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Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана
Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Российский лидер отметил, что Москва и Ташкент активно сотрудничают в самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур.
2024-09-01T12:32+0500
2024-09-01T12:32+0500
2024-09-01T12:42+0500
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ТАШКЕНТ, 1 сент — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости, отметив, что республика укрепляет свои позиции на мировой арене, сообщает сайт Кремля.Российский лидер также отметил, что отношения двух стран носят характер стратегического партнерства и союзничества. Москва и Ташкент активно сотрудничают в самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур.Владимир Путин также пожелал главе Узбекистана крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам страны – счастья и процветания.
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путин мирзиёев день независимости узбекистан поздравление
путин мирзиёев день независимости узбекистан поздравление
Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана
12:32 01.09.2024 (обновлено: 12:42 01.09.2024)
Российский лидер отметил, что Москва и Ташкент активно сотрудничают в самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур.
ТАШКЕНТ, 1 сент — Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости, отметив, что республика укрепляет свои позиции на мировой арене, сообщает
сайт Кремля.
“Уважаемый Шавкат Миромонович, примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Узбекистан. Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, активно участвует в решении важных вопросов региональной повестки дня, укрепляет свои позиции на мировой арене“,– сказал Путин.
Российский лидер также отметил, что отношения двух стран носят характер стратегического партнерства и союзничества. Москва и Ташкент активно сотрудничают в самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур.
“Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать конструктивные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии”, – добавил глава РФ.
Владимир Путин также пожелал главе Узбекистана крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам страны – счастья и процветания.