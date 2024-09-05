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Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
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Брифинг председателя молдавского Нацкомитета "Победа" по итогам визита в Узбекистан
Брифинг председателя молдавского Нацкомитета "Победа" по итогам визита в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
В фокусе внимания будут находиться развитие исторических инициатив и планы сотрудничества. 05.09.2024, Sputnik Узбекистан
2024-09-05T18:00+0500
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан пройдет брифинг председателя Национального координационного комитета "Победа", главы Координационного комитета российских соотечественников Республики Молдова Алексея Петровича, посвященный итогам визита в РУз. Дата и время начала мероприятия на тему "Развитие исторических инициатив и планы сотрудничества" — 6 сентября в 13.00 (время ташкентское). Речь пойдет, в частности, о работе, которая ведется в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы.
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пресс-центр, sputnik, узбекистан, брифинг
пресс-центр, sputnik, узбекистан, брифинг

Брифинг председателя молдавского Нацкомитета "Победа" по итогам визита в Узбекистан

18:00 05.09.2024
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкМероприятия в Молдавии в честь 80-летия освобождения республики от фашистской оккупации
Мероприятия в Молдавии в честь 80-летия освобождения республики от фашистской оккупации - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2024
© Sputnik / Родион Прока
/
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В фокусе внимания будут находиться развитие исторических инициатив и планы сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан пройдет брифинг председателя Национального координационного комитета "Победа", главы Координационного комитета российских соотечественников Республики Молдова Алексея Петровича, посвященный итогам визита в РУз.
Дата и время начала мероприятия на тему "Развитие исторических инициатив и планы сотрудничества" — 6 сентября в 13.00 (время ташкентское).
Речь пойдет, в частности, о работе, которая ведется в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы.
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