https://uz.sputniknews.ru/20240901/tsik-uzbekistana-vybory-deputatov-azerbaydjan-45457555.html

Представители ЦИК Узбекистана наблюдают за выборами депутатов в Азербайджане

Представители ЦИК Узбекистана наблюдают за выборами депутатов в Азербайджане

Sputnik Узбекистан

В Баку состоялась встреча центральных избирательных комиссий Узбекистана и Азербайджана.

2024-09-01T18:00+0500

2024-09-01T18:00+0500

2024-09-01T18:12+0500

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ТАШКЕНТ, 1 сент — Sputnik. По приглашению Центризбиркома Азербайджана Центральная избирательная комиссия Узбекистана (ЦИК) во главе председателя Зайниддина Низамходжаева приступила к наблюдению за подготовкой и проведением внеочередных выборов в Милли Меджлис АР, сообщает пресс-служба комиссии.Как отмечается, в городе Баку состоялась встреча глав центральных избирательных комиссий двух республик.По словам председателя ЦИК Узбекистана, между избирательными органами двух стран сложилось и реализуется плодотворное сотрудничество.В свою очередь, председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов выразил уверенность в том, что такое сотрудничество будет содействовать проведению свободных и демократических выборов в Азербайджане.Отметив, что избирательная кампания проводится в соответствии с требованиями Избирательного кодекса и демократическими принципами, Панахов подробно остановился на этапах подготовки и проведения выборов на основе открытости, гласности и прозрачности.По его словам, выборы будут максимально прозрачными в том числе благодаря установленным на тысяче участков веб-камерам, по которым любой желающий сможет наблюдать за всеми процессами на участке. Трансляции будут вестись на сайте ЦИК, они будут доступны без регистрации, причем не только для тех, кто находится в Азербайджане, но и для граждан, находящихся за границей.Всего в избирательном процессе будет задействовано 604 международных наблюдателя, представляющих 50 организаций из 69 стран, в том числе 227 человек из БДИПЧ ОБСЕ, 61 – из ПА ОБСЕ и 16 – из Тюрк ПА, 34 – от Межпарламентской ассамблеи СНГ, 93 – от СНГ. Мониторинг выборов осуществляется и 111 200 местными наблюдателями, а также представителями СМИ.Наблюдатели МПА СНГ приняли участие в открытии 12-го избирательного участка в Нахчиване. Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий обратил внимание на большой интерес и активное участие молодежи в избирательном процессе на выборах в Парламент Азербайджана. По его словам, на многих избирательных участках будет миссия в составе 40 человек. Он отметил, что в целом миссия удовлетворена организацией избирательного процесса в Азербайджане. Все соответствует лучшим демократическим стандартам.Для информации: В парламентском голосовании смогут принять участие 6,42 млн зарегистрированных избирателей. По всей республике открыто 6500 избирательных участков. Всего о своем участии в выборах заявили 20 партий. Окончательные результаты будут объявлены в течение 20 дней.

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