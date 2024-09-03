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Биобезопасность стран ЕАЭС: насколько реальна угроза эпидемии оспы обезьян
Биобезопасность стран ЕАЭС: насколько реальна угроза эпидемии оспы обезьян
Sputnik Узбекистан
На этот и другие вопросы в рамках видеомоста ответит академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко
2024-09-03T13:15+0500
2024-09-03T13:15+0500
2024-09-03T13:15+0500
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ТАШКЕНТ, 3 сент — Sputnik. Насколько реальна угроза эпидемии оспы обезьян для стран ЕАЭС. Об этом представителям СМИ расскажет академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе видеомоста Москва-Минск-Астана-Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС".Прямая трансляция состоится в среду, 4 сентября, в 13:00 (время ташкентское) в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.Также речь пойдет о том, будут ли доставлены в страны ЕАЭС разработанные в России тест-системы для выявления оспы обезьян, появились ли новые лекарственные препараты, способные победить ВИЧ и других актуальных вопросах.
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биобезопасность еаэс оспа обезьян геннадий онищенко
биобезопасность еаэс оспа обезьян геннадий онищенко
Биобезопасность стран ЕАЭС: насколько реальна угроза эпидемии оспы обезьян
На этот и другие вопросы в рамках видеомоста ответит академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
ТАШКЕНТ, 3 сент — Sputnik. Насколько реальна угроза эпидемии оспы обезьян для стран ЕАЭС. Об этом представителям СМИ расскажет академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе видеомоста Москва-Минск-Астана-Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС".
Прямая трансляция состоится в среду, 4 сентября, в 13:00 (время ташкентское) в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Также речь пойдет о том, будут ли доставлены в страны ЕАЭС разработанные в России тест-системы для выявления оспы обезьян, появились ли новые лекарственные препараты, способные победить ВИЧ и других актуальных вопросах.