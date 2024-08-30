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Узбекистанский дзюдоист завоевал медаль на ЧМ среди юниоров в Перу
Узбекистанский дзюдоист завоевал медаль на ЧМ среди юниоров в Перу
Sputnik Узбекистан
Иноят Тельманов принес копилку сборной республики первую награду
2024-08-30T14:30+0500
2024-08-30T14:30+0500
2024-08-30T14:30+0500
спорт
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юниоры
перу
бронза
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Представитель сборной Узбекистана Иноят Тельманов выиграл бронзу на чемпионате мира по дзюдо среди юниоров в Перу, сообщает пресс-служба НОК. Эта награда стала первой для делегации Узбекистана на данном чемпионате. Первая схватка Тельманова против уроженца Японии Рюки Танаки завершилась успехом. Хотя в четвертьфинале узбекистанец уступил Василу Гамезардашвили из Грузии, однако сохранил возможность побороться за бронзовую медаль. В утешительном этапе Иноят Тельманов одолел Александра Марлова (Швеция). Сегодня, 30 августа, начнет выступления еще один представитель Узбекистана — Иномжон Баходиров в весовой категории -73 кг.
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узбекистанцы награды чемпионат мира перу
узбекистанцы награды чемпионат мира перу
Узбекистанский дзюдоист завоевал медаль на ЧМ среди юниоров в Перу
Иноят Тельманов принес в копилку сборной республики первую награду.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik.
Представитель сборной Узбекистана Иноят Тельманов выиграл бронзу на чемпионате мира по дзюдо среди юниоров в Перу, сообщает
пресс-служба НОК.
Эта награда стала первой для делегации Узбекистана на данном чемпионате.
"Автором бронзовой медали стал Иноят Тельманов, выступавший в весовой категории -66 кг", — говорится в сообщении.
Первая схватка Тельманова против уроженца Японии Рюки Танаки завершилась успехом. Хотя в четвертьфинале узбекистанец уступил Василу Гамезардашвили из Грузии, однако сохранил возможность побороться за бронзовую медаль. В утешительном этапе Иноят Тельманов одолел Александра Марлова (Швеция).
"В схватке за бронзу наш дзюдоист вышел на татами против француза Баптиста де Араухона и решил его в свою пользу", — говорится в сообщении.
Сегодня, 30 августа, начнет выступления еще один представитель Узбекистана — Иномжон Баходиров в весовой категории -73 кг.