других стран. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев неоднократно подчеркивал важность укрепления добрососедских связей со странами региона. Присутствовавшие обсудили условия, созданные афганским гражданам для торговли и получения образовательных, медицинских и других социальных услуг. Напомним, что согласно постановлению президента РУз, гражданам Афганистана и Пакистана в данном центре предоставлено право на аренду, а также в порядке исключения, приобретения на праве собственности торговых магазинов, зданий и сооружений, предназначенных для оказания услуг и производства.При этом право на земельный участок подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством, на основе права аренды. Кроме того, в мае ввели порядок, в соответствии с которым в зоне свободной торговли Международного торгового центра "Термез" разрешено принимать в качестве оплаты доллары США, евро, рубли и юани. Внедрен также порядок въезда на территорию центра через специальный коридор без оформления въездной визы на срок до 15 дней.

узбекистан

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экономика, узбекистан, термез, афганистан, торговля, абдулла арипов