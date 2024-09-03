https://uz.sputniknews.ru/20240903/v-ankare-ustanovili-pamyatnik-alisheru-navoi-45474694.html

В Анкаре установили памятник Алишеру Навои

В Анкаре установили памятник Алишеру Навои

Sputnik Узбекистан

На сегодняшний день памятники великому поэту и мыслителю, основоположнику узбекской литературы установлены в Москве, Душанбе, Астане, Токио, Минске, Шанхае, Сеуле и Баку.

2024-09-03T14:20+0500

2024-09-03T14:20+0500

2024-09-03T14:20+0500

турция

анкара

памятник

алишер навои

открытие

общество

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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. В Кечиоренском районе столицы Турции Анкары состоялась церемония открытия памятника великому поэту и мыслителю Алишеру Навои, сообщает ИА "Дунё". В мероприятии, проведенном по инициативе Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, участвовали представители министерства иностранных дел этой страны, международной культурной организации ТЮРКСОЙ, администрации города и района Анкары, ректоры турецких вузов, лингвисты и языковеды, а также общественность. Как отмечалось, по инициативе Шавката Мирзиёева проделана огромная работа по глубокому изучению богатого наследия Алишера Навои, его широкому распространению в Узбекистане и за рубежом. В ходе мероприятия зачитали отрывки из рубаи и газелей поэта, провели поэтические дискуссии — "мушоира". На сегодняшний день памятники Алишеру Навои установлены в Москве, Душанбе, Астане, Токио, Минске, Шанхае, Сеуле и Баку.

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