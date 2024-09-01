https://uz.sputniknews.ru/20240901/vengeriya-proizvodstvo-molochnaya-produktsiya-uzbekistan-45453879.html
Венгерские предприниматели планируют производить молочную продукцию в Узбекистане
Венгерские предприниматели планируют производить молочную продукцию в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
В Посольстве Узбекистана в Венгрии состоялась встреча с местными бизнесменами, на которой были рассмотрены возможности укрепления экономических связей между двумя странами.
2024-09-01T14:54+0500
2024-09-01T14:54+0500
2024-09-01T15:00+0500
узбекистан
венгрия
молочная продукция
птицефабрика
проект
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ТАШКЕНТ, 1 сент — Sputnik. Венгерская компания рассматривает возможность запуска производства молочной продукции в Узбекистане. Этот вопрос, а также перспективы других совместных проектов обсудили на встрече посол Узбекистана в этой стране Ойбек Шахавдинов с исполнительным директором компании "Бонафарм" Аттилой Чаньи, сообщает ИА "Дунё".В ходе переговоров стороны обсудили текущие проекты, реализуемые в Узбекистане, и наметили пути для дальнейшего сотрудничества.Особое внимание было уделено проекту птицеводческого кластера под Ташкентом, который является одним из ключевых совместных проектов между Узбекистаном и компанией "Бонафарм". Венгерская сторона также проявила интерес к изучению новых возможностей для сотрудничества. В частности, обсуждались перспективы реализации проектов в сфере производства молочной продукции, “которые могут стать следующими шагами к укреплению экономических связей между Узбекистаном и Венгрией“.В целях развития долгосрочных партнерских отношений стороны договорились о продолжении конструктивного диалога и сотрудничества для достижения взаимовыгодных результатов.
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венгрия молочная продукция узбекистан посол сотрудничество проект
венгрия молочная продукция узбекистан посол сотрудничество проект
Венгерские предприниматели планируют производить молочную продукцию в Узбекистане
14:54 01.09.2024 (обновлено: 15:00 01.09.2024)
В Посольстве Узбекистана в Венгрии состоялась встреча с местными бизнесменами, на которой были рассмотрены возможности укрепления экономических связей между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 1 сент — Sputnik. Венгерская компания рассматривает возможность запуска производства молочной продукции в Узбекистане. Этот вопрос, а также перспективы других совместных проектов обсудили на встрече посол Узбекистана в этой стране Ойбек Шахавдинов с исполнительным директором компании "Бонафарм" Аттилой Чаньи, сообщает ИА "Дунё".
В ходе переговоров стороны обсудили текущие проекты, реализуемые в Узбекистане, и наметили пути для дальнейшего сотрудничества.
Особое внимание было уделено проекту птицеводческого кластера под Ташкентом, который является одним из ключевых совместных проектов между Узбекистаном и компанией "Бонафарм".
“Отмечена важность успешной реализации данного проекта для укрепления продовольственной безопасности страны”, – говорится в сообщении.
Венгерская сторона также проявила интерес к изучению новых возможностей для сотрудничества. В частности, обсуждались перспективы реализации проектов в сфере производства молочной продукции, “которые могут стать следующими шагами к укреплению экономических связей между Узбекистаном и Венгрией“.
В целях развития долгосрочных партнерских отношений стороны договорились о продолжении конструктивного диалога и сотрудничества для достижения взаимовыгодных результатов.