Олимпийский чемпион из Узбекистана рассказал, как ему далась победа на ОИ в Париже
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Эксклюзив
Узбекский герой летних Олимпийских игр подробно ответил на вопросы журналистов пресс-центре Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция на тему: "Как узбекским героям Олимпиады удалось открыть новую главу в истории страны".
В качестве почетного гостя в ней участвовал двукратный олимпийский чемпион по тхэквондо Улугбек Рашитов.
Рашитов — единственный представитель Узбекистана, выигравший олимпийское золото в тхэквондо. А также, единственный тхэквондист в истории, который становился олимпийским чемпионом среди мужчин более одного раза.
Узбекский герой Олимпиады подробно ответил на вопросы журналистов.
Полная версия пресс-конференции в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.