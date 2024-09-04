https://uz.sputniknews.ru/20240904/pochti-200-teraktov-pytalis-sovershit-v-sng-v-2023-godu-45494977.html

Почти 200 терактов пытались совершить в СНГ в 2023 году - глава АТЦ

Почти 200 терактов пытались совершить в СНГ в 2023 году - глава АТЦ

Sputnik Узбекистан

Участники обсудили итоги работы по противодействию террору за 2023 год и развитие сотрудничества в данной области в текущем году.

2024-09-04T20:10+0500

2024-09-04T20:10+0500

2024-09-04T20:10+0500

ратс шос

шос

снг

борьба с терроризмом

борьба с экстремизмом и терроризмом в узбекистане

атц снг

атц

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В прошлом году в странах СНГ пытались совершить более 300 преступлений террористической направленности, в том числе 195 террористических актов, заявил глава Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев на Х международной научно-практической конференции РАТС ШОС и Второй конференции СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Ташкенте.По словам руководителя АТЦ СНГ, за преступления в данной сфере к уголовной ответственности привлекли более 2,1 тысячи человек. Кроме того, он подчеркнул, что террористы активно используют возможности искусственного интеллекта (ИИ) и нейронной сети.Евгений Сысоев также затронул тему Афганистана. По его мнению, афганские власти активно борются с внутренними группировками, укрепляют внешние границы, препятствуя инфильтрации боевиков из-за рубежа, передает УзА.По этому проводу на конференции высказался и председатель службы госбезопасности Узбекистана, генерал-лейтенант Абдусалом Азизов. Он считает, что наибольшую опасность для стран ШОС и СНГ представляет ИГ* в Афганистане. Отмечая успех афганцев в борьбе с терроризмом, председатель СГБ РУз все же отметил, что оставлять афганских партнеров наедине с проблемой нельзя. Замгенсека СНГ Нурлан Сейтимов в ходе конференции сообщил, что встреча на высшем уровне СНГ, ОДКБ и ШОС запланирована на 9 октября в Москве. По его словам, до конца текущего года главы государств и главы правительств стран СНГ намерены принять программу сотрудничества в области дерадикализации на 2025-2027 годы, а также подписать соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб и протокол о внесении изменений в договор о межгосударственном розыске лиц.*Террористическая организация, запрещена в РФ и Узбекистане.

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