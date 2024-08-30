https://uz.sputniknews.ru/20240830/uzbekistanskiy-dzyudoist-zavoeval-medal-na-chm-sredi-yuniorov-v-peru-45427549.html

Узбекистанский дзюдоист завоевал медаль на ЧМ среди юниоров в Перу

Узбекистанский дзюдоист завоевал медаль на ЧМ среди юниоров в Перу

Sputnik Узбекистан

Иноят Тельманов принес копилку сборной республики первую награду

2024-08-30T14:30+0500

2024-08-30T14:30+0500

2024-08-30T14:30+0500

спорт

чемпионат

дзюдо

юниоры

перу

бронза

медаль

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Представитель сборной Узбекистана Иноят Тельманов выиграл бронзу на чемпионате мира по дзюдо среди юниоров в Перу, сообщает пресс-служба НОК. Эта награда стала первой для делегации Узбекистана на данном чемпионате. Первая схватка Тельманова против уроженца Японии Рюки Танаки завершилась успехом. Хотя в четвертьфинале узбекистанец уступил Василу Гамезардашвили из Грузии, однако сохранил возможность побороться за бронзовую медаль. В утешительном этапе Иноят Тельманов одолел Александра Марлова (Швеция). Сегодня, 30 августа, начнет выступления еще один представитель Узбекистана — Иномжон Баходиров в весовой категории -73 кг.

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