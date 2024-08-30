https://uz.sputniknews.ru/20240830/rossiyskie-voyska-osvobodili-novojelannoe-v-dnr-45434079.html
Российские войска освободили Новожеланное в ДНР
Российские войска освободили Новожеланное в ДНР
Sputnik Узбекистан
Освобождение данного населенного пункта стало возможным благодаря активным действиям группировки "Центр"
2024-08-30T18:37+0500
2024-08-30T18:37+0500
2024-08-30T18:37+0500
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Российские войска освободили село Новожеланное, которое находится в Донецкой Народной Республике в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск), сообщает Минобороны РФ.Новожеланное находится в семи километрах к юго-западу от Прогресса. Этот населенный пункт — часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.Об освобождении Орловки сообщали 27 августа, Камышевки — 28, Николаевки — 29 августа.За неделю противник в зоне ответственности группировки "Центр" потерял до 3 720 военнослужащих, 7 танков, 14 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, а также боевую машину РСЗО "Град" и 42 орудия полевой артиллерии.
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днр населенные пункты россия освобождение
днр населенные пункты россия освобождение
Российские войска освободили Новожеланное в ДНР
Освобождение данного населенного пункта стало возможным благодаря активным действиям группировки "Центр".
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik.
Российские войска освободили село Новожеланное, которое находится в Донецкой Народной Республике в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск), сообщает
Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное", — указано в сводке российского военного ведомства о ходе специальной военной операции за минувшую неделю.
Новожеланное находится в семи километрах к юго-западу от Прогресса. Этот населенный пункт — часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.
Об освобождении Орловки сообщали 27 августа, Камышевки — 28, Николаевки — 29 августа.
За неделю противник в зоне ответственности группировки "Центр" потерял до 3 720 военнослужащих, 7 танков, 14 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, а также боевую машину РСЗО "Град" и 42 орудия полевой артиллерии.