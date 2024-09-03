В Анкаре установили памятник Алишеру Навои
© ИА "Дунё"В Анкаре установили памятник Алишеру Навои
© ИА "Дунё"
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На сегодняшний день памятники великому поэту и мыслителю, основоположнику узбекской литературы установлены в Москве, Душанбе, Астане, Токио, Минске, Шанхае, Сеуле и Баку.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. В Кечиоренском районе столицы Турции Анкары состоялась церемония открытия памятника великому поэту и мыслителю Алишеру Навои, сообщает ИА "Дунё".
© ИА "Дунё"В Анкаре установили памятник Алишеру Навои
В Анкаре установили памятник Алишеру Навои
© ИА "Дунё"
В мероприятии, проведенном по инициативе Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, участвовали представители министерства иностранных дел этой страны, международной культурной организации ТЮРКСОЙ, администрации города и района Анкары, ректоры турецких вузов, лингвисты и языковеды, а также общественность.
"Посол Узбекистана Алишер Азамходжаев выразил благодарность бывшему мэру Кечиорена Тургуту Алтыноку, нынешнему мэру Месуту Озарслану и руководителю Научно-исследовательского центра Алишера Навои Башкентского университета профессор Абдурахману Гозалю за вклад в установку памятника гению поэтической и философской мысли", — говорится в сообщении.
Как отмечалось, по инициативе Шавката Мирзиёева проделана огромная работа по глубокому изучению богатого наследия Алишера Навои, его широкому распространению в Узбекистане и за рубежом.
"В 2021 году учреждена Международная премия имени Алишера Навои в рамках Организации тюркских государств, а также создан международный общественный фонд имени Алишера Навои. В целях популяризации узбекского языка, культуры и национальных традиций в зарубежных странах планируется открыть Международный институт имени Алишера Навои и его зарубежные филиалы", — говорится в сообщении.
В ходе мероприятия зачитали отрывки из рубаи и газелей поэта, провели поэтические дискуссии — "мушоира".
На сегодняшний день памятники Алишеру Навои установлены в Москве, Душанбе, Астане, Токио, Минске, Шанхае, Сеуле и Баку.