Врач развеял мифы о сколиозе
© Depositphotos.com / Syda_ProductionsДоктор рассматривает рентген-снимок
© Depositphotos.com / Syda_Productions
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Если вовремя не начать лечение сколиоза, он способен привести к серьезным проблемам со здоровьем во взрослом возрасте.
Деформация позвоночника, или сколиоз у детей встречается довольно часто. Вокруг этого заболевания в обществе бытует немало мифов, рассказал радио Sputnik врач-хирург Алексей Безрукавый.
По словам специалиста, многие ошибаются, считая причиной развития сколиоза у детей неправильную осанку или тяжелые рюкзаки.
"Тяжелые школьные рюкзаки, неправильная осанка за партой, излишние растяжки на уроках физкультуры, плохая поза во время сна или несбалансированное питание – ничего из этого не может быть убедительной причиной сколиоза. Причины сколиоза до сих пор не до конца ясны, но в этом точно замешан гормональный, генный или физический компонент", — пояснил Безрукавый.
Хирург развеял еще один распространенный миф – сколиоз делает ребенка хрупким, и ему придется избегать больших физических нагрузок.
"Самый быстрый человек в мире – Усэйн Болт – страдает сколиозом, как и многие преуспевающие люди в области спорта. Если ваш врач не запретил вам нагрузки, убедитесь, что ваш ребенок ведет максимально нормальный образ жизни, и следите за любыми симптомами. Спорт может сохранить гибкость и силу корпуса, помогая уменьшить боль", — отметил Безрукавый.
Ошибаются и те, кто считает, что лечение сколиоза нужно начинать после того, как ребенок вырастет, предупредил врач.
"Как раз наоборот, чем раньше начать лечение сколиоза (даже в младенчестве), тем выше шансы на успешный исход. Раннее обнаружение сколиоза важно для лечения. Если его не лечить, сколиоз может вызвать проблемы с сердцем и легкими", — предостерег Безрукавый.
В заключение он добавил, что, если вовремя не прибегнуть к лечению сколиоза, он способен привести к серьезным проблемам со здоровьем во взрослом возрасте.
"Это постоянные боли в пояснице, проблемы с дыханием, поскольку при сильных искривлениях грудная клетка может давить на легкие, низкая самооценка и влияние на психику, так как искривление позвоночника становится более заметным для окружающих", – сказал Безрукавый.