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В Узбекистане усилят защиту земель и подземных ресурсов – подробности
В Узбекистане усилят защиту земель и подземных ресурсов – подробности
Sputnik Узбекистан
Органы внутренних дел наделят необходимыми полномочиями по сохранению и охране земель и недр.
2024-08-29T12:58+0500
2024-08-29T12:58+0500
2024-08-29T12:59+0500
узбекистан
закон
уголовный кодекс
полезные ископаемые
драгоценные металлы
уголовная ответственность
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В Узбекистане усиливается охрана земель и подземных ресурсов. Об этом было объявлено на очередном пленарном заседании Сената.Сенаторы одобрили Закон "О внесении дополнений и изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы РУз и Кодекс РУз об административной ответственности, направленных на сохранение и защиту земли и недр".Отмечается что в течение 2019 – 2023 годов выдано свыше 300 разрешений на старательскую добычу драгоценных металлов, обеспечена законность предпринимательской деятельности.Именно поэтому в Уголовном кодексе закрепляются нормы, предусматривающие уголовную ответственность за повторное совершение после применения административного наказания незаконной добычи полезных ископаемых, а также за старательскую добычу полезных ископаемых без разрешения.Кроме того, в Кодекс об административной ответственности вносятся изменения, предусматривающие наделение органов внутренних дел необходимыми полномочиями по составлению административного протокола в отношении лиц, совершивших правонарушения, связанные с самовольным захватом земельных участков, проведением строительных работ на самовольно захваченных земельных участках, а также нарушением порядка предоставления земель.По мнению сенаторов, данный Закон служит обеспечению соблюдения законодательства о сохранении и охране земель и недр, а также эффективной профилактики правонарушений в данной области.
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узбекистан закон сенат охрана земель недра старатели уголовный кодекс
узбекистан закон сенат охрана земель недра старатели уголовный кодекс
В Узбекистане усилят защиту земель и подземных ресурсов – подробности
12:58 29.08.2024 (обновлено: 12:59 29.08.2024)
Органы внутренних дел наделят необходимыми полномочиями по сохранению и охране земель и недр.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В Узбекистане усиливается охрана земель и подземных ресурсов. Об этом было объявлено на очередном пленарном заседании Сената.
Сенаторы одобрили Закон "О внесении дополнений и изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы РУз и Кодекс РУз об административной ответственности, направленных на сохранение и защиту земли и недр".
“В республике имеются 2 676 месторождений полезных ископаемых, из которых более 2-х тысяч добываются субъектами предпринимательства на основании разрешений", — говорится в сообщении.
Отмечается что в течение 2019 – 2023 годов выдано свыше 300 разрешений на старательскую добычу драгоценных металлов, обеспечена законность предпринимательской деятельности.
“Но, несмотря на принимаемые меры, все еще наблюдаются случаи незаконной добычи драгоценных металлов. В прошлом году выявлено более 100 случаев незаконной добычи драгметаллов. В Джизакской, Самаркандской, Навоийской и Ташкентской областях возбуждены уголовные дела в отношении 79 физических лиц. Рост количества правонарушений в данной сфере требует усиления ответственности за совершение указанных деяний”, — отмечено в сообщении.
Именно поэтому в Уголовном кодексе закрепляются нормы, предусматривающие уголовную ответственность за повторное совершение после применения административного наказания незаконной добычи полезных ископаемых, а также за старательскую добычу полезных ископаемых без разрешения.
Кроме того, в Кодекс об административной ответственности вносятся изменения, предусматривающие наделение органов внутренних дел необходимыми полномочиями по составлению административного протокола в отношении лиц, совершивших правонарушения, связанные с самовольным захватом земельных участков, проведением строительных работ на самовольно захваченных земельных участках, а также нарушением порядка предоставления земель.
По мнению сенаторов, данный Закон служит обеспечению соблюдения законодательства о сохранении и охране земель и недр, а также эффективной профилактики правонарушений в данной области.