https://uz.sputniknews.ru/20240829/kak-ispolneny-byudjety-v-stranax-eaes-45410859.html
Как исполнены бюджеты в странах ЕАЭС
Как исполнены бюджеты в странах ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Евразийская экономическая комиссия представила статданные об исполнении бюджетов и госдолге в странах Союза за первые 6 месяцев этого года.
2024-08-29T09:45+0500
2024-08-29T09:45+0500
2024-08-29T09:45+0500
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бюджет
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статистика
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Департамент статистики ЕЭК опубликовал отчет об исполнении страновых бюджетов государств-членов ЕАЭС за первое полугодие 2024-го, сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.Из представленных данных можно узнать, как были исполнены бюджеты в странах "пятерки", их структуру, а также информацию о госдолгах государств Союза.Темпы роста доходных и расходных частей страновых бюджетов государств ЕАЭС имели разнонаправленную динамику по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом.Самые высокие темпы прироста наблюдались по доходам бюджета в России (+34%), самые низкие – по расходам бюджета в Казахстане (-2%).За отчетный период в структуре доходов преобладающую долю занимали налог на добавленную стоимость (25%-39%), а также другие поступления в доходную часть бюджета (43%-55%). В расходной части существенную долю занимали финансирование социальной сферы и общегосударственной деятельности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доли расходов по этим статьям росли, за исключением финансирования социальной сферы в Кыргызстане.
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бюджеты страны еаэс еэк
Как исполнены бюджеты в странах ЕАЭС
Евразийская экономическая комиссия представила статданные об исполнении бюджетов и госдолге в странах Союза за первые 6 месяцев этого года.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik.
Департамент статистики ЕЭК опубликовал отчет об исполнении страновых бюджетов государств-членов ЕАЭС за первое полугодие 2024-го, сообщает
пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.
Из представленных данных можно узнать, как были исполнены бюджеты в странах "пятерки", их структуру, а также информацию о госдолгах государств Союза.
"В январе – июне 2024 года республиканский бюджет был исполнен с профицитом в Армении и Кыргызстане. При этом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в Армении профицит сократился в 12 раз, а в Кыргызстане увеличился в 13 раз. В Казахстане и России дефицит бюджета сократился (на 18% и в 2 раза соответственно)", — указано в отчете.
Темпы роста доходных и расходных частей страновых бюджетов государств ЕАЭС имели разнонаправленную динамику по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом.
Самые высокие темпы прироста наблюдались по доходам бюджета в России (+34%), самые низкие – по расходам бюджета в Казахстане (-2%).
За отчетный период в структуре доходов преобладающую долю занимали налог на добавленную стоимость (25%-39%), а также другие поступления в доходную часть бюджета (43%-55%).
В расходной части существенную долю занимали финансирование социальной сферы и общегосударственной деятельности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доли расходов по этим статьям росли, за исключением финансирования социальной сферы в Кыргызстане.