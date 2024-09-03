https://uz.sputniknews.ru/20240903/putin-i-prezident-mongolii-peregovory-45481114.html

Путин и президент Монголии провели переговоры — главное

Путин и президент Монголии провели переговоры — главное

Sputnik Узбекистан

Глава РФ находится с официальным визитом в Монголии для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

2024-09-03T18:00+0500

2024-09-03T18:00+0500

2024-09-03T18:00+0500

россия

президент рф

владимир путин

официальный визит

монголия

переговоры

политика

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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух провели переговоры в узком и расширенном составах.Глава Монголии поблагодарил российского лидера за визит, который проходит в год, когда две страны отмечают сразу несколько юбилейных дат, в том числе 80-летие совместной победы на реке Халхин-Гол и 50-летие основания города Эрдэнэта.Он подчеркнул, что народ Монголии высоко ценит тот факт, что Москва и Улан-Батор вместе празднуют эти даты, а также проинформировал Путина о последних изменениях в политической системе страны, отметив, что она функционирует "в стабильных политических условиях".Ухнагийн Хурэлсух сделал акцент на том, что нынешний визит Путина имеет важное значение для дальнейшего развития стратегического всеобъемлющего партнерства, всестороннего торгово-экономического сотрудничества, а также благосостояния и благополучия народов двух стран.В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что отношения между РФ и Монголией развиваются по всем направлениям.Путин также пригласил монгольского коллегу в Россию, в Казань, где в этом году пройдёт саммит БРИКС. По его словам, это будет первое мероприятие такого уровня после расширения этой организации.Еще одно приглашение касалось торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы в мае 2025-го.Глава РФ отметил, что в России помнят и ценят помощь, которую Монголия оказывала СССР в годы Великой Отечественной войны, а также боевую поддержку при разгроме Квантунской армии в 1945 году.Заявления Путина в ходе переговоров в расширенном составеМосква, подчеркнул российский лидер, неизменно откликается на просьбы Улан-Батора в удовлетворении растущих потребностей в топливе и горюче-смазочных материалах, в том числе на льготных условиях. Россия давно и надежно обеспечивает экономику республики востребованными энергоресурсами: в прошлом году 90% бензина и дизеля поступило на монгольский рынок именно из России.Российский лидер добавил, что Москва видит хорошие перспективы для сотрудничества с Улан-Батором. в газовой сфере. Он напомнил, что завершилась разработка проектной документации газопровода "Союз — Восток" протяженностью почти в тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай, в настоящее время проходят госэкспертиза и экологическая оценка проекта.Он также отметил, что "Газпром" готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации Монголии.При этом, по словам Путина, партнерство двух стран в энергетике не ограничивается экспортом углеводородов.Глава РФ также добавил, что Москва открыта и для реализации с Улан-Батором проектов в сфере мирного атома на базе самых современных российских технологий, в том числе с использованием маломодульных реакторов.Сотрудничество в области образованияНа 2024–2025 учебный год предусмотрено еще 620 мест. В РФ ценят интерес монгольской молодежи к изучению русского языка.Президент РФ подчеркнул, что Москва продолжит оказывать поддержку преподаванию русского языка в республике, в том числе в приграничных регионах.По итогам переговоров подписаны:Глава РФ находится с официальным визитом в Монголии для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

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