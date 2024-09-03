https://uz.sputniknews.ru/20240903/uzbekistanucheniya-vostok-antiterror--2024-45479410.html
В Узбекистане пройдут учения "Восток-Антитеррор – 2024"
В Узбекистане пройдут учения "Восток-Антитеррор – 2024"
Sputnik Узбекистан
Также в Ташкенте состоятся десятая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры ШОС и вторая конференция СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
2024-09-03T16:30+0500
2024-09-03T16:30+0500
2024-09-03T16:30+0500
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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Совместные учения компетентных органов стран СНГ "Восток-Антитеррор - 2024" пройдут в Узбекистане 4-5 сентября, сообщает УзА. Цель учений — совершенствование деятельности компетентных органов государств-участников СНГ при проведении совместных антитеррористических мероприятий по выявлению и пресечению терактов на объектах критически важной инфраструктуры и в местах массового пребывания людей, отмечает национальное информагентство. Также, по данным УзА, в Ташкенте 4-5 сентября состоятся десятая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и вторая конференция Содружества Независимых Государств (СНГ) по борьбе с терроризмом и экстремизмом.На мероприятих ожидают делегации компетентных органов государств-участников, международных, учебных и научно-аналитических организаций, задействованных в изучении проблем противодействия терроризму и экстремизму а также представителей ООН, Интерпола, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.Участники обменяются передовым опытом, обсудят выработку мер по совершенствованию международного сотрудничества, формирование общего понимания и подходов к новым вызовам и угрозам безопасности.
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узбекистан учения антитеррор конференция шос снг
узбекистан учения антитеррор конференция шос снг
В Узбекистане пройдут учения "Восток-Антитеррор – 2024"
Также в Ташкенте состоятся десятая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры ШОС и вторая конференция СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik.
Совместные учения компетентных органов стран СНГ "Восток-Антитеррор - 2024" пройдут в Узбекистане 4-5 сентября, сообщает
УзА.
"Службой государственной безопасности Республики Узбекистан при координирующей роли АТЦ СНГ будут проводиться совместные антитеррористические учения компетентных органов стран Содружества "Восток-Антитеррор - 2024", — говорится в сообщении
Цель учений — совершенствование деятельности компетентных органов государств-участников СНГ при проведении совместных антитеррористических мероприятий по выявлению и пресечению терактов на объектах критически важной инфраструктуры и в местах массового пребывания людей, отмечает национальное информагентство.
Также, по данным УзА, в Ташкенте 4-5 сентября состоятся десятая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и вторая конференция Содружества Независимых Государств (СНГ) по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
На мероприятих ожидают делегации компетентных органов государств-участников, международных, учебных и научно-аналитических организаций, задействованных в изучении проблем противодействия терроризму и экстремизму а также представителей ООН, Интерпола, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Участники обменяются передовым опытом, обсудят выработку мер по совершенствованию международного сотрудничества, формирование общего понимания и подходов к новым вызовам и угрозам безопасности.