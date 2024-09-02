https://uz.sputniknews.ru/20240902/baysun-skvajina-proizoshla-utechka-serovodoroda-45459812.html

В Байсунском районе на скважине произошла утечка сероводорода – подробности

В Байсунском районе на скважине произошла утечка сероводорода – подробности

Sputnik Узбекистан

В Байсуне на одной из скважин газового месторождения произошла утечка сероводорода. Население эвакуировали, в результате ЧП никто не пострадал.

2024-09-02T10:38+0500

2024-09-02T10:38+0500

2024-09-02T10:39+0500

узбекистан

мчс

скважина

сурхандарьинская область

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Из-за нарушений технологического процесса при буровых работах на скважине, расположенной в Байсунском районе Сурхандарьинской области произошла утечка сероводорода. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.Для обеспечения безопасности населения жителей, проживающих рядом с месторождением эвакуировали в безопасное место.Также сообщается что жертв и гибели мирного населения не было. Ситуация находится под контролем. На место прибыли представители соответствующих организаций, специалисты проводят все необходимые работы, добавили в МЧС.Хоким области Улугбек Косимов также прибыл в Байсунский район вместе с представителями других организаций и ведомств. Ситуация находится под полным контролем, сообщила пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.Население попросили не поддаваться панике, а активистов социальных сетей не распространять материалы, вызывающие панику.

узбекистан

сурхандарьинская область

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байсун скважина газовое месторождение утечка сероводород чп мчс