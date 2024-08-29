https://uz.sputniknews.ru/20240829/pavla-durova-osvobodili-iz-pod-straji-v-parije-45414615.html

Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже

Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже

Sputnik Узбекистан

После освобождения из-под стражи предприниматель покинул здание суда в Париже.

2024-08-29T11:23+0500

2024-08-29T11:23+0500

2024-08-29T11:49+0500

павел дуров

париж

арест

адвокат

мессенджер

telegram

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Основатель Telegram Павел Дуров покинул здание суда в Париже после освобождения из-под стражи. Об этом сообщает РИА Новости. Как стало известно, бизнесмен провел в суде более восьми часов, после чего прокуратура Парижа заявила о возможности его выхода на свободу под залог. Напомним, Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура французской столицы сообщила, что основателя мессенджера поместили под стражу для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля "в отношении неназванного лица" по подозрению в 12 преступлениях.По заявлению французской прокуратуры, Дурову грозит до 10 лет лишения свободы за управление сервисом Telegram, который квалифицировали как онлайн-платформу, позволяющую проводить незаконные транзакции организованной группой, говорится в заявлении ведомства.Как пишут европейские СМИ, по делу Telegram проходят также сооснователи приложения братья Павел и Николай Дуровы. Французские власти 25 марта выдали ордера на их арест по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе. Однако, по данным медиа, нет никаких намеков на то, что братья причастны к незаконной деятельности.Задержание Дурова вызвало широкую общественную критику во многих странах. На этом фоне президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось объясняться: он заявил, что дело не является политически мотивированным, и пообещал, что решение по нему будут принимать судьи.Адвокат бизнесмена во Франции Давид-Оливье Камински заявил, что Telegram уважает европейские законы, а также считает абсурдными утверждения, что владелец социальной сети несет ответственность за совершаемые в ней злоупотребления.После задержания Дурова число загрузок Telegram по всему миру выросло на 4%. Во Франции, где его задержали, приложение Telegram в App Store вышло в лидеры рейтинга соцсетей.Арест основателя Telegram не повлияет на защищенность мессенджера, не стоит его удалять, сообщил РИА Новости эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.

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