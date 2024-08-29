https://uz.sputniknews.ru/20240829/uzbekistan-nablyudatel-ucheniya-odkb-kyrgyzstan-45418475.html

Узбекистан пригласят в качестве наблюдателя на учения ОДКБ в Кыргызстане

Узбекистан пригласят в качестве наблюдателя на учения ОДКБ в Кыргызстане

Sputnik Узбекистан

Командно-штабные учения с коллективными силами оперативного реагирования пройдут в КР в сентябре 2024-го, они направлены на отработку вопросов применения сил и средств для урегулирования кризисной ситуации.

2024-08-29T17:15+0500

2024-08-29T17:15+0500

2024-08-29T17:15+0500

одкб

учения

кыргызстан

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узбекистан

политика

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Узбекистан в качестве наблюдателя пригласят на командно-штабные учения с коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2024", которые пройдут в сентябре в Кыргызстане. Об этом сообщил в ходе брифинга начальник Объединенного штаба организации Андрей Сердюков. По его словам, в качестве наблюдателей на эти учения вместе с Узбекистаном приглашены представители Алжира, Египта, Индии, Ирана, Китая, Монголии, Пакистана, Саудовской Аравии, а также Секретариата ООН, Секретариата ШОС, Исполнительного комитета и Антитеррористического центра СНГ.На заключительном этапе учений будут присутствовать парламентарии стран ОДКБ. Командно-штабные учения с коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2024" направлены на отработку вопросов применения сил и средств для урегулирования кризисной ситуации. По словам Сердюкова, в интересах КСОР также пройдут специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2024" и материально-технического обеспечения "Эшелон-2024". Начальник объединенного штаба добавил, что в учебно-боевых задачах также задействуют силы и средства противовоздушной обороны Вооруженных сил КР и выделенного состава объединенной системы противовоздушной обороны СНГ. "При планировании совместных мероприятий нами учитывался опыт современных вооруженных конфликтов, в частности, специальной военной операции, войны в Сирии и арабо-израильского противостояния. Постоянно меняющиеся формы и способы ведения боевых действий требуют их глубокого анализа, изучения и освоения в ходе оперативной и боевой подготовки. В этом году в рамках военно-технического сотрудничества достигнуты договоренности о демонстрации в Кыргызстане и Таджикистане возможностей современных образцов вооружения и военно-технического имущества, разработанных российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса", — рассказал Сердюков. Он также сообщил, что в начале октября в Казахстане проведут командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024". Задача — отработать вопросы перегруппировки национальных контингентов, формирования в назначенном районе коллективных миротворческих сил (КМС), планирования и проведения миротворческой операции. "В середине октября будет проведено совместное учение "Рубеж-2024" с подразделениями коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона в Таджикистане, предназначенными для участия в отражении внешней военной агрессии, в совместных общевойсковых, контртеррористических и специальных операциях. На заключительных этапах учений планируется личное участие генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. Итоги совместных учений будут обобщены, детально изучены, их результаты в дальнейшем подлежат внедрению в практику", — добавил он. Также Андрей Сердюков акцентировал внимание на том, что учения ОДКБ в Центральной Азии не направлены против других стран. Для справки: Организация Договора о коллективной безопасности ОДКБ состоит из шести стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Основная цель региональной межгосударственной организации — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

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