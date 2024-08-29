https://uz.sputniknews.ru/20240829/uzbekistan-azerbaydjan-vajnye-partnery-druzya-rossii-45420196.html
Эксперт: Узбекистан и Азербайджан — очень важные партнеры и друзья России
Эксперт: Узбекистан и Азербайджан — очень важные партнеры и друзья России
Sputnik Узбекистан
Именно эти две страны президент России Владимир Путин посетил с госвизитами в последние несколько месяцев.
2024-08-29T18:00+0500
2024-08-29T18:00+0500
2024-08-29T18:00+0500
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Узбекистан и Азербайджан очень важные партнеры и друзья России, такое мнение выразил преподаватель экономического факультета РУДН им. П. Лумумбы, приглашенный преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ Фархад Ибрагимов в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.В фокусе внимания экспертов в Москве, Ташкенте и Баку находились итоги госвизита президента Азербайджана в РУз 22-23 августа этого года, достигнутые соглашения, а также перспективы развития узбекско-азербайджанских отношений. По его словам, товарооборот между двумя республиками динамично растет.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан азербайджан россия владимир путин
узбекистан азербайджан россия владимир путин
Эксперт: Узбекистан и Азербайджан — очень важные партнеры и друзья России
Эксклюзив
Именно эти две страны президент РФ Владимир Путин посетил с госвизитами в последние несколько месяцев.
Узбекистан и Азербайджан очень важные партнеры и друзья России, такое мнение выразил преподаватель экономического факультета РУДН им. П. Лумумбы, приглашенный преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ Фархад Ибрагимов в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
В фокусе внимания экспертов в Москве, Ташкенте и Баку находились итоги госвизита президента Азербайджана в РУз 22-23 августа этого года, достигнутые соглашения, а также перспективы развития узбекско-азербайджанских отношений.
“Центральная Азия находится в приоритете у Азербайджана, Азербайджан с Узбекистаном связывает очень многое. Все-таки это исторические взаимоотношения, это культурно гуманитарные связи. Ну и, конечно же, в последнее время мы фиксируем нарастающие политические взаимоотношения и общее видение и у Азербайджана, и у Узбекистана формирования нового миропорядка”, — отметил Фархад Ибрагимов.
По его словам, товарооборот между двумя республиками динамично растет.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.