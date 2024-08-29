https://uz.sputniknews.ru/20240829/olimpiyskiy-chempion-uzbekistan-pobeda-olimpiada-parij-45416342.html

Олимпийский чемпион из Узбекистана рассказал, как ему далась победа на ОИ в Париже

Олимпийский чемпион из Узбекистана рассказал, как ему далась победа на ОИ в Париже

Sputnik Узбекистан

Узбекский герой летних Олимпийских игр подробно ответил на вопросы журналистов пресс-центре Sputnik Узбекистан.

2024-08-29T19:00+0500

2024-08-29T19:00+0500

2024-08-29T19:00+0500

узбекистан

пресс-центр

sputnik

олимпийские игры

тхэквондо

золотая медаль

пресс-центр

пресс-конференция

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эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция на тему: "Как узбекским героям Олимпиады удалось открыть новую главу в истории страны".В качестве почетного гостя в ней участвовал двукратный олимпийский чемпион по тхэквондо Улугбек Рашитов.Рашитов — единственный представитель Узбекистана, выигравший олимпийское золото в тхэквондо. А также, единственный тхэквондист в истории, который становился олимпийским чемпионом среди мужчин более одного раза.Узбекский герой Олимпиады подробно ответил на вопросы журналистов.Полная версия пресс-конференции в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.

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