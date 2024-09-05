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В ЕАЭС отменили ограничения 14-летней давности по перемещению подакцизных товаров

В ЕАЭС отменили ограничения 14-летней давности по перемещению подакцизных товаров

Sputnik Узбекистан

Коллегия Евразийской экономической комиссии признала утратившим силу постановление комиссии Таможенного союза.

2024-09-05T14:00+0500

2024-09-05T14:00+0500

2024-09-05T14:00+0500

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В ЕАЭС отменили принятые 14 лет назад ограничения по перемещению подакцизных товаров, сообщает пресс-служба ЕЭК.Решение КТС не позволяло уполномоченным экономическим операторам (УЭО) полноценно пользоваться своим статусом и применять предоставляемые упрощения при перемещении подакцизных товаров.В пресс-службе ЕЭК добавили, что принятие решения будет способствовать дальнейшему развитию института УЭО в ЕАЭС, привлекая в него больше компаний, в том числе осуществляющих ввоз подакцизных товаров.Для справки: Институт уполномоченных экономических операторов – это международно признанный стандарт партнерской программы таможни и бизнеса.УЭО – особая категория лиц, которым предоставляют упрощения при проведении таможенных операций и таможенного контроля как лицам, отвечающим определенным требованиям и отнесенным к низкому уровню риска.В соответствии со статьей 437 Таможенного кодекса ЕАЭС уполномоченным экономическим операторам в зависимости от типа свидетельства предоставлено более десятка упрощений, среди которых — возможность выпуска товара до подачи декларации, хранение товаров на своих площадях, непредоставление обеспечения при транзите.

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