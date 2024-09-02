https://uz.sputniknews.ru/20240902/delegatsiya-karakalpakstan-stolitsa-bashkortostan-yurta-45465346.html

Делегация из Каракалпакстана подарила столице Башкортостана современную юрту

Делегация из Каракалпакстана подарила столице Башкортостана современную юрту

Sputnik Узбекистан

Делегация Узбекистана посетила Уфу на празднование 450-летия столицы Башкортостана. Там же состоялось мероприятие, посвященное Дню независимости республики Узбекистан.

2024-09-02T16:18+0500

2024-09-02T16:18+0500

2024-09-02T16:33+0500

узбекистан

каракалпакстан

башкортостан

сотрудничество

товарооборот

юрта

юбилей

уфа

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/02/45465675_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_ad08b16d3c86df370f71838ca1bbac34.jpg

ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik. Делегация из узбекистанской Республики Каракалпакстан, прибывшая в Уфу на празднование 450-летия столицы, в торжественной обстановке передала в дар Башкортостану современную узбекскую юрту, символизирующую дружбу народов двух республик. Об этом сообщили в Министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ.Делегацию возглавил Заместитель председателя Совета министров Республики Каракалпакстан по туризму, культуре, культурному наследию и массовым коммуникациям — исполняющий обязанности министра туризма и культурного наследия Расул Зарикеев. В мероприятии также участвовали музыканты, артисты, деятели культуры и искусства двух республик.В ходе мероприятия отмечалось, что между республиками активно развивается многоплановое сотрудничество. По итогам первого полугодия 2024 года в сравнении с первым полугодием 2023 года товарооборот Башкортостана с Узбекистаном вырос более чем на 30%. При этом взаимный товарооборот преимущественно состоял из экспорта РБ в РУз. Юрта представляет собой современный вариант традиционного жилья узбекского народа. Внутри расположились манекены в национальных женских и мужских костюмах, а также элементы быта и ковры с этнический символикой.Кроме того, в Уфе на площадке агропарка "Евразия" прошли Дни Республики Узбекистан. С приветственной речью выступил заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана– министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.Он отметил плодотворное сотрудничество между Башкортостаном и Узбекистаном.Он также поздравил народ Узбекистана с Днем независимости.Мероприятие продолжила концертная программа. Творческие коллективы из Узбекистана погрузили присутствующих в культуру и историю своего народа.

узбекистан

каракалпакстан

башкортостан

уфа

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

делегация каракалпакстан башкортостан уфа юрта узбекистан