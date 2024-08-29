https://uz.sputniknews.ru/20240829/kak-ispolneny-byudjety-v-stranax-eaes-45410859.html

Как исполнены бюджеты в странах ЕАЭС

Как исполнены бюджеты в странах ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Евразийская экономическая комиссия представила статданные об исполнении бюджетов и госдолге в странах Союза за первые 6 месяцев этого года.

2024-08-29T09:45+0500

2024-08-29T09:45+0500

2024-08-29T09:45+0500

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статистика

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Департамент статистики ЕЭК опубликовал отчет об исполнении страновых бюджетов государств-членов ЕАЭС за первое полугодие 2024-го, сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.Из представленных данных можно узнать, как были исполнены бюджеты в странах "пятерки", их структуру, а также информацию о госдолгах государств Союза.Темпы роста доходных и расходных частей страновых бюджетов государств ЕАЭС имели разнонаправленную динамику по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом.Самые высокие темпы прироста наблюдались по доходам бюджета в России (+34%), самые низкие – по расходам бюджета в Казахстане (-2%).За отчетный период в структуре доходов преобладающую долю занимали налог на добавленную стоимость (25%-39%), а также другие поступления в доходную часть бюджета (43%-55%). В расходной части существенную долю занимали финансирование социальной сферы и общегосударственной деятельности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доли расходов по этим статьям росли, за исключением финансирования социальной сферы в Кыргызстане.

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