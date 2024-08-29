https://uz.sputniknews.ru/20240829/uzbekistan-zaschita-zemel-nedr-45414516.html

В Узбекистане усилят защиту земель и подземных ресурсов – подробности

В Узбекистане усилят защиту земель и подземных ресурсов – подробности

Sputnik Узбекистан

Органы внутренних дел наделят необходимыми полномочиями по сохранению и охране земель и недр.

2024-08-29T12:58+0500

2024-08-29T12:58+0500

2024-08-29T12:59+0500

узбекистан

закон

уголовный кодекс

полезные ископаемые

драгоценные металлы

уголовная ответственность

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В Узбекистане усиливается охрана земель и подземных ресурсов. Об этом было объявлено на очередном пленарном заседании Сената.Сенаторы одобрили Закон "О внесении дополнений и изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы РУз и Кодекс РУз об административной ответственности, направленных на сохранение и защиту земли и недр".Отмечается что в течение 2019 – 2023 годов выдано свыше 300 разрешений на старательскую добычу драгоценных металлов, обеспечена законность предпринимательской деятельности.Именно поэтому в Уголовном кодексе закрепляются нормы, предусматривающие уголовную ответственность за повторное совершение после применения административного наказания незаконной добычи полезных ископаемых, а также за старательскую добычу полезных ископаемых без разрешения.Кроме того, в Кодекс об административной ответственности вносятся изменения, предусматривающие наделение органов внутренних дел необходимыми полномочиями по составлению административного протокола в отношении лиц, совершивших правонарушения, связанные с самовольным захватом земельных участков, проведением строительных работ на самовольно захваченных земельных участках, а также нарушением порядка предоставления земель.По мнению сенаторов, данный Закон служит обеспечению соблюдения законодательства о сохранении и охране земель и недр, а также эффективной профилактики правонарушений в данной области.

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