https://uz.sputniknews.ru/20240902/uzbekistan-zapret-snos-jilya-bez-vyplaty-kompensatsiya-45468351.html
В Узбекистане запретили снос жилья без выплаты компенсации их владельцам
В Узбекистане запретили снос жилья без выплаты компенсации их владельцам
Sputnik Узбекистан
Согласно поправкам, внесенным в Жилищный кодекс, собственник имеет право на предварительное получение равноценной компенсации, покрывающей как рыночную стоимость жилья, так и все понесенные убытки.
2024-09-02T18:15+0500
2024-09-02T18:15+0500
2024-09-02T18:17+0500
узбекистан
законодательство
шавкат мирзиёев
градостроительство
жилье
строительство
компенсация
снос дома
изменения
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ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил поправки в законодательство, направленные на усиление защиты прав частной собственности, в том числе в сфере жилищных отношений.Документ вносит изменения и дополнения в Жилищный кодекс, Градостроительный кодекс и Закон "О порядке изъятия земельных участков для государственных нужд с компенсацией".Ключевым изменением стало законодательное закрепление гарантий неприкосновенности жилища.Согласно поправкам, установленным в Жилищном кодексе, никто не может быть лишен своего жилища, кроме как по решению суда в соответствии с законом. При этом собственник имеет право на предварительное получение равноценной компенсации, покрывающей как рыночную стоимость жилья, так и все понесенные убытки.Кроме того, в Градостроительный кодекс внесли дополнительное положение, запрещающее разработку, утверждение и внедрение градостроительной документации при проектировании и строительстве зданий и сооружений в сейсмоопасных районах.Также внесены изменения в порядок проведения строительных и ремонтных работ, затрагивающих жилые дома.Так, если раньше для изменения внешнего вида, перестройки или сноса жилья требовалось разрешение местных властей, то теперь такие действия будут осуществляться исключительно в соответствии с градостроительным законодательством.
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жилищный кодекс снос жилье компенсация законодательство поправки градостроительный кодекс изменения
жилищный кодекс снос жилье компенсация законодательство поправки градостроительный кодекс изменения
В Узбекистане запретили снос жилья без выплаты компенсации их владельцам
18:15 02.09.2024 (обновлено: 18:17 02.09.2024)
Согласно поправкам, внесенным в Жилищный кодекс, собственник имеет право на предварительное получение равноценной компенсации, покрывающей как рыночную стоимость жилья, так и все понесенные убытки.
ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил
поправки в законодательство, направленные на усиление защиты прав частной собственности, в том числе в сфере жилищных отношений.
Документ вносит изменения и дополнения в Жилищный кодекс, Градостроительный кодекс и Закон "О порядке изъятия земельных участков для государственных нужд с компенсацией".
Ключевым изменением стало законодательное закрепление гарантий неприкосновенности жилища.
Согласно поправкам, установленным в Жилищном кодексе, никто не может быть лишен своего жилища, кроме как по решению суда в соответствии с законом. При этом собственник имеет право на предварительное получение равноценной компенсации, покрывающей как рыночную стоимость жилья, так и все понесенные убытки.
Кроме того, в Градостроительный кодекс внесли дополнительное положение, запрещающее разработку, утверждение и внедрение градостроительной документации при проектировании и строительстве зданий и сооружений в сейсмоопасных районах.
“Настоящий Закон послужит усилению гарантий защиты частной собственности и прав собственников, а также обеспечению учета возможности возникновения риска стихийных бедствий и изменения климата при проектировании и строительстве градостроительных объектов“, – гласит текст документа.
Также внесены изменения в порядок проведения строительных и ремонтных работ, затрагивающих жилые дома.
Так, если раньше для изменения внешнего вида, перестройки или сноса жилья требовалось разрешение местных властей, то теперь такие действия будут осуществляться исключительно в соответствии с градостроительным законодательством.