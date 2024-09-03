Путин и президент Монголии провели переговоры — главное
© Sputnik / Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкОфициальный визит президента Владимира Путина в Монголию
© Sputnik / Кристина Кормилицына/
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Глава РФ находится с официальным визитом в Монголии для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух провели переговоры в узком и расширенном составах.
Глава Монголии поблагодарил российского лидера за визит, который проходит в год, когда две страны отмечают сразу несколько юбилейных дат, в том числе 80-летие совместной победы на реке Халхин-Гол и 50-летие основания города Эрдэнэта.
Он подчеркнул, что народ Монголии высоко ценит тот факт, что Москва и Улан-Батор вместе празднуют эти даты, а также проинформировал Путина о последних изменениях в политической системе страны, отметив, что она функционирует "в стабильных политических условиях".
Ухнагийн Хурэлсух сделал акцент на том, что нынешний визит Путина имеет важное значение для дальнейшего развития стратегического всеобъемлющего партнерства, всестороннего торгово-экономического сотрудничества, а также благосостояния и благополучия народов двух стран.
В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что отношения между РФ и Монголией развиваются по всем направлениям.
"Действительно, отношения развиваются по всем направлениям. Кроме экономики и политической сферы, где мы тоже сотрудничаем достаточно активно, я бы еще заметил эффективную работу по гуманитарному направлению, в частности в сфере образования", — сказал он.
Путин также пригласил монгольского коллегу в Россию, в Казань, где в этом году пройдёт саммит БРИКС. По его словам, это будет первое мероприятие такого уровня после расширения этой организации.
Еще одно приглашение касалось торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы в мае 2025-го.
Глава РФ отметил, что в России помнят и ценят помощь, которую Монголия оказывала СССР в годы Великой Отечественной войны, а также боевую поддержку при разгроме Квантунской армии в 1945 году.
Заявления Путина в ходе переговоров в расширенном составе
В 1939 году советские и монгольские воины дали решительный отпор японским агрессорам, отстояв суверенитет и территориальную целостность Монголии. Узы боевого братства, скрепившие народы наших стран, и по сей день являются надежной основой для дружбы, сотрудничества и добрососедства. Уверен, что это наследие необходимо передать и будущим поколениям.
Отношения с Монголией входят в число приоритетов нашей внешней политики в Азии и выведены на высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
Мы практически завершили работу по временному торговому соглашению между Евразэс и Монголией, которое упростит в том числе и поставки товаров традиционного монгольского экспорта на российский рынок.
Обсуждение международной повестки дня подтвердило, что позиции России и Монголии по многим актуальным, глобальным сюжетам близки.
Успешно развиваются торгово-экономические связи: за январь – июль этого года товарооборот между РФ и Монголией вырос на 21%.
Москва, подчеркнул российский лидер, неизменно откликается на просьбы Улан-Батора в удовлетворении растущих потребностей в топливе и горюче-смазочных материалах, в том числе на льготных условиях. Россия давно и надежно обеспечивает экономику республики востребованными энергоресурсами: в прошлом году 90% бензина и дизеля поступило на монгольский рынок именно из России.
Российский лидер добавил, что Москва видит хорошие перспективы для сотрудничества с Улан-Батором. в газовой сфере. Он напомнил, что завершилась разработка проектной документации газопровода "Союз — Восток" протяженностью почти в тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай, в настоящее время проходят госэкспертиза и экологическая оценка проекта.
"Речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию, рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей", — подчеркнул Путин.
Он также отметил, что "Газпром" готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации Монголии.
При этом, по словам Путина, партнерство двух стран в энергетике не ограничивается экспортом углеводородов.
"Российская компания "Интер РАО" рассчитывает подключиться к модернизации и реконструкции Улан-Баторской ТЭЦ-3, помочь в установке нового оборудования и трехкратно увеличить генерирующую мощность станции. Это позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии светом и теплом", — сказал он.
Глава РФ также добавил, что Москва открыта и для реализации с Улан-Батором проектов в сфере мирного атома на базе самых современных российских технологий, в том числе с использованием маломодульных реакторов.
Сотрудничество в области образования
"Наша страна традиционного много делает и для подготовки высококвалифицированных кадров для нужд монгольской экономики, в российских вузах обучаются более двух тысяч студентов из Монголии", — сказал Путин.
На 2024–2025 учебный год предусмотрено еще 620 мест. В РФ ценят интерес монгольской молодежи к изучению русского языка.
Президент РФ подчеркнул, что Москва продолжит оказывать поддержку преподаванию русского языка в республике, в том числе в приграничных регионах.
По итогам переговоров подписаны:
1.Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в городе Улан-Баторе на территории Монголии.
2.Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов.
3.Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии об обеспечении Монголии авиационным топливом.
4.Соглашение между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) и Министерством здравоохранения Монголии о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме.
5.Меморандум о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством окружающей среды и изменения климата Монголии о сотрудничестве в области сохранения озера Байкал и реки Селенга.
Глава РФ находится с официальным визитом в Монголии для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.