https://uz.sputniknews.ru/20240902/kazan-sotrudnichestvo-uzbekistan-tatarstan-45464185.html
В Казани обсудили многоплановое сотрудничество Узбекистана и Татарстана –подробности
В Казани обсудили многоплановое сотрудничество Узбекистана и Татарстана –подробности
Sputnik Узбекистан
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял Генерального консула Узбекистана Нодиржона Касимова. Собеседники обсудили вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя республиками.
2024-09-02T14:30+0500
2024-09-02T14:30+0500
2024-09-02T14:31+0500
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торговля
промышленная зона
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ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik. Генеральный консул Узбекистана в Казани Нодиржон Касимов был принят Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, сообщает ИА "Дунё".Как отмечается, Раис Татарстана высоко оценил двусторонние дружественные отношения с Узбекистаном и отметил особый вклад президента Шавката Мирзиёева в их укрепление.Была также отмечена важная роль Генерального консульства РУз. в городе Казани в укреплении исторических связей между Узбекистаном и Татарстаном и дальнейшего расширения отношений.В свою очередь, генеральный консул Нодиржон Касимов поблагодарил руководство Республики Татарстан за постоянное внимание к укреплению отношений с Узбекистаном и за искренний прием. Он также признал, что “есть все возможности для увеличения объемов и номенклатуры товарооборота и расширения спектра услуг во взаимной торговле”.В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, в том числе по обмену студентами и подготовке кадров, а также проектам, реализуемым в Чирчике и Джизаке, созданию совместных промышленных зон в Бухарской и Навоийской областях.Для справки: До назначения генеральным консулом в Казань Касимов работал исполняющим обязанности начальника Государственной инспекции по карантину растений при Кабмине Узбекистана. Он сменил возглавлявшего в 2018-2023 годах Генконсульство и назначенного послом в Иране Фариддина Насриева.
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казань сотрудничество узбекистан татарстан минниханов генконсул касимов
В Казани обсудили многоплановое сотрудничество Узбекистана и Татарстана –подробности
14:30 02.09.2024 (обновлено: 14:31 02.09.2024)
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял Генерального консула Узбекистана Нодиржона Касимова. Собеседники обсудили вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя республиками.
ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik. Генеральный консул Узбекистана в Казани Нодиржон Касимов был принят Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, сообщает ИА "Дунё".
Как отмечается, Раис Татарстана высоко оценил двусторонние дружественные отношения с Узбекистаном и отметил особый вклад президента Шавката Мирзиёева в их укрепление.
Была также отмечена важная роль Генерального консульства РУз. в городе Казани в укреплении исторических связей между Узбекистаном и Татарстаном и дальнейшего расширения отношений.
В свою очередь, генеральный консул Нодиржон Касимов поблагодарил руководство Республики Татарстан за постоянное внимание к укреплению отношений с Узбекистаном и за искренний прием.
Он также признал, что “есть все возможности для увеличения объемов и номенклатуры товарооборота и расширения спектра услуг во взаимной торговле”.
“Выражена готовность способствовать развитию многостороннего сотрудничества между Узбекистаном и Татарстаном в различных направлениях“,– говорится в сообщении.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, в том числе по обмену студентами и подготовке кадров, а также проектам, реализуемым в Чирчике и Джизаке, созданию совместных промышленных зон в Бухарской и Навоийской областях.
Для справки: До назначения генеральным консулом в Казань Касимов работал исполняющим обязанности начальника Государственной инспекции по карантину растений при Кабмине Узбекистана. Он сменил возглавлявшего в 2018-2023 годах Генконсульство и назначенного послом в Иране Фариддина Насриева.