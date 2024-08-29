https://uz.sputniknews.ru/20240829/uzbekistan-azerbaydjan-vajnye-partnery-druzya-rossii-45420196.html

Эксперт: Узбекистан и Азербайджан — очень важные партнеры и друзья России

Эксперт: Узбекистан и Азербайджан — очень важные партнеры и друзья России

Sputnik Узбекистан

Именно эти две страны президент России Владимир Путин посетил с госвизитами в последние несколько месяцев.

2024-08-29T18:00+0500

2024-08-29T18:00+0500

2024-08-29T18:00+0500

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Узбекистан и Азербайджан очень важные партнеры и друзья России, такое мнение выразил преподаватель экономического факультета РУДН им. П. Лумумбы, приглашенный преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ Фархад Ибрагимов в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.В фокусе внимания экспертов в Москве, Ташкенте и Баку находились итоги госвизита президента Азербайджана в РУз 22-23 августа этого года, достигнутые соглашения, а также перспективы развития узбекско-азербайджанских отношений. По его словам, товарооборот между двумя республиками динамично растет.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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