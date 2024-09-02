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Что изменится в Узбекистане с 1 сентября

Что изменится в Узбекистане с 1 сентября

Sputnik Узбекистан

С началом первого осеннего месяца в республике вступят в силу изменения в нескольких сферах. Они коснутся в том числе повышения социальных выплат, страхования, а также проведения строительных и ремонтных работ на дорогах.

2024-09-02T11:57+0500

2024-09-02T11:57+0500

2024-09-02T12:08+0500

узбекистан

законодательство

президент

изменения

общество

министерство юстиции узбекистана

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ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik. В Узбекистане с 1 сентября 2024 года вступит в силу ряд нововведений. В частности, в республике повысят пенсии и пособия, для некоторых учащихся запустят бесплатные автобусы, установление инвалидности будет облегчено, а производители риса смогут получить льготные кредиты. Подробнее — в материале Sputnik Узбекистан. Будут повышены пенсии и пособияС 1 сентября размеры пенсий и пособий будут повышены на 15%. При этом, установлены следующие размеры:Для некоторых учащихся будет налажено бесплатное автобусное сообщение Согласно законодательству, в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях в порядке эксперимента будет налажено бесплатное автобусное сообщение на основе аутсорсинга для учащихся средних общеобразовательных школ из отдаленных районов.Будет отменена практика оформления страховых полисов в бумажной форме Регистрация договоров страхования (перестрахования) и оформление страховых полисов по всем видам страхования посредством Единой автоматизированной информационной системы будут являться обязательными. Отменят практику оформления страховых полисов по всем видам страхования только в бумажной форме. Неоформление страховых полисов через Единую автоматизированную информационную систему будет являться основанием для признания их недействительными и будет признаваться однократным грубым нарушением лицензионных требований и условий страховщика. Национальное агентство перспективных проектов будет вести рейтинг страховщиков по качеству оказываемых страховых услуг и публиковать в СМИ. Будут приняты меры по дальнейшему развитию вида спорта "тяжелая атлетика" В Каракалпакстане, Наманганской, Ташкентской и Самаркандской областях будут открыты региональные школы Республиканской специализированной комплексной детско-юношеской спортивной школы, особое внимание будет уделяться развитию в этих школах вида спорта "тяжелая атлетика".Розничная торговля пивной продукцией будет включена в перечень видов деятельности, осуществляемых в порядке уведомления Согласно законодательству, деятельность по розничной торговле пивной продукцией будет включена в перечень видов деятельности, осуществляемых в порядке уведомления уполномоченных органов. Также, будет внедрен ежемесячный сбор в размере 10% БРВ за право розничной торговли табачной и пивной продукцией.Будет назначаться налоговая проверка предпринимателей в случае реализации продукции с цифровой маркировкой без использования устройств считыванияПри выявлении факта реализации предпринимателями продукции с цифровой маркировкой без использования устройств считывания маркировки на основании сведений баз налоговых органов соответствующие субъекты предпринимательства будут предупреждаться об этом факте посредством персонального кабинета, а также будет назначена налоговая проверка деятельности предпринимателя за квартал, в котором было совершено правонарушение.Показатель минимального балла, необходимого для покрытия экзаменационных расходов по иностранным языкам, будет понижен на одну ступень С 1 сентября до 1 января 2027 года показатель минимального балла (требуемого уровня сертификата), необходимого для покрытия экзаменационных расходов молодых людей при сдаче экзаменов по международным экзаменационным системам по немецкому, французскому, корейскому, китайскому и японскому языкам, будет понижен на одну ступень.Строительные и ремонтные работы на дорожных объектах будут проводиться после получения соответствующего разрешения Проведение физическими лицами и всеми юридическими лицами независимо от их формы собственности строительных работ на дорогах, тротуарах и других объектах дорожной инфраструктуры, их ремонт, разрушение, раскапывание, изменение или реконструкция в любой форме будут осуществляться только после получения соответствующего разрешения. При этом, государственные услуги по оформлению и выдаче разрешения будут оказываться через центры государственных услуг и ЕПИГУ в пятидневный срок.В государственных закупках приоритет получают предприниматели, обеспечившие занятость лиц с инвалидностью, женщин и молодежи Согласно законодательству, в случаях равенства цены и прочих условий при осуществлении государственных закупок посредством электронного магазина предложения субъектов малого предпринимательства, обеспечивших занятость лиц с инвалидностью, женщин и молодежи на основе одного из установленных критериев, получают приоритет.В рамках отдельных проектов будут покрыты расходы по страхованию импортируемого оборудования С 1 сентября до 31 декабря 2025 года будет покрыта часть расходов до 50%, не превышающая тридцатикратного размера БРВ, по страхованию оборудования, а также сертификации сырья и материалов, импортируемых в рамках проектов, разработанных с помощью центров содействия малому бизнесу.Установление инвалидности будет облегчено На территории Ташкента и районов (городов) Навоийской области поэтапно в качестве эксперимента будет введен следующий порядок установления инвалидности: Некоторым туроператорам будут предоставлены льготные кредиты Фондом реконструкции и развития через коммерческие банки республики будет открыта кредитная линия в национальной валюте по годовой ставке 14% для обеспечения оборотными средствами туроператоров, являющихся резидентами и осуществляющих въездную туристическую деятельность, в целях привлечения туристов в республику из зарубежных стран. Охота будет осуществляться только на территории охотничьих хозяйств Согласно законодательству, охота будет осуществляться только на территории охотничьих хозяйств и осуществление охоты за пределами территории охотничьих хозяйств запрещается. Земля для создания охотничьих хозяйств будет выделяться юридическим и физическим лицам посредством электронного онлайн-аукциона сроком на 49 лет. За победителями электронного онлайн-аукциона будут закрепляться охотничьи угодья, прилегающие к охотничьим хозяйствам (охотничьим базам и питомникам), для ведения охотничьего хозяйства.Лица, организовавшие охотничий туризм, будут уплачивать налог на имущество и земельный налог по сниженным ставкам Охотничьи хозяйства, организовавшие места разведения диких животных, небольшие сафари-парки и охотничий туризм, в течение 3 лет уплачивают налог на имущество и земельный налог по ставкам, сниженным на 50% от установленной налоговой ставки, а также налог с оборота по налоговой ставке в размере 1%.В главных управлениях экономики и финансов регионов будут созданы Сводные отделы по развитию промышленности Для дальнейшего развития промышленности в регионах в структуре Министерства экономики и финансов Каракалпакстана, главных управлений экономики и финансов областей и города Ташкента будут созданы Сводные отделы по развитию промышленности, состоящие из 5 штатных единиц. В районных (городских) отделах экономики и финансов будет введена должность главного специалиста по развитию промышленности. Производителям риса будут выделены льготные кредиты Согласно законодательству, для финансирования затрат на выращивание и закупку риса фермерам, дехканским хозяйствам и другим производителям продукции будут выделены льготные кредиты на условиях, определенных в постановлении президента.

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