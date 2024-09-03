https://uz.sputniknews.ru/20240903/dtp-nijegorodskaya-oblast-rf-uzbekistantsy-45478670.html

Тела граждан Узбекистана, погибших в ДТП в РФ, доставят на родину — посольство

Тела граждан Узбекистана, погибших в ДТП в РФ, доставят на родину — посольство

Sputnik Узбекистан

По факту ДТП с минивэном в Нижегородской области возбудили уголовное дело

2024-09-03T15:25+0500

2024-09-03T15:25+0500

2024-09-03T15:25+0500

миграция

мигранты

россия

узбекистан

происшествия

посольство республики узбекистан в рф

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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Тела семерых граждан Узбекистана, погибших в ДТП в России, доставят на родину в ближайшее время, сообщает пресс-служба посольства Узбекистана в РФ. 1 сентября 2024 года на федеральной трассе М-12 "Восток" в Навашинском районе Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель автомобиля Huinday Grand Starex не справился с управлением, врезался в отбойник, машина опрокинулась. В посольстве выразили искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим, а также сообщили, что принимаются меры по оперативной транспортировке тел погибших на родину.Вопрос находится на особом контроле Кабмина и посольства РУз в Москве, добавили в пресс-службе. Для оказания необходимого содействия на месте происшествия находятся руководство Генерального консульства в Казани и представительства Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана. В случае необходимости за дополнительной информацией можно обратиться в Колл-центр консульского отдела Посольства Узбекистана в Москве: +7 499 238-36-20; +7-499 230-00-76, а также в Генеральное консульство РУз в Казани: +7 843 526-55-63. По факту ДТП следственным отделом МО МВД России "Навашинский" возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ведется следствие. Назначен ряд экспертиз и исследований, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по региону.

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