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https://uz.sputniknews.ru/20240904/tovarooborot-uzbekistan-i-rossiya-45485354.html
Товарооборот между Узбекистаном и Россией вырос почти на треть
Товарооборот между Узбекистаном и Россией вырос почти на треть
Sputnik Узбекистан
За семь месяцев 2024 года объем взаимной торговли между РУз и РФ достиг $6,8 млрд.
2024-09-04T09:48+0500
2024-09-04T09:48+0500
торговля
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
товарооборот
министерство экономического развития
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. За семь месяцев 2024 года торговля между Узбекистаном и Россией увеличилась на 29,1% и достигла $6,8 млрд, сообщает Минпромторг РУз.Министр промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр экономического развития России Максим Решетников в ходе онлайн-встречи обсудили настоящее положение дел в данной области, а также заслушали отчеты по реализации плана мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли между двумя странами на 2024 – 2030 годы до $30 млрд. Стороны также ознакомились с процессом открытия филиала Всероссийской академии внешней торговли в Ташкенте и работой Экспертного центра стратегических инициатив.
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товарооборот узбекистан россия
товарооборот узбекистан россия

Товарооборот между Узбекистаном и Россией вырос почти на треть

09:48 04.09.2024
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг России и Узбекистана, архивное фото
Флаг России и Узбекистана, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2024
© Sputnik / Максим Блинов
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Стороны отметили активную реализацию плана по увеличению объема взаимной торговли до $30 млрд.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. За семь месяцев 2024 года торговля между Узбекистаном и Россией увеличилась на 29,1% и достигла $6,8 млрд, сообщает Минпромторг РУз.
Министр промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр экономического развития России Максим Решетников в ходе онлайн-встречи обсудили настоящее положение дел в данной области, а также заслушали отчеты по реализации плана мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли между двумя странами на 2024 – 2030 годы до $30 млрд.

"За прошедшие месяцы текущего года рост экспорта в РФ наблюдался у 175 товарных позиций. Налажен экспорт 64 новых товарных позиций на сумму $11,3 млн", — говорится в сообщении министерства.

Стороны также ознакомились с процессом открытия филиала Всероссийской академии внешней торговли в Ташкенте и работой Экспертного центра стратегических инициатив.
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