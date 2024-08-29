https://uz.sputniknews.ru/20240829/iran-eksport-eaeu-rost-45416959.html

Экспорт Ирана в ЕАЭС вырос на 138%

Экспорт Ирана в ЕАЭС вырос на 138%

Sputnik Узбекистан

Масштабы торгового оборота Ирана с государствами Союза значительно увеличились, в том числе после реализации временного соглашения о свободной торговле

2024-08-29T14:03+0500

2024-08-29T14:03+0500

2024-08-29T14:21+0500

еаэс

иран

экспорт

экономика

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Экспорт ненефтяной продукции Ирана в государства-члены Евразийского экономического союза вырос на 138%, заявил глава Организации содействия торговле Ирана (TPOI), замминистра промышленности Мехди Зейгами. Об этом сообщает IRAN.ru. Говоря об участии 300 иранских компаний в бизнес-форуме Иран-ЕАЭС, он добавил, что увеличению масштабов торгового оборота с государствами Союза в значительной степени способствовала реализация в 2019 году временного соглашения о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС. По его словам, укрепление и дальнейшее расширение делового и экономического сотрудничества между Ираном и странами-членами Союза является основной целью бизнес-форума. Бизнес-форум Иран – ЕАЭС пройдет в Армении 30-31 сентября в рамках III Евразийского экономического форума.Его участники — более 300 иранских, а также компаний из пяти государств-членов ЕАЭС, включая Россию, Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Детали предстоящего бизнес-диалога обсудили и министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали.Стороны выразили уверенность в том, что бизнес-диалог станет одним из ключевых мероприятий Форума и позволит раскрыть возможности для углубления торгово-экономических связей бизнеса стран Союза с иранскими компаниямив свете нового Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.Также речь шла о ходе ратификации полноформатного соглашения о свободной торговле и планах по развитию взаимодействия ЕЭК с Ираном в текущем и следующем году.Напомним, что Иран заинтересован в получении статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассмотрели запрос Тегерана. Решение о предоставлении зарубежному партнеру такого статуса принимают главы государств-членов Союза на заседании Высшего евразийского экономического совета.

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