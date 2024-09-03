Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240903/pobediteli-konkursa-fotojurnalistiki-andreya-stenina-45477789.html
Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Sputnik Узбекистан
Торжественная церемония прошла 3 сентября в Москве в Государственном музее современной истории России.
2024-09-03T18:35+0500
2024-09-03T18:35+0500
фотоконкурс
творчество
конкурс имени стенина
победители
конкурс фотографий
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/03/45476036_0:228:2048:1380_1920x0_80_0_0_b8c34f106a14a001ffbc2a02e4c4a2da.jpg
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Обладателем Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Санкт-Петербурга Анна Плюснина. Международное жюри единодушно присудило ей высшую награду юбилейного конкурса за серию фотографий "Посмотреть в глаза человеку" о детях с расстройством аутистичного спектра и их близких людях.Серия фотографий представлялась в номинации "Портрет. Герой нашего времени".Вместе с Гран-при были объявлены призовые места всех участников шорт-листа 2024 года.В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей стала работа фотомастера из Новосибирска Владислава Некрасова "Его долг" о пилоте пассажирского самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области.Среди серий в номинации "Главные новости" первое место присуждено Фредерике Желинас (Frederique Gelinas) из Италии за серию "Время агавы", в которой рассказывается о сорте агавы, используемой для производства мескаля. Растущий в мире спрос на мескаль оказывает давление на Мексику, но не учитывает естественное время роста растений. Система агавы находится на стыке древних традиций и меняющейся современности.В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Дети Читтагонга играют в грязи" Мохаммада Сумана (Mohammed Suman) из Бангладеш, запечатлевшей город без игровых площадок, где дети могли бы провести свободное время.В самой популярной среди участников конкурса номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Там, где зеленый – не цвет жизни" Паулы Хесус Бриньярделло (Paula Jesus Brignardello) из Италии о видении фотохудожника, что ад приобретает зеленый оттенок. Выживание становится битвой не только за пропитание, но и за каждый вдох.Среди серий в номинации "Моя планета" лучшей названа серия "Воспоминания о жизни до прогресса" автора Мосфикура Рахман Джохана (Mosfiqur Rahman Johan) из Бангладеш, объединившая самые яркие моменты из детских воспоминаний фотографа, раскрывающие сложные проблемы идентичности, принадлежности и потерь, с которыми сталкиваются люди.В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Индии. "Детям страшно, а я ведь сам отец" называется работа Александра Ощепкова из Новосибирска о грузчике из Азербайджана Рза Рзаеве, который во время аварии в городе переносил детей через кипяток. Собранные горожанами деньги на билет, чтобы Рза мог повидать семью, он перечислил в детдом. "Детям страшно, а я сам отец", – говорил Рза.И серия "Вдовы-изгои" индийского репортера Раджендра Пандей (Rajendra Pandey) о городе Вриндаван в Индии, где живут около 20 тысяч вдов, с которыми жестоко обращаются их собственные семьи.Самые атмосферные фотографии были представлены в номинации "Вид сверху. Одиночная фотография". Призовое место жюри присудило завораживающей линиями и цветом фотоработе "Цветы лилий" Аунг Чан Тара (Aung Chan Thar) из Мьянмы о спокойном утре, когда жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилий водой, подчеркивая их естественную красоту. С высоты птичьего полета этот простой ритуал выглядит изящным танцем с замысловатыми узорами и яркими цветками на фоне безмятежного пейзажа.Церемония в Москве дает начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география международного турне еще будет расширяться.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/03/45476036_0:36:2048:1572_1920x0_80_0_0_077fda6d80fd74aea5cfc98b554992b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
конкурс фотожурналистика андрей стенин
конкурс фотожурналистика андрей стенин

Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

18:35 03.09.2024
© Анна ПлюснинаНазваны победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2024
© Анна Плюснина
Подписаться
Торжественная церемония прошла 3 сентября в Москве в Государственном музее современной истории России.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Обладателем Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Санкт-Петербурга Анна Плюснина. Международное жюри единодушно присудило ей высшую награду юбилейного конкурса за серию фотографий "Посмотреть в глаза человеку" о детях с расстройством аутистичного спектра и их близких людях.

"Впервые я столкнулась с аутичными людьми во время преподавания в инклюзивной фотомастерской. Это были подростки, которые пришли на занятия со своими мамами. Расстройство аутистического спектра не всегда заметно внешне и может выражаться в разных формах и степенях. Для особенных детей важна ранняя диагностика, возможность найти свое место в этом мире, где они отличаются от большинства. Меня поражает крепость духа женщин, которые постоянно находятся рядом со своими детьми, их любовь, дающая силы бороться с диагнозом вопреки всему", — рассказала Анна Плюснина.

Серия фотографий представлялась в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
Вместе с Гран-при были объявлены призовые места всех участников шорт-листа 2024 года.
В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей стала работа фотомастера из Новосибирска Владислава Некрасова "Его долг" о пилоте пассажирского самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области.
© Владислав НекрасовНазваны победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2024
Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© Владислав Некрасов
Среди серий в номинации "Главные новости" первое место присуждено Фредерике Желинас (Frederique Gelinas) из Италии за серию "Время агавы", в которой рассказывается о сорте агавы, используемой для производства мескаля. Растущий в мире спрос на мескаль оказывает давление на Мексику, но не учитывает естественное время роста растений. Система агавы находится на стыке древних традиций и меняющейся современности.
© Фредерике Желинас Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2024
Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© Фредерике Желинас
В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Дети Читтагонга играют в грязи" Мохаммада Сумана (Mohammed Suman) из Бангладеш, запечатлевшей город без игровых площадок, где дети могли бы провести свободное время.
© Мохаммад СуманНазваны победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2024
Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© Мохаммад Суман
В самой популярной среди участников конкурса номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Там, где зеленый – не цвет жизни" Паулы Хесус Бриньярделло (Paula Jesus Brignardello) из Италии о видении фотохудожника, что ад приобретает зеленый оттенок. Выживание становится битвой не только за пропитание, но и за каждый вдох.
© Паула Хесус БриньярделлоНазваны победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2024
Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© Паула Хесус Бриньярделло
Среди серий в номинации "Моя планета" лучшей названа серия "Воспоминания о жизни до прогресса" автора Мосфикура Рахман Джохана (Mosfiqur Rahman Johan) из Бангладеш, объединившая самые яркие моменты из детских воспоминаний фотографа, раскрывающие сложные проблемы идентичности, принадлежности и потерь, с которыми сталкиваются люди.
© Mosfiqur Rahman JohanНазваны победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2024
Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© Mosfiqur Rahman Johan
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Индии. "Детям страшно, а я ведь сам отец" называется работа Александра Ощепкова из Новосибирска о грузчике из Азербайджана Рза Рзаеве, который во время аварии в городе переносил детей через кипяток. Собранные горожанами деньги на билет, чтобы Рза мог повидать семью, он перечислил в детдом. "Детям страшно, а я сам отец", – говорил Рза.
© Александр ОщепковНазваны победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2024
Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© Александр Ощепков
И серия "Вдовы-изгои" индийского репортера Раджендра Пандей (Rajendra Pandey) о городе Вриндаван в Индии, где живут около 20 тысяч вдов, с которыми жестоко обращаются их собственные семьи.
© Роджендра ПандейНазваны победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2024
Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© Роджендра Пандей
Самые атмосферные фотографии были представлены в номинации "Вид сверху. Одиночная фотография". Призовое место жюри присудило завораживающей линиями и цветом фотоработе "Цветы лилий" Аунг Чан Тара (Aung Chan Thar) из Мьянмы о спокойном утре, когда жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилий водой, подчеркивая их естественную красоту. С высоты птичьего полета этот простой ритуал выглядит изящным танцем с замысловатыми узорами и яркими цветками на фоне безмятежного пейзажа.
© Aung Chan TharНазваны победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2024
Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© Aung Chan Thar
Церемония в Москве дает начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география международного турне еще будет расширяться.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0