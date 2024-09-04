https://uz.sputniknews.ru/20240904/v-avguste-v-uzbekistane-podorojali-tovary-i-uslugi-45493321.html
В августе в Узбекистане подорожали товары и услуги
В августе в Узбекистане подорожали товары и услуги
Sputnik Узбекистан
С начала года цены на товары и услуги выросли на 5,5%.
2024-09-04T19:07+0500
2024-09-04T19:07+0500
2024-09-04T19:07+0500
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По информации Агентства статистики, уровень инфляции в Узбекистане в августе 2024 года составил +0,5%, с начала года — +5,5%. При этом цены повысились и на товары (+0,6%), и на услуги (+0,4%).Согласно данным, за август 2024 года сфера транспорта подорожала на 1,5%, рестораны и гостиничное обслуживание – на 1,3%, а алкогольные и табачные изделия – на 0,8%. В среднем по стране на 10,8 – 29,9% подорожал пропан на газозаправочных станциях (300-1 800 сумов). Метан также прибавил в цене на 4,0%, а бензин наоборот подешевел на 0,2%. Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан инфляция август
узбекистан инфляция август
В августе в Узбекистане подорожали товары и услуги
Больше всего за месяц подорожала сфера транспорта, общепит с гостиницами, а также алкогольные и табачные изделия.
По информации Агентства статистики, уровень инфляции в Узбекистане в августе 2024 года составил +0,5%, с начала года — +5,5%.
При этом цены повысились и на товары (+0,6%), и на услуги (+0,4%).
Согласно данным, за август 2024 года сфера транспорта подорожала на 1,5%, рестораны и гостиничное обслуживание – на 1,3%, а алкогольные и табачные изделия – на 0,8%.
В среднем по стране на 10,8 – 29,9% подорожал пропан на газозаправочных станциях (300-1 800 сумов). Метан также прибавил в цене на 4,0%, а бензин наоборот подешевел на 0,2%.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.