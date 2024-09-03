https://uz.sputniknews.ru/20240903/eaeu-biobezopasnost-mneniye-onischenko-45473839.html

Биобезопасность стран ЕАЭС: насколько реальна угроза эпидемии оспы обезьян

Биобезопасность стран ЕАЭС: насколько реальна угроза эпидемии оспы обезьян

Sputnik Узбекистан

На этот и другие вопросы в рамках видеомоста ответит академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко

2024-09-03T13:15+0500

2024-09-03T13:15+0500

2024-09-03T13:15+0500

пресс-центр

пресс-центр

sputnik

узбекистан

геннадий онищенко

оспа обезьян

еаэс

москва

минск

астана

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ТАШКЕНТ, 3 сент — Sputnik. Насколько реальна угроза эпидемии оспы обезьян для стран ЕАЭС. Об этом представителям СМИ расскажет академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе видеомоста Москва-Минск-Астана-Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС".Прямая трансляция состоится в среду, 4 сентября, в 13:00 (время ташкентское) в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.Также речь пойдет о том, будут ли доставлены в страны ЕАЭС разработанные в России тест-системы для выявления оспы обезьян, появились ли новые лекарственные препараты, способные победить ВИЧ и других актуальных вопросах.

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