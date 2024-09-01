https://uz.sputniknews.ru/20240901/vladimir-putin-pozdravil-mirziyoeva-den-nezavisimosti-uzbekistan-45451739.html

Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана

Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Российский лидер отметил, что Москва и Ташкент активно сотрудничают в самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур.

2024-09-01T12:32+0500

2024-09-01T12:32+0500

2024-09-01T12:42+0500

россия

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиёев

день независимости

снг

шос

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ТАШКЕНТ, 1 сент — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости, отметив, что республика укрепляет свои позиции на мировой арене, сообщает сайт Кремля.Российский лидер также отметил, что отношения двух стран носят характер стратегического партнерства и союзничества. Москва и Ташкент активно сотрудничают в самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур.Владимир Путин также пожелал главе Узбекистана крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам страны – счастья и процветания.

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