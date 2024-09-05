В ЕАЭС отменили ограничения 14-летней давности по перемещению подакцизных товаров
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОткрытие транспортно-логистического центра "Сибирский"
© Sputnik / Александр Кряжев/
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Коллегия Евразийской экономической комиссии признала утратившим силу постановление комиссии Таможенного союза.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В ЕАЭС отменили принятые 14 лет назад ограничения по перемещению подакцизных товаров, сообщает пресс-служба ЕЭК.
"Коллегия ЕЭК приняла решение о признании утратившим силу Решения Комиссии Таможенного союза (КТС) от 18 июня 2010 года № 323. Данным решением Комиссии Таможенного Союза был утвержден перечень товаров, в отношении которых не могли применяться специальные упрощения, предоставляемые уполномоченным экономическим операторам (УЭО). Этот перечень включал в себя подакцизные товары и применялся более 10 лет", — говорится в сообщении.
Решение КТС не позволяло уполномоченным экономическим операторам (УЭО) полноценно пользоваться своим статусом и применять предоставляемые упрощения при перемещении подакцизных товаров.
"Отмена существовавшего много лет ограничения в применении упрощений в отношении отдельной категории товаров будет способствовать снижению издержек для УЭО, осуществляющих ввоз таких товаров. В условиях макроэкономической нестабильности, связанной в том числе со сложностями в логистике, это является также дополнительной мерой поддержки бизнесу Союза", — отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров.
В пресс-службе ЕЭК добавили, что принятие решения будет способствовать дальнейшему развитию института УЭО в ЕАЭС, привлекая в него больше компаний, в том числе осуществляющих ввоз подакцизных товаров.
Для справки: Институт уполномоченных экономических операторов – это международно признанный стандарт партнерской программы таможни и бизнеса.
УЭО – особая категория лиц, которым предоставляют упрощения при проведении таможенных операций и таможенного контроля как лицам, отвечающим определенным требованиям и отнесенным к низкому уровню риска.
В соответствии со статьей 437 Таможенного кодекса ЕАЭС уполномоченным экономическим операторам в зависимости от типа свидетельства предоставлено более десятка упрощений, среди которых — возможность выпуска товара до подачи декларации, хранение товаров на своих площадях, непредоставление обеспечения при транзите.