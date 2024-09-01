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https://uz.sputniknews.ru/20240901/rossiya-reshitelno-reagiruet-protivnik-prigranichnye-regiony-peskov-45455644.html
Россия решительно реагирует на действия противника в приграничных регионах– Песков
Россия решительно реагирует на действия противника в приграничных регионах– Песков
Sputnik Узбекистан
В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину Песков рассказал о решительных действиях ВС РФ в приграничных районах, об отношениях России и США, а также о... 01.09.2024, Sputnik Узбекистан
2024-09-01T16:52+0500
2024-09-01T16:56+0500
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сша
дмитрий песков
кремль
интервью
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ТАШКЕНТ, 1 сент — Sputnik. Вооруженные Силы РФ предпринимают решительные действия в ответ на действия противника в приграничных регионах, и они будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.Также по словам Пескова, Европейские страны отыгрывают роль, которая им отпущена Вашингтоном в ущерб своим интересам, и это будет иметь для них последствия.Представитель Кремля подчеркнул, что негативные последствия будут в течение грядущего десятилетия.Он отметил, что ответ России на возникающие угрозы должен быть эффективным и отвечающим интересам страны.Говоря о российско-американских отношениях, Песков отметил, что США последовательно наступали на интересы России, оказывали давление на страну на протяжении нескольких десятилетий.Также Песков считает, что США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, несмотря на многие заявления об обратном.Дальнейшая линия демократов США в отношении России предсказуема, как и продолжение давления на страны ЕС, их дальнейшее политическое и экономическое порабощение Штатами, заявил пресс-секретарь президента РФ .Вместе с тем Песков считает фантастичным предположение о том, что новый президент США в своей инаугурационной речи заявит о прекращении поддержки Украины и призовет стороны сесть за стол переговоров. Так представитель Кремля прокомментировал предвыборные заявления Дональда Трампа, который говорил, что сможет разрешить конфликт на Украине сразу после своего избрания.“Перспектив для выхода на траекторию роста в отношениях США и России нет никаких“, – сказал Песков, отметив, что отношения РФ и США сейчас находятся исторически в самой низшей точке.
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песков россия сша трамп европа

Россия решительно реагирует на действия противника в приграничных регионах– Песков

16:52 01.09.2024 (обновлено: 16:56 01.09.2024)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину Песков рассказал о решительных действиях ВС РФ в приграничных районах, об отношениях России и США, а также о влиянии последних на страны Европы в украинско-российском конфликте.
ТАШКЕНТ, 1 сент — Sputnik. Вооруженные Силы РФ предпринимают решительные действия в ответ на действия противника в приграничных регионах, и они будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Вы видите решительные действия наших Вооруженных сил, и нет никаких сомнений, что они будут продолжены.<..>Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит", - сказал Песков, отвечая на вопрос об ответных мерах на ситуацию в приграничных регионах.
Также по словам Пескова, Европейские страны отыгрывают роль, которая им отпущена Вашингтоном в ущерб своим интересам, и это будет иметь для них последствия.
"Министр иностранных дел Европы, он себя уже ведет как министр обороны, причем ведет себя как ястреб. Европейские страны, ведомые Соединенными Штатами, зашлись в экстазе вот в этом конфронтационном. Они отыгрывают ту роль, которая им отпущена Вашингтоном во всей этой истории, в ущерб своим собственным интересам, в ущерб кошелькам своих налогоплательщиков. И, конечно, это все будет для них иметь глубокие последствия. Они неизбежны", - сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что негативные последствия будут в течение грядущего десятилетия.
Он отметил, что ответ России на возникающие угрозы должен быть эффективным и отвечающим интересам страны.
"Он (ответ - ред.) не должен быть таким, чтобы мало не показалось, он должен быть эффективным и таким, какого требуют наши интересы<...>У меня нет сомнений, что если придется, то будет сделано все для защиты наших интересов", - заявил Песков.
Говоря о российско-американских отношениях, Песков отметил, что США последовательно наступали на интересы России, оказывали давление на страну на протяжении нескольких десятилетий.
"Это фактически несколько десятилетий, когда Соединенные Штаты последовательно наступали на наши интересы, последовательно оказывали давление на Россию, оговариваясь по Фрейду: "перезагрузка" - "перегрузка", - заявил Песков.
Также Песков считает, что США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, несмотря на многие заявления об обратном.
"США, несмотря на многие заявления об обратном, напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины. Они демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в этот конфликт", - сказал Песков.
Дальнейшая линия демократов США в отношении России предсказуема, как и продолжение давления на страны ЕС, их дальнейшее политическое и экономическое порабощение Штатами, заявил пресс-секретарь президента РФ .

“Все предсказуемо. Предсказуемо продолжение линии в отношении нас, предсказуемо продолжение давления на страны ЕС, дальнейшее политическое и экономическое порабощение этих стран”, - сказал Песков.

Вместе с тем Песков считает фантастичным предположение о том, что новый президент США в своей инаугурационной речи заявит о прекращении поддержки Украины и призовет стороны сесть за стол переговоров.
"Если предположить, что следующий президент США сделает во время своей инаугурационной речи заявление о том, что США выступают за мир, поэтому прекращают свою поддержку Украины, останавливают все программы военной помощи и призывают стороны сесть за стол переговоров, тогда в целом к утру у кого-то что-то в мозгах изменится, особенно в Киеве. Можно себе это представить гипотетически. Но это из области фантастики", - сказал Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал предвыборные заявления Дональда Трампа, который говорил, что сможет разрешить конфликт на Украине сразу после своего избрания.
“Перспектив для выхода на траекторию роста в отношениях США и России нет никаких“, – сказал Песков, отметив, что отношения РФ и США сейчас находятся исторически в самой низшей точке.
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