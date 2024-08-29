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Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20240829/olimpiyskiy-chempion-uzbekistan-pobeda-olimpiada-parij-45416342.html
Олимпийский чемпион из Узбекистана рассказал, как ему далась победа на ОИ в Париже
Олимпийский чемпион из Узбекистана рассказал, как ему далась победа на ОИ в Париже
Sputnik Узбекистан
Узбекский герой летних Олимпийских игр подробно ответил на вопросы журналистов пресс-центре Sputnik Узбекистан.
2024-08-29T19:00+0500
2024-08-29T19:00+0500
узбекистан
пресс-центр
sputnik
олимпийские игры
тхэквондо
золотая медаль
пресс-центр
пресс-конференция
видео
эксклюзив
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция на тему: "Как узбекским героям Олимпиады удалось открыть новую главу в истории страны".В качестве почетного гостя в ней участвовал двукратный олимпийский чемпион по тхэквондо Улугбек Рашитов.Рашитов — единственный представитель Узбекистана, выигравший олимпийское золото в тхэквондо. А также, единственный тхэквондист в истории, который становился олимпийским чемпионом среди мужчин более одного раза.Узбекский герой Олимпиады подробно ответил на вопросы журналистов.Полная версия пресс-конференции в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан герои олимпиада
узбекистан герои олимпиада

Олимпийский чемпион из Узбекистана рассказал, как ему далась победа на ОИ в Париже

19:00 29.08.2024
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Эксклюзив
Узбекский герой летних Олимпийских игр подробно ответил на вопросы журналистов пресс-центре Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция на тему: "Как узбекским героям Олимпиады удалось открыть новую главу в истории страны".
В качестве почетного гостя в ней участвовал двукратный олимпийский чемпион по тхэквондо Улугбек Рашитов.
Рашитов — единственный представитель Узбекистана, выигравший олимпийское золото в тхэквондо. А также, единственный тхэквондист в истории, который становился олимпийским чемпионом среди мужчин более одного раза.
Узбекский герой Олимпиады подробно ответил на вопросы журналистов.
Полная версия пресс-конференции в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.
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