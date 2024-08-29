https://uz.sputniknews.ru/20240829/shavkat-mirziyoev-soboleznovaniya-konchina-akademik-bexzod-yuldashev-45413842.html

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с кончиной академика Бехзода Юлдашева

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с кончиной академика Бехзода Юлдашева

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев, Танзила Норбоева, Нуриддин Исмаилов, Абудулла Арипов, Шавкат Аюпов выразили соболезнования в связи с кончиной видного узбекского академика и ученого Бехзода Юлдашева.

2024-08-29T10:27+0500

2024-08-29T10:27+0500

2024-08-29T10:37+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

соболезнования

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью академика Бехзода Юлдашева, сообщает пресс-служба главы государства.Президент Академии наук Узбекистана, доктор физико-математических наук, академик, член Сената Олий Мажлиса, деятель науки Республики Узбекистан Бехзод Юлдашев ушел из жизни 28 августа в возрасте 79 лет.Шавкат Мирзиёев, Танзила Нарбаева, Нуриддин Исмаилов, Абудулла Арипов, Шавкат Аюпов выразили свои соболезнования в связи кончиной видного узбекского ученого.Бехзод Юлдашев родился 9 мая 1945 года в городе Ташкенте. После средней школы окончил Ташкентский государственный университет по специальности физика. Трудовую деятельность начал в 1968 году стажером-исследователем в Институте ядерной физики Академии наук. В 1972 году защитил кандидатскую, а в 1982 году докторскую диссертацию. В 2000 году был избран действительным членом Академии наук Республики Узбекистан.Ученый, получивший широкое международное признание в области физики высоких энергий, проявил огромный научный и организаторский потенциал на посту директора Института ядерной физики, президента Академии наук. Он внес достойный вклад в подготовку высококвалифицированных научных кадров, развитие сотрудничества с зарубежными научными центрами, внедрение научных достижений в отрасли экономики.В последние годы, будучи президентом Академии наук, руководил работой по модернизации сферы науки, совершенствованию структуры академии, развитию научно-исследовательских учреждений.Талантливый ученый за время многолетней научной деятельности стал автором ряда открытий по ядерной физике и физике элементарных частиц. Свыше 400 научных работ, монографий, фундаментальных исследований по ядерной физике было опубликовано в авторитетных зарубежных изданиях. Под его руководством подготовлены десятки докторов и кандидатов наук.Бехзод Юлдашев осуществлял деятельность в качестве советника по науке в Международном агентстве по атомной энергии, профессора Вашингтонского и Стэндфордского университетов США, Объединенного института ядерных исследований. Был руководителем крупных экспериментов, выполненных международными группами исследователей в научных лабораториях ряда развитых стран, а также значимыми проектами по выработке практических решений в сфере укрепления ядерной безопасности и нераспространения ядерного оружия.Он также внес большой вклад в развитие национального парламентаризма в Узбекистане. В 2000–2004 годах работал депутатом Олий Мажлиса, в последнее время – членом Сената Олий Мажлиса, продемонстрировал высокую самоотдачу в разработке и принятии проектов законов в области развития науки.Заслуги академика Б. Юлдашева в развитии отечественной науки по достоинству отмечены нашим государством. Он был удостоен почетных званий “Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан”, “Заслуженный деятель науки Республики Каракалпакстан”, награжден орденами “Фидокорона хизматлари учун” и “Мехнат шухрати”, Государственной премией имени Беруни.

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соболезнования академик юлдашев