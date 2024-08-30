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Индустриальный технопарк "Янгихает" в Ташкенте: стоимость, объекты, территория

Индустриальный технопарк "Янгихает" в Ташкенте: стоимость, объекты, территория

Sputnik Узбекистан

В настоящее время в технопарке начали свою деятельность четыре производственных предприятия. В полную силу проект заработает к концу 2025 года, когда к работе приступят все предприниматели

2024-08-30T18:07+0500

2024-08-30T18:07+0500

2024-08-30T18:07+0500

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. В Янгихаетском районе Ташкента на территории 110 га по инициативе президента республики создан индустриальный технопарк "Янгихает", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Стоимость проекта составляет 1,5 трлн сумов. Здесь разместятся не только производственные и складские помещения, но и крупный (почти 20 га) логистический хаб. Как рассказал начальник отдела экономического и финансового анализа индустриального технопарка "Янгихает" Ойбек Мухамедханов, на сегодняшний день через электронную торговую площадку Е-аукцион продано 65 лотов 46 предпринимателям на правах аренды (39 лет). В технопарке будут производить широкий ассортимент изделий, в том числе стройматериалы, продукцию пищевой, легкой и тяжелой промышленности. Товары будут продавать как на внутреннем рынке, так и экспортировать. В настоящее время здесь идет активное строительство объектов и обустройство территории — зеленая зона технопарка займет 15 га, где высадят более 2 тыс. деревьев и установят систему полива. Кроме того, уже проложили кабельные линии для электроснабжения, трубопровод для газоснабжения, провели трубопроводы для питьевой воды и канализации. Сегодня активное строительство объектов на территории технопарка ведут 42 предпринимателя. Между тем, к выпуску своей продукции приступили несколько предприятий, которые производят кабель, холлофайбер, бамбуковые панели. Также свой склад и шоурум здесь обустроил один из ведущих российских производителей посуды — Kukmara. Подробнее о том, как застраивается новый столичный индустриальный технопарк — в видео Sputnik Узбекистан.

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2024

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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ташкент технопарк проект производство предприятия