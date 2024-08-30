https://uz.sputniknews.ru/20240830/v-uzbekistane-ustanovili-mirovoy-rekord-45423223.html
В Узбекистане установили мировой рекорд
В Узбекистане установили мировой рекорд
Sputnik Узбекистан
В Узбекистане появилось изображение герба РУз, выполненное в технике "эбру".
2024-08-30T13:20+0500
2024-08-30T13:20+0500
2024-08-30T13:20+0500
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В Узбекистане появилось изображение герба республики, выполненное в технике "эбру".Общая площадь уникального полотна — 18 м².Автор — художник Ахмед Чоктан из Турции. Примечательно, что прошлый рекорд в стиле "эбру" тоже принадлежит ему. Тогда, в 2009 году, он перевел изображение на бумагу размером в 16,5 м².Считается, что техника "эбру" появилась на территории нынешнего Узбекистана, но огромную популярность обрела в Турции.Для художника в стиле "эбру" холстом выступает вода. На нее он наносит специальные краски, вырисовывает узоры, а затем "переносит" изображение на бумагу, дерево и другую основу. О том, как создавалось уникальное изображение в этот раз — в видео Sputnik Узбекистан.
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Мария Красовская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1b/44558008_0:0:901:900_100x100_80_0_0_9e9124b0936ae7ed23b39157bd3b281a.jpg
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MIA „Rossiya Segodnya“
Мария Красовская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1b/44558008_0:0:901:900_100x100_80_0_0_9e9124b0936ae7ed23b39157bd3b281a.jpg
узбекистан рекорд книга рекордов гинесса
узбекистан рекорд книга рекордов гинесса
В Узбекистане установили мировой рекорд
Эксклюзив
Достижение вошло в Книгу рекордов Гиннесса.
В Узбекистане появилось изображение герба республики, выполненное в технике "эбру".
Общая площадь уникального полотна — 18 м².
Автор — художник Ахмед Чоктан из Турции. Примечательно, что прошлый рекорд в стиле "эбру" тоже принадлежит ему. Тогда, в 2009 году, он перевел изображение на бумагу размером в 16,5 м².
Считается, что техника "эбру" появилась на территории нынешнего Узбекистана, но огромную популярность обрела в Турции.
Для художника в стиле "эбру" холстом выступает вода. На нее он наносит специальные краски, вырисовывает узоры, а затем "переносит" изображение на бумагу, дерево и другую основу.
О том, как создавалось уникальное изображение в этот раз — в видео Sputnik Узбекистан.