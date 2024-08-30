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Индустриальный технопарк "Янгихает" в Ташкенте: стоимость, объекты, территория
Индустриальный технопарк "Янгихает" в Ташкенте: стоимость, объекты, территория
Sputnik Узбекистан
В настоящее время в технопарке начали свою деятельность четыре производственных предприятия. В полную силу проект заработает к концу 2025 года, когда к работе приступят все предприниматели
2024-08-30T18:07+0500
2024-08-30T18:07+0500
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. В Янгихаетском районе Ташкента на территории 110 га по инициативе президента республики создан индустриальный технопарк "Янгихает", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Стоимость проекта составляет 1,5 трлн сумов. Здесь разместятся не только производственные и складские помещения, но и крупный (почти 20 га) логистический хаб. Как рассказал начальник отдела экономического и финансового анализа индустриального технопарка "Янгихает" Ойбек Мухамедханов, на сегодняшний день через электронную торговую площадку Е-аукцион продано 65 лотов 46 предпринимателям на правах аренды (39 лет). В технопарке будут производить широкий ассортимент изделий, в том числе стройматериалы, продукцию пищевой, легкой и тяжелой промышленности. Товары будут продавать как на внутреннем рынке, так и экспортировать. В настоящее время здесь идет активное строительство объектов и обустройство территории — зеленая зона технопарка займет 15 га, где высадят более 2 тыс. деревьев и установят систему полива. Кроме того, уже проложили кабельные линии для электроснабжения, трубопровод для газоснабжения, провели трубопроводы для питьевой воды и канализации. Сегодня активное строительство объектов на территории технопарка ведут 42 предпринимателя. Между тем, к выпуску своей продукции приступили несколько предприятий, которые производят кабель, холлофайбер, бамбуковые панели. Также свой склад и шоурум здесь обустроил один из ведущих российских производителей посуды — Kukmara. Подробнее о том, как застраивается новый столичный индустриальный технопарк — в видео Sputnik Узбекистан.
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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ташкент технопарк проект производство предприятия
ташкент технопарк проект производство предприятия

Индустриальный технопарк "Янгихает" в Ташкенте: стоимость, объекты, территория

18:07 30.08.2024
© Sputnik
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Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
Все материалы
Эксклюзив
В настоящее время в технопарке начали свою деятельность четыре производственных предприятия. В полную силу проект заработает к концу 2025 года, когда к работе приступят все предприниматели.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. В Янгихаетском районе Ташкента на территории 110 га по инициативе президента республики создан индустриальный технопарк "Янгихает", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ Янгихаетском районе Ташкента создан индустриальный технопарк "Янгихает"
В Янгихаетском районе Ташкента создан индустриальный технопарк Янгихает - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2024
В Янгихаетском районе Ташкента создан индустриальный технопарк "Янгихает"
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Стоимость проекта составляет 1,5 трлн сумов. Здесь разместятся не только производственные и складские помещения, но и крупный (почти 20 га) логистический хаб.
Как рассказал начальник отдела экономического и финансового анализа индустриального технопарка "Янгихает" Ойбек Мухамедханов, на сегодняшний день через электронную торговую площадку Е-аукцион продано 65 лотов 46 предпринимателям на правах аренды (39 лет).
В технопарке будут производить широкий ассортимент изделий, в том числе стройматериалы, продукцию пищевой, легкой и тяжелой промышленности. Товары будут продавать как на внутреннем рынке, так и экспортировать.
В настоящее время здесь идет активное строительство объектов и обустройство территории — зеленая зона технопарка займет 15 га, где высадят более 2 тыс. деревьев и установят систему полива. Кроме того, уже проложили кабельные линии для электроснабжения, трубопровод для газоснабжения, провели трубопроводы для питьевой воды и канализации.
"Для бесперебойной подачи электроэнергии на территории технопарка устанавливаются 4 новых РП (распределительные пункты) каждая мощностью 10 тыс. КВт, проложено 4,5 км основных и внутренних дорог. Также построены новая электрическая подстанция и скважина, резервуары для питьевой и технической воды", — рассказал начальник отдела экономического и финансового анализа индустриального технопарка "Янгихает" Ойбек Мухамедханов.
Сегодня активное строительство объектов на территории технопарка ведут 42 предпринимателя.
"К концу 2025 года технопарк заработает в полную силу, будет создано более 10 тыс. рабочих мест", — уточнил Ойбек Мухамедханов.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВ Янгихаетском районе Ташкента создан индустриальный технопарк "Янгихает"
В Янгихаетском районе Ташкента создан индустриальный технопарк Янгихает - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2024
В Янгихаетском районе Ташкента создан индустриальный технопарк "Янгихает"
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Между тем, к выпуску своей продукции приступили несколько предприятий, которые производят кабель, холлофайбер, бамбуковые панели.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВ Янгихаетском районе Ташкента создан индустриальный технопарк "Янгихает"
В Янгихаетском районе Ташкента создан индустриальный технопарк Янгихает - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2024
В Янгихаетском районе Ташкента создан индустриальный технопарк "Янгихает"
© Пресс-служба хокимията Ташкента
"На внутреннем рынке есть большой спрос на бамбуковые панели, и мы стали первыми, кто представил этот продукт, — рассказал главный менеджер ООО "Standard resoluteness" Окилхон Фаттохов. — Мы также экспортируем их в Кыргызстан и Таджикистан".
Также свой склад и шоурум здесь обустроил один из ведущих российских производителей посуды — Kukmara.
Подробнее о том, как застраивается новый столичный индустриальный технопарк — в видео Sputnik Узбекистан.
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