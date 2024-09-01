https://uz.sputniknews.ru/20240901/rossiya-reshitelno-reagiruet-protivnik-prigranichnye-regiony-peskov-45455644.html

Россия решительно реагирует на действия противника в приграничных регионах– Песков

Россия решительно реагирует на действия противника в приграничных регионах– Песков

Sputnik Узбекистан

В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину Песков рассказал о решительных действиях ВС РФ в приграничных районах, об отношениях России и США, а также о... 01.09.2024, Sputnik Узбекистан

2024-09-01T16:52+0500

2024-09-01T16:52+0500

2024-09-01T16:56+0500

россия

украина

сша

дмитрий песков

кремль

интервью

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/04/28790452_0:208:2899:1839_1920x0_80_0_0_574e47b72c036cb24bd1a5d96ad1917b.jpg

ТАШКЕНТ, 1 сент — Sputnik. Вооруженные Силы РФ предпринимают решительные действия в ответ на действия противника в приграничных регионах, и они будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.Также по словам Пескова, Европейские страны отыгрывают роль, которая им отпущена Вашингтоном в ущерб своим интересам, и это будет иметь для них последствия.Представитель Кремля подчеркнул, что негативные последствия будут в течение грядущего десятилетия.Он отметил, что ответ России на возникающие угрозы должен быть эффективным и отвечающим интересам страны.Говоря о российско-американских отношениях, Песков отметил, что США последовательно наступали на интересы России, оказывали давление на страну на протяжении нескольких десятилетий.Также Песков считает, что США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, несмотря на многие заявления об обратном.Дальнейшая линия демократов США в отношении России предсказуема, как и продолжение давления на страны ЕС, их дальнейшее политическое и экономическое порабощение Штатами, заявил пресс-секретарь президента РФ .Вместе с тем Песков считает фантастичным предположение о том, что новый президент США в своей инаугурационной речи заявит о прекращении поддержки Украины и призовет стороны сесть за стол переговоров. Так представитель Кремля прокомментировал предвыборные заявления Дональда Трампа, который говорил, что сможет разрешить конфликт на Украине сразу после своего избрания.“Перспектив для выхода на траекторию роста в отношениях США и России нет никаких“, – сказал Песков, отметив, что отношения РФ и США сейчас находятся исторически в самой низшей точке.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

песков россия сша трамп европа