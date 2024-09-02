Делегация из Каракалпакстана подарила столице Башкортостана современную юрту
16:18 02.09.2024 (обновлено: 16:33 02.09.2024)
© Министерство внешнеэкономических связей РБДелегация Узбекистана поздравила Уфу с 450-летием.
© Министерство внешнеэкономических связей РБ
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Делегация Узбекистана посетила Уфу на празднование 450-летия столицы Башкортостана. Там же состоялось мероприятие, посвященное Дню независимости республики Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik. Делегация из узбекистанской Республики Каракалпакстан, прибывшая в Уфу на празднование 450-летия столицы, в торжественной обстановке передала в дар Башкортостану современную узбекскую юрту, символизирующую дружбу народов двух республик. Об этом сообщили в Министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ.
Делегацию возглавил Заместитель председателя Совета министров Республики Каракалпакстан по туризму, культуре, культурному наследию и массовым коммуникациям — исполняющий обязанности министра туризма и культурного наследия Расул Зарикеев. В мероприятии также участвовали музыканты, артисты, деятели культуры и искусства двух республик.
В ходе мероприятия отмечалось, что между республиками активно развивается многоплановое сотрудничество. По итогам первого полугодия 2024 года в сравнении с первым полугодием 2023 года товарооборот Башкортостана с Узбекистаном вырос более чем на 30%. При этом взаимный товарооборот преимущественно состоял из экспорта РБ в РУз.
В ходе мероприятия отмечалось, что между республиками активно развивается многоплановое сотрудничество. По итогам первого полугодия 2024 года в сравнении с первым полугодием 2023 года товарооборот Башкортостана с Узбекистаном вырос более чем на 30%. При этом взаимный товарооборот преимущественно состоял из экспорта РБ в РУз.
“Мы поддерживаем не только торговые связи, но и культурные. Сегодня наши друзья и партнеры из Каракалпакстана подарили замечательную юрту, которая станет знаком крепкой дружбы народов Башкортостана и Узбекистана, — сказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.
© Министерство внешнеэкономических связей РБДелегация Узбекистана поздравила Уфу с 450-летием.
Делегация Узбекистана поздравила Уфу с 450-летием.
© Министерство внешнеэкономических связей РБ
Юрта представляет собой современный вариант традиционного жилья узбекского народа. Внутри расположились манекены в национальных женских и мужских костюмах, а также элементы быта и ковры с этнический символикой.
© Министерство внешнеэкономических связей РБДелегация из Каракалпакстана поздравила Уфу с 450-летием.
Делегация из Каракалпакстана поздравила Уфу с 450-летием.
© Министерство внешнеэкономических связей РБ
“Юрта, как уникальное переносное жилище, представляет собой не только архитектурное сооружение, но и важный символ культуры и традиций кочевых народов. Переданная в дар юрта - это знак дружбы между нашими республиками, способствующее культурному обмену“, – отметила министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Зухра Гордиенко.
Кроме того, в Уфе на площадке агропарка "Евразия" прошли Дни Республики Узбекистан.
С приветственной речью выступил заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана– министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.
© Министерство внешнеэкономических связей РБВ Уфе прошли Дни Республики Узбекистан.
В Уфе прошли Дни Республики Узбекистан.
© Министерство внешнеэкономических связей РБ
Он отметил плодотворное сотрудничество между Башкортостаном и Узбекистаном.
“Место проведения выбрали не случайно, с узбекистанскими коллегами у нас налажено крепкое сотрудничество в области агропромышленного комплекса, сейчас прорабатываются новые проекты. В первом квартале 2024 года мы поставили в Узбекистан молочную продукцию, яйца, мед, злаки. Спросом пользовались минеральная продукция, продукция химической промышленности, каучук, древесины и целлюлозно-бумажные изделия. Сотрудничаем также по части строительной промышленности, образования и туризма“,– отметил Шельдяев.
Он также поздравил народ Узбекистана с Днем независимости.
“Сегодня для наших коллег из Узбекистана особенный праздник - День независимости. За многие годы страна добилась значительного прогресса во всех сферах. Поэтому сегодня хочется пожелать мира, единства и дальнейшего процветания Узбекистану. Пусть в домах всех его жителей царит тепло, понимание, а наше сотрудничество становится только крепче из года в год“, – сказал зампремьера.
Мероприятие продолжила концертная программа. Творческие коллективы из Узбекистана погрузили присутствующих в культуру и историю своего народа.