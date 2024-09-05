https://uz.sputniknews.ru/20240905/brifing-press-sentr-sputnik-uzbekistan-45508312.html

Брифинг председателя молдавского Нацкомитета "Победа" по итогам визита в Узбекистан

Брифинг председателя молдавского Нацкомитета "Победа" по итогам визита в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

В фокусе внимания будут находиться развитие исторических инициатив и планы сотрудничества. 05.09.2024, Sputnik Узбекистан

2024-09-05T18:00+0500

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пресс-центр

пресс-центр

sputnik

узбекистан

брифинг

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан пройдет брифинг председателя Национального координационного комитета "Победа", главы Координационного комитета российских соотечественников Республики Молдова Алексея Петровича, посвященный итогам визита в РУз. Дата и время начала мероприятия на тему "Развитие исторических инициатив и планы сотрудничества" — 6 сентября в 13.00 (время ташкентское). Речь пойдет, в частности, о работе, которая ведется в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы.

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