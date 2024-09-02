https://uz.sputniknews.ru/20240902/kazan-sotrudnichestvo-uzbekistan-tatarstan-45464185.html

В Казани обсудили многоплановое сотрудничество Узбекистана и Татарстана –подробности

В Казани обсудили многоплановое сотрудничество Узбекистана и Татарстана –подробности

Sputnik Узбекистан

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял Генерального консула Узбекистана Нодиржона Касимова. Собеседники обсудили вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя республиками.

2024-09-02T14:30+0500

2024-09-02T14:30+0500

2024-09-02T14:31+0500

узбекистан

татарстан

консульство

рустам минниханов

встреча

сотрудничество

экономика

торговля

промышленная зона

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ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik. Генеральный консул Узбекистана в Казани Нодиржон Касимов был принят Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, сообщает ИА "Дунё".Как отмечается, Раис Татарстана высоко оценил двусторонние дружественные отношения с Узбекистаном и отметил особый вклад президента Шавката Мирзиёева в их укрепление.Была также отмечена важная роль Генерального консульства РУз. в городе Казани в укреплении исторических связей между Узбекистаном и Татарстаном и дальнейшего расширения отношений.В свою очередь, генеральный консул Нодиржон Касимов поблагодарил руководство Республики Татарстан за постоянное внимание к укреплению отношений с Узбекистаном и за искренний прием. Он также признал, что “есть все возможности для увеличения объемов и номенклатуры товарооборота и расширения спектра услуг во взаимной торговле”.В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, в том числе по обмену студентами и подготовке кадров, а также проектам, реализуемым в Чирчике и Джизаке, созданию совместных промышленных зон в Бухарской и Навоийской областях.Для справки: До назначения генеральным консулом в Казань Касимов работал исполняющим обязанности начальника Государственной инспекции по карантину растений при Кабмине Узбекистана. Он сменил возглавлявшего в 2018-2023 годах Генконсульство и назначенного послом в Иране Фариддина Насриева.

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