https://uz.sputniknews.ru/20240902/baysun-skvajina-proizoshla-utechka-serovodoroda-45459812.html
В Байсунском районе на скважине произошла утечка сероводорода – подробности
В Байсунском районе на скважине произошла утечка сероводорода – подробности
Sputnik Узбекистан
В Байсуне на одной из скважин газового месторождения произошла утечка сероводорода. Население эвакуировали, в результате ЧП никто не пострадал.
2024-09-02T10:38+0500
2024-09-02T10:38+0500
2024-09-02T10:39+0500
узбекистан
мчс
скважина
сурхандарьинская область
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Из-за нарушений технологического процесса при буровых работах на скважине, расположенной в Байсунском районе Сурхандарьинской области произошла утечка сероводорода. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.Для обеспечения безопасности населения жителей, проживающих рядом с месторождением эвакуировали в безопасное место.Также сообщается что жертв и гибели мирного населения не было. Ситуация находится под контролем. На место прибыли представители соответствующих организаций, специалисты проводят все необходимые работы, добавили в МЧС.Хоким области Улугбек Косимов также прибыл в Байсунский район вместе с представителями других организаций и ведомств. Ситуация находится под полным контролем, сообщила пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.Население попросили не поддаваться панике, а активистов социальных сетей не распространять материалы, вызывающие панику.
узбекистан
сурхандарьинская область
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байсун скважина газовое месторождение утечка сероводород чп мчс
байсун скважина газовое месторождение утечка сероводород чп мчс
В Байсунском районе на скважине произошла утечка сероводорода – подробности
10:38 02.09.2024 (обновлено: 10:39 02.09.2024)
В Байсуне на одной из скважин газового месторождения произошла утечка сероводорода. Население эвакуировали, в результате ЧП никто не пострадал.
Из-за нарушений технологического процесса при буровых работах на скважине, расположенной в Байсунском районе Сурхандарьинской области произошла утечка сероводорода. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.
“1 сентября в 15.17 во время буровых работ на 604-м скважине газового месторождения "25 лет Независимости" (М-25) в махалле "Кулкамыш" произошла утечка сероводорода (сульфид водорода) из-за нарушения технологического процесса,“ – говорится в сообщении ведомства.
Для обеспечения безопасности населения жителей, проживающих рядом с месторождением эвакуировали в безопасное место.
Также сообщается что жертв и гибели мирного населения не было. Ситуация находится под контролем.
Случаев жертв и гибели граждан не зарегистрировано. Ситуация находится под полным контролем. Нет места для паники, – отмечено в сообщении.
На место прибыли представители соответствующих организаций, специалисты проводят все необходимые работы, добавили в МЧС.
Хоким области Улугбек Косимов также прибыл в Байсунский район вместе с представителями других организаций и ведомств. Ситуация находится под полным контролем, сообщила пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.
"Одновременно проводятся работы по изучению уровня загрязнения атмосферного воздуха на месте возникновения чрезвычайной ситуации, а также ликвидации ее последствий", — говорится в сообщении.
Население попросили не поддаваться панике, а активистов социальных сетей не распространять материалы, вызывающие панику.