https://uz.sputniknews.ru/20240829/pavla-durova-osvobodili-iz-pod-straji-v-parije-45414615.html
Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже
Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже
Sputnik Узбекистан
После освобождения из-под стражи предприниматель покинул здание суда в Париже.
2024-08-29T11:23+0500
2024-08-29T11:23+0500
2024-08-29T11:49+0500
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мессенджер
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Основатель Telegram Павел Дуров покинул здание суда в Париже после освобождения из-под стражи. Об этом сообщает РИА Новости. Как стало известно, бизнесмен провел в суде более восьми часов, после чего прокуратура Парижа заявила о возможности его выхода на свободу под залог. Напомним, Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура французской столицы сообщила, что основателя мессенджера поместили под стражу для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля "в отношении неназванного лица" по подозрению в 12 преступлениях.По заявлению французской прокуратуры, Дурову грозит до 10 лет лишения свободы за управление сервисом Telegram, который квалифицировали как онлайн-платформу, позволяющую проводить незаконные транзакции организованной группой, говорится в заявлении ведомства.Как пишут европейские СМИ, по делу Telegram проходят также сооснователи приложения братья Павел и Николай Дуровы. Французские власти 25 марта выдали ордера на их арест по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе. Однако, по данным медиа, нет никаких намеков на то, что братья причастны к незаконной деятельности.Задержание Дурова вызвало широкую общественную критику во многих странах. На этом фоне президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось объясняться: он заявил, что дело не является политически мотивированным, и пообещал, что решение по нему будут принимать судьи.Адвокат бизнесмена во Франции Давид-Оливье Камински заявил, что Telegram уважает европейские законы, а также считает абсурдными утверждения, что владелец социальной сети несет ответственность за совершаемые в ней злоупотребления.После задержания Дурова число загрузок Telegram по всему миру выросло на 4%. Во Франции, где его задержали, приложение Telegram в App Store вышло в лидеры рейтинга соцсетей.Арест основателя Telegram не повлияет на защищенность мессенджера, не стоит его удалять, сообщил РИА Новости эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.
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дуров суд париж мессенджер telegram
дуров суд париж мессенджер telegram
Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже
11:23 29.08.2024 (обновлено: 11:49 29.08.2024)
После освобождения из-под стражи предприниматель покинул здание суда в Париже.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik.
Основатель Telegram Павел Дуров покинул здание суда в Париже после освобождения из-под стражи. Об этом сообщает РИА Новости
.
Как стало известно, бизнесмен провел в суде более восьми часов, после чего прокуратура Парижа заявила о возможности его выхода на свободу под залог.
Напомним, Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура французской столицы сообщила, что основателя мессенджера поместили под стражу для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля "в отношении неназванного лица" по подозрению в 12 преступлениях.
По заявлению французской прокуратуры, Дурову грозит до 10 лет лишения свободы за управление сервисом Telegram, который квалифицировали как онлайн-платформу, позволяющую проводить незаконные транзакции организованной группой, говорится в заявлении ведомства.
"Павлу Дурову 28 августа было предъявлено обвинение в ... соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконной транзакции организованной группой — правонарушение, караемое максимальным наказанием в виде тюремного заключения сроком на 10 лет и штрафом в размере 500 тысяч евро", — сказано в документе.
Как пишут европейские СМИ, по делу Telegram проходят также сооснователи приложения братья Павел и Николай Дуровы. Французские власти 25 марта выдали ордера на их арест по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе. Однако, по данным медиа, нет никаких намеков на то, что братья причастны к незаконной деятельности.
Задержание Дурова вызвало широкую общественную критику во многих странах. На этом фоне президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось объясняться: он заявил, что дело не является политически мотивированным, и пообещал, что решение по нему будут принимать судьи.
Адвокат бизнесмена во Франции Давид-Оливье Камински заявил, что Telegram уважает европейские законы, а также считает абсурдными утверждения, что владелец социальной сети несет ответственность за совершаемые в ней злоупотребления.
"Telegram соблюдает европейские законы, в том числе регламент "О цифровых услугах", его действия по модерации соответствуют отраслевым стандартам. Бессмысленно говорить, что платформа или ее руководитель несут ответственность за злоупотребления, которые произошли на последней", — сказал он.
После задержания Дурова число загрузок Telegram по всему миру выросло на 4%. Во Франции, где его задержали, приложение Telegram в App Store вышло в лидеры рейтинга соцсетей.
Арест основателя Telegram не повлияет на защищенность мессенджера, не стоит его удалять, сообщил РИА Новости эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.