https://uz.sputniknews.ru/20240904/pochti-200-teraktov-pytalis-sovershit-v-sng-v-2023-godu-45494977.html
Почти 200 терактов пытались совершить в СНГ в 2023 году - глава АТЦ
Почти 200 терактов пытались совершить в СНГ в 2023 году - глава АТЦ
Sputnik Узбекистан
Участники обсудили итоги работы по противодействию террору за 2023 год и развитие сотрудничества в данной области в текущем году.
2024-09-04T20:10+0500
2024-09-04T20:10+0500
2024-09-04T20:10+0500
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борьба с терроризмом
борьба с экстремизмом и терроризмом в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В прошлом году в странах СНГ пытались совершить более 300 преступлений террористической направленности, в том числе 195 террористических актов, заявил глава Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев на Х международной научно-практической конференции РАТС ШОС и Второй конференции СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Ташкенте.По словам руководителя АТЦ СНГ, за преступления в данной сфере к уголовной ответственности привлекли более 2,1 тысячи человек. Кроме того, он подчеркнул, что террористы активно используют возможности искусственного интеллекта (ИИ) и нейронной сети.Евгений Сысоев также затронул тему Афганистана. По его мнению, афганские власти активно борются с внутренними группировками, укрепляют внешние границы, препятствуя инфильтрации боевиков из-за рубежа, передает УзА.По этому проводу на конференции высказался и председатель службы госбезопасности Узбекистана, генерал-лейтенант Абдусалом Азизов. Он считает, что наибольшую опасность для стран ШОС и СНГ представляет ИГ* в Афганистане. Отмечая успех афганцев в борьбе с терроризмом, председатель СГБ РУз все же отметил, что оставлять афганских партнеров наедине с проблемой нельзя. Замгенсека СНГ Нурлан Сейтимов в ходе конференции сообщил, что встреча на высшем уровне СНГ, ОДКБ и ШОС запланирована на 9 октября в Москве. По его словам, до конца текущего года главы государств и главы правительств стран СНГ намерены принять программу сотрудничества в области дерадикализации на 2025-2027 годы, а также подписать соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб и протокол о внесении изменений в договор о межгосударственном розыске лиц.*Террористическая организация, запрещена в РФ и Узбекистане.
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ратс шос снг борьба терроризм экстремизм конференция ташкент
ратс шос снг борьба терроризм экстремизм конференция ташкент
Почти 200 терактов пытались совершить в СНГ в 2023 году - глава АТЦ
За преступления террористического характера к уголовной ответственности привлекли свыше двух тысяч человек.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В прошлом году в странах СНГ пытались совершить более 300 преступлений террористической направленности, в том числе 195 террористических актов, заявил глава Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев на Х международной научно-практической конференции РАТС ШОС и Второй конференции СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Ташкенте.
По словам руководителя АТЦ СНГ, за преступления в данной сфере к уголовной ответственности привлекли более 2,1 тысячи человек.
"Государств, не затронутых террористическими атаками, в мире практически не осталось", - отметил Евгений Сысоев.
Кроме того, он подчеркнул, что террористы активно используют возможности искусственного интеллекта (ИИ) и нейронной сети.
"Если международное сообщество сумеет прийти к консенсусу и действовать скоординировано на основе единых правовых стандартов, террористы лишатся возможности вести результативную пропаганду, вербовку, обеспечивать себя финансированием, связью, потеряют каналы управления", - считает руководитель АТЦ.
Евгений Сысоев также затронул тему Афганистана. По его мнению, афганские власти активно борются с внутренними группировками, укрепляют внешние границы, препятствуя инфильтрации боевиков из-за рубежа, передает УзА.
По этому проводу на конференции высказался и председатель службы госбезопасности Узбекистана, генерал-лейтенант Абдусалом Азизов.
Он считает, что наибольшую опасность для стран ШОС и СНГ представляет ИГ* в Афганистане. Отмечая успех афганцев в борьбе с терроризмом, председатель СГБ РУз все же отметил, что оставлять афганских партнеров наедине с проблемой нельзя.
Замгенсека СНГ Нурлан Сейтимов в ходе конференции сообщил, что встреча на высшем уровне СНГ, ОДКБ и ШОС запланирована на 9 октября в Москве.
По его словам, до конца текущего года главы государств и главы правительств стран СНГ намерены принять программу сотрудничества в области дерадикализации на 2025-2027 годы, а также подписать соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб и протокол о внесении изменений в договор о межгосударственном розыске лиц.
*Террористическая организация, запрещена в РФ и Узбекистане.