На границе с Афганистаном открыли Международный торговый центр "Термез"
© Кабинет министров УзбекистанаВ Термезе состоялась официальная церемония открытия "Термезского международного торгового центра".
© Кабинет министров Узбекистана
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В церемонии открытия центра, призванного упростить приграничную торговлю и создать удобства для предпринимателей, участвовали премьер-министр РУз Абдулла Арипов, а также делегации из Афганистана, Азербайджана, Кыргызстана и других стран.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В Термезе состоялась официальная церемония открытия одноименного Международного торгового центра, сообщает пресс-служба главы правительства Узбекистана.
В ней приняли участие премьер-министр РУз Абдулла Арипов, исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Абдул Гани Бародар, заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, заместитель министра экономики и торговли Кыргызстана Назарбек Малаев, заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев и другие.
Они выразили уверенность, что Международный торговый центр "Термез" станет важной площадкой для расширения торговых отношений и реализации совместных проектов в регионе.
После официального открытия центра с его работой ознакомились представители дипкорпуса Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и других стран.
© Кабинет министров УзбекистанаВ Термезе состоялась официальная церемония открытия "Термезского международного торгового центра".
В Термезе состоялась официальная церемония открытия "Термезского международного торгового центра".
© Кабинет министров Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев неоднократно подчеркивал важность укрепления добрососедских связей со странами региона.
"Международный торговый центр "Термез" предназначен для создания благоприятной деловой среды и логистики, упрощения административных процедур и создания условий для предпринимателей", — говорится в сообщении.
© Кабинет министров УзбекистанаВ Термезе состоялась официальная церемония открытия "Термезского международного торгового центра".
В Термезе состоялась официальная церемония открытия "Термезского международного торгового центра".
© Кабинет министров Узбекистана
Присутствовавшие обсудили условия, созданные афганским гражданам для торговли и получения образовательных, медицинских и других социальных услуг.
Напомним, что согласно постановлению президента РУз, гражданам Афганистана и Пакистана в данном центре предоставлено право на аренду, а также в порядке исключения, приобретения на праве собственности торговых магазинов, зданий и сооружений, предназначенных для оказания услуг и производства.
При этом право на земельный участок подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством, на основе права аренды.
Кроме того, в мае ввели порядок, в соответствии с которым в зоне свободной торговли Международного торгового центра "Термез" разрешено принимать в качестве оплаты доллары США, евро, рубли и юани. Внедрен также порядок въезда на территорию центра через специальный коридор без оформления въездной визы на срок до 15 дней.