https://uz.sputniknews.ru/20240903/vladivostok-vostochnyy-ekonomicheskiy-forum-45473326.html

Во Владивостоке открылся IX Восточный экономический форум

Во Владивостоке открылся IX Восточный экономический форум

Sputnik Узбекистан

В ВЭФ-2024 примут участие более шести тысяч человек из 76 стран.

2024-09-03T11:00+0500

2024-09-03T11:00+0500

2024-09-03T11:00+0500

экономика

дальний восток

владивосток

вэф

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Восточный экономический форум (ВЭФ 2024) открылся на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема масштабного мероприятия, которое продлится до 6 сентября, — "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". В ВЭФ-2024 примут участие более шести тысяч человек из 76 стран. В своем приветствии к его участникам, организаторам и гостям президент России Владимир Путин отметил, что за годы своей работы форум внес значительный вклад в развитие конструктивных экономических связей РФ с другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, осуществляемое в рамках ВЭФ прямое, неформальное общение между российскими и зарубежными предпринимателями, представителями государственных ведомств и общественных структур, экспертами позволяет обсуждать многие актуальные вопросы региональной повестки дня, разрабатывать полезные совместные проекты. Роль АТР в международных делах стремительно возрастает, отметил Путин. Здесь открываются новые возможности для продуктивной кооперации, в том числе в рамках таких авторитетных многосторонних структур, как Евразэс, ШОС, БРИКС. В рамках деловой программы ВЭФ–2024 запланировано около 100 мероприятий. Ключевым мероприятием деловой программы ВЭФ по традиции станет пленарное заседание (5 сентября), где выступит Владимир Путин. Деловые мероприятия разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". В стартовый день ВЭФ, 3 сентября, пройдет второй международный форум "День сокола", его мероприятия посвятят вопросам развития центров реабилитации, современным методам восстановления природных популяций, а также передовым научным технологиям по изучению и мониторингу популяции соколов. Центральным событием деловой повестки станет пленарная сессия, которая раскроет опыт государств в сохранении хищных птиц семейства соколиных. Также по инициативе правительства Калмыкии проведут дискуссию, посвященную восстановлению популяции дрофы-красотки. Также в этот день пройдут сессии: А также Международная молодежная политика в АТР и многое другое.Для справки: Восточный экономический форум учрежден указом президента РФ Владимира Путина от 19 мая 2015 года. ВЭФ — ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Мероприятия форума традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям России с различными странами мира. В деловую программу форума входят бизнес-диалоги с ведущими странами – партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН – ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.

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