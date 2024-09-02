https://uz.sputniknews.ru/20240902/uzbekistan-zapret-snos-jilya-bez-vyplaty-kompensatsiya-45468351.html

В Узбекистане запретили снос жилья без выплаты компенсации их владельцам

В Узбекистане запретили снос жилья без выплаты компенсации их владельцам

Sputnik Узбекистан

Согласно поправкам, внесенным в Жилищный кодекс, собственник имеет право на предварительное получение равноценной компенсации, покрывающей как рыночную стоимость жилья, так и все понесенные убытки.

2024-09-02T18:15+0500

2024-09-02T18:15+0500

2024-09-02T18:17+0500

узбекистан

законодательство

шавкат мирзиёев

градостроительство

жилье

строительство

компенсация

снос дома

изменения

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ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил поправки в законодательство, направленные на усиление защиты прав частной собственности, в том числе в сфере жилищных отношений.Документ вносит изменения и дополнения в Жилищный кодекс, Градостроительный кодекс и Закон "О порядке изъятия земельных участков для государственных нужд с компенсацией".Ключевым изменением стало законодательное закрепление гарантий неприкосновенности жилища.Согласно поправкам, установленным в Жилищном кодексе, никто не может быть лишен своего жилища, кроме как по решению суда в соответствии с законом. При этом собственник имеет право на предварительное получение равноценной компенсации, покрывающей как рыночную стоимость жилья, так и все понесенные убытки.Кроме того, в Градостроительный кодекс внесли дополнительное положение, запрещающее разработку, утверждение и внедрение градостроительной документации при проектировании и строительстве зданий и сооружений в сейсмоопасных районах.Также внесены изменения в порядок проведения строительных и ремонтных работ, затрагивающих жилые дома.Так, если раньше для изменения внешнего вида, перестройки или сноса жилья требовалось разрешение местных властей, то теперь такие действия будут осуществляться исключительно в соответствии с градостроительным законодательством.

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