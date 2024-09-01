https://uz.sputniknews.ru/20240901/rossiyskie-voennye-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-dnr-45454885.html

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Sputnik Узбекистан

В результате боевых действий ВСУ потеряли до свыше 1 тысячи военнослужащих, танки, военную технику, оружие и склады боеприпасов.

2024-09-01T15:48+0500

2024-09-01T15:48+0500

2024-09-01T15:48+0500

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ТАШКЕНТ, 1 сент — Sputnik. Российские военнослужащие освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Бойцы Центральной группировки также продолжили наступление в глубину обороны противника.Выемка (Артемовское направление) — находится на железной дороге Артемовск — Северск. После освобождения села открывается прямой путь к Северску. Занятие последнего позволит выйти с фланга к Славянско-Краматорской агломерации — главному "бастиону" ВСУ в Донбассе.Кроме того, бойцы "Юга" поразили живую силу и технику шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Острое, Зализнянское, Часов Яр, Ступочки и Антоновка в ДНР и отразили две контратаки штурмовиков теробороны.Противник потерял до 660 военнослужащих, танк и пять автомобилей. Также уничтожено три склада боеприпасов.Военнослужащие группировки "Центр" поразили формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово в ДНР. Также они отразили восемь контратак штурмовых групп семи бригад.ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-миллиметровые САУ "Гвоздика" и пять 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

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