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В ЕАЭС отменили ограничения 14-летней давности по перемещению подакцизных товаров
В ЕАЭС отменили ограничения 14-летней давности по перемещению подакцизных товаров
Sputnik Узбекистан
Коллегия Евразийской экономической комиссии признала утратившим силу постановление комиссии Таможенного союза.
2024-09-05T14:00+0500
2024-09-05T14:00+0500
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таможня
акцизы
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В ЕАЭС отменили принятые 14 лет назад ограничения по перемещению подакцизных товаров, сообщает пресс-служба ЕЭК.Решение КТС не позволяло уполномоченным экономическим операторам (УЭО) полноценно пользоваться своим статусом и применять предоставляемые упрощения при перемещении подакцизных товаров.В пресс-службе ЕЭК добавили, что принятие решения будет способствовать дальнейшему развитию института УЭО в ЕАЭС, привлекая в него больше компаний, в том числе осуществляющих ввоз подакцизных товаров.Для справки: Институт уполномоченных экономических операторов – это международно признанный стандарт партнерской программы таможни и бизнеса.УЭО – особая категория лиц, которым предоставляют упрощения при проведении таможенных операций и таможенного контроля как лицам, отвечающим определенным требованиям и отнесенным к низкому уровню риска.В соответствии со статьей 437 Таможенного кодекса ЕАЭС уполномоченным экономическим операторам в зависимости от типа свидетельства предоставлено более десятка упрощений, среди которых — возможность выпуска товара до подачи декларации, хранение товаров на своих площадях, непредоставление обеспечения при транзите.
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еаэс ограничение отмена
еаэс ограничение отмена

В ЕАЭС отменили ограничения 14-летней давности по перемещению подакцизных товаров

14:00 05.09.2024
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОткрытие транспортно-логистического центра "Сибирский"
Открытие транспортно-логистического центра Сибирский - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2024
© Sputnik / Александр Кряжев
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Коллегия Евразийской экономической комиссии признала утратившим силу постановление комиссии Таможенного союза.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В ЕАЭС отменили принятые 14 лет назад ограничения по перемещению подакцизных товаров, сообщает пресс-служба ЕЭК.
"Коллегия ЕЭК приняла решение о признании утратившим силу Решения Комиссии Таможенного союза (КТС) от 18 июня 2010 года № 323. Данным решением Комиссии Таможенного Союза был утвержден перечень товаров, в отношении которых не могли применяться специальные упрощения, предоставляемые уполномоченным экономическим операторам (УЭО). Этот перечень включал в себя подакцизные товары и применялся более 10 лет", — говорится в сообщении.
Решение КТС не позволяло уполномоченным экономическим операторам (УЭО) полноценно пользоваться своим статусом и применять предоставляемые упрощения при перемещении подакцизных товаров.

"Отмена существовавшего много лет ограничения в применении упрощений в отношении отдельной категории товаров будет способствовать снижению издержек для УЭО, осуществляющих ввоз таких товаров. В условиях макроэкономической нестабильности, связанной в том числе со сложностями в логистике, это является также дополнительной мерой поддержки бизнесу Союза", — отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров.

В пресс-службе ЕЭК добавили, что принятие решения будет способствовать дальнейшему развитию института УЭО в ЕАЭС, привлекая в него больше компаний, в том числе осуществляющих ввоз подакцизных товаров.
Для справки: Институт уполномоченных экономических операторов – это международно признанный стандарт партнерской программы таможни и бизнеса.
УЭО – особая категория лиц, которым предоставляют упрощения при проведении таможенных операций и таможенного контроля как лицам, отвечающим определенным требованиям и отнесенным к низкому уровню риска.
В соответствии со статьей 437 Таможенного кодекса ЕАЭС уполномоченным экономическим операторам в зависимости от типа свидетельства предоставлено более десятка упрощений, среди которых — возможность выпуска товара до подачи декларации, хранение товаров на своих площадях, непредоставление обеспечения при транзите.
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