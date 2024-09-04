https://uz.sputniknews.ru/20240904/taynyy-smysl-ataki-na-kurskuyu-oblast-45488694.html

Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область

Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область

Sputnik Узбекистан

Целью атаки были не какие-то военные победы и не "рычаг для переговоров".

2024-09-04T17:05+0500

2024-09-04T17:05+0500

2024-09-04T17:46+0500

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сво

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колумнисты

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"Попереду неведомисть", — пишет украинский блогер, уезжающий на машине из Покровска и ведущий в прямом эфире трансляцию своих переживаний. Как нетрудно догадаться, это означает, что "впереди неизвестность". Наверное, стоит рассеять туман войны и объяснить спешно тикающим небратьям, что происходит, пишет колумнист РИА Новости. Атака на Курскую область не дала ВСУ той передышки, о которой они так мечтали. Российское командование разгадало нехитрую ловушку и не стало снимать резервы с донбасского фронта. В результате вэсэушники застряли на пятачке в Курской области, а оголенные участки фронта поддались под напором наших бойцов и пошли сыпаться, как костяшки домино.Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Константиновка в ДНР. Стельмаховка и Синьковка в Харьковской области. Пречистовка под Угледаром и Лесовка под Покровском. Это населенные пункты, освобожденные нашими бойцами только за последнюю неделю. В среднем по одному пункту в день, а то и больше.Темпы нашего наступления возросли в разы именно после начала атаки укро-камикадзе на Курскую область. Сейчас вэсэушники, заботливо подорвав мосты, оборудовали себе там пятачок, на котором планируют выстроить укрепления и массово погибнуть. То есть, повторяется история с Крынками на максималках — помните, было такое местечко на нашей стороне Днепра, куда украинские военные перли, как лемминги на суицид?Эпопея с Крынками, где наша артиллерия просто пачками выводила в расход несчастных, пытающихся переплыть Днепр, продолжалась почти девять месяцев. Никакого военного смысла в ней не было. Погубив там сотни своих бойцов, ВСУ убежали, оставив позиции в связи — как сообщает нам Википедия — "с почти полным уничтожением позиций".Но Крынки были скромным эпизодом, а в Курскую область Сырский бросил столько народа, что дефицит техники и личного состава не замедлил сказаться по всей ЛБС. Скорость наступления российской армии возросла в августе в пять раз — подсчитали наши стратегические противники.Параллельно российские военные массово выносят энергетическую инфраструктуру б.УССР, бьют по железным дорогам, а также разносят аэродромы и авиагородки, чтобы пресловутым F-16 просто некуда было приземлить свои тушки. Ликвидируется личный и командный состав ВСУ — словом, демилитаризация Ukraine идет рекордным темпом.Немецкий суетолог Юлиан Репке, который обычно празднует украинские "победы", внезапно закручинился и предсказывает окружение и полный разгром вэсэушников под Угледаром.Журнал Forbes пророчит ту же судьбу ВСУ под Покровском: "Украинские позиции под Покровском слабы. <...> Солдат не хватает. <...> Потеря оставшихся подразделений из четырех бригад может стать катастрофой для украинцев". Журналисты советуют украинскому командованию срочно эвакуировать вэсэушников — в переводе на наш суржик это значит: "Тикайте, хлопцы!"Может быть Forbes преувеличивает, наводит туман войны? Да нет, в июле они точно так же хоронили украинскую бригаду, попавшую в наше окружение под Прогрессом, — и как в воду глядели. Ничего не осталось с тех пор от тех подразделений. Из сотен солдат — кто в плену, кто погиб.На момент написания этой заметки русская армия находится в шести километрах от Красноармейска/Покровска. Это очень важный военный и транспортный узел, его взятие перережет пути снабжения Краматорска и Днепропетровска. Минобороны поручило усилить снабжение нашей группировки войск на этом направлении.На фоне этого разгрома у западных хозяев стали появляться к украинцам вопросы типа — что все это было? И вы знаете, у них нашелся ответ. Выяснилось, что целью атаки на Курскую область были не какие-то там военные победы и даже не "рычаг для переговоров". Оказывается, тысячи украинских бойцов были бессмысленно погублены командирами "ради поднятия морального духа населения Украины". Ей-богу, это гениальное целеполагание только что было зафиксировано в газете The Guardian.У стороннего наблюдателя невольно возникает в такие моменты вопрос: что это, глупость или измена? Бросить подготовленные кадры на убой в Курскую область. Оставить без резервов и помощи остальной фронт. Обречь своих бойцов на окружение российской армией с выбором — или позорное бегство, или сдача в плен. Сдать практически без боя несколько десятков населенных пунктов, оставив без защиты такие важные узлы, как Покровск и Угледар. И все это, словно в издевку, ради поднятия морального духа украинцев. Ненадолго хватит этого духа, думается.Странно, что после такого позорного провала к автору всей этой гениальной стратегии не возникли еще вопросы у украинских спецслужб. Все-таки недаром, наверное, уроженец Петушинского района Владимирской области Александр Сырский оканчивал Московское высшее общевойсковое командное училище. Может, теперь возомнил себя Штирлицем и упорно переводит на удобрения личный состав ВСУ? Другого объяснения просто не просматривается.

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Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

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всу атака курская область