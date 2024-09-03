https://uz.sputniknews.ru/20240903/uzbekistanucheniya-vostok-antiterror--2024-45479410.html

В Узбекистане пройдут учения "Восток-Антитеррор – 2024"

В Узбекистане пройдут учения "Восток-Антитеррор – 2024"

Sputnik Узбекистан

Также в Ташкенте состоятся десятая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры ШОС и вторая конференция СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

2024-09-03T16:30+0500

2024-09-03T16:30+0500

2024-09-03T16:30+0500

узбекистан

учения

ташкент

снг

ратс шос

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/09/35832335_660:474:2941:1757_1920x0_80_0_0_af4b06828f3be0fbc0d9742c583dd79a.png

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Совместные учения компетентных органов стран СНГ "Восток-Антитеррор - 2024" пройдут в Узбекистане 4-5 сентября, сообщает УзА. Цель учений — совершенствование деятельности компетентных органов государств-участников СНГ при проведении совместных антитеррористических мероприятий по выявлению и пресечению терактов на объектах критически важной инфраструктуры и в местах массового пребывания людей, отмечает национальное информагентство. Также, по данным УзА, в Ташкенте 4-5 сентября состоятся десятая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и вторая конференция Содружества Независимых Государств (СНГ) по борьбе с терроризмом и экстремизмом.На мероприятих ожидают делегации компетентных органов государств-участников, международных, учебных и научно-аналитических организаций, задействованных в изучении проблем противодействия терроризму и экстремизму а также представителей ООН, Интерпола, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.Участники обменяются передовым опытом, обсудят выработку мер по совершенствованию международного сотрудничества, формирование общего понимания и подходов к новым вызовам и угрозам безопасности.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан учения антитеррор конференция шос снг