https://uz.sputniknews.ru/20240903/skolioz-lecheniye-vrach-rekomendatsii-45474081.html

Врач развеял мифы о сколиозе

Врач развеял мифы о сколиозе

Sputnik Узбекистан

Если вовремя не начать лечение сколиоза, он способен привести к серьезным проблемам со здоровьем во взрослом возрасте

2024-09-03T22:06+0500

2024-09-03T22:06+0500

2024-09-03T22:06+0500

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Деформация позвоночника, или сколиоз у детей встречается довольно часто. Вокруг этого заболевания в обществе бытует немало мифов, рассказал радио Sputnik врач-хирург Алексей Безрукавый.По словам специалиста, многие ошибаются, считая причиной развития сколиоза у детей неправильную осанку или тяжелые рюкзаки.Хирург развеял еще один распространенный миф – сколиоз делает ребенка хрупким, и ему придется избегать больших физических нагрузок.Ошибаются и те, кто считает, что лечение сколиоза нужно начинать после того, как ребенок вырастет, предупредил врач.В заключение он добавил, что, если вовремя не прибегнуть к лечению сколиоза, он способен привести к серьезным проблемам со здоровьем во взрослом возрасте.

https://uz.sputniknews.ru/20240902/chto-takoe-magnitnye-buri-chem-opasny-kak-vliyayut-organizm-45468681.html

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