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Прирост населения в Узбекистане — миллион в год: Путин рассказал о продажах газа РУз
Прирост населения в Узбекистане — миллион в год: Путин рассказал о продажах газа РУз
Sputnik Узбекистан
Глава РФ сделал ряд ключевых заявлений на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, прокомментировав, в частности, поставки российского газа.
2024-09-05T17:11+0500
2024-09-05T17:11+0500
экономика
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ-2024 во Владивостоке.Главная тема Восточного экономического форума в этом году — "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности"."Восточный экономический форум по праву стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона", — сказал российский лидер.Глава РФ сделал ряд ключевых заявлений.Развитие Дальнего ВостокаТакже глава РФ рассказал о пилотном проекте для обработки беспилотников в гражданских целях, который будет организован на Дальнем Востоке.Путин предложил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций, а также построить новые кампусы в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Чите, расширить кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. Еще одно его предложение касалось развития университетов в Арктике. Также на базе кампусов будут действовать передовые инженерные школы.Глава РФ дал ряд поручений: правительству предусмотреть в федеральном бюджете на следующую трехлетку финансирование программ изучения недр Дальнего Востока и Сибири, подготовленных в рамках федерального проекта "Геология. Зарождение легенды". Также он поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке и увековечить память о Курильской десантной операции, которая стала одним из последних сражений Второй мировой войны.Владимир Путин рассказал о значении коридора Петербург – Владивосток для туризма, назвал расширение Восточного полигона железных дорог самым важным и крупным проектом.Задача расширения Восточного полигона на Дальнем Востоке масштабна, на всем протяжении БАМ предстоит проложить сплошные двойные пути, а также электрифицировать магистраль, отметил он.Путин напомнил, что за последние десять лет на Транссибе и БАМе построено более двух тысяч и модернизировано свыше пяти тысяч километров пути. Возведено и реконструировано более 100 мостов и тоннелей, в том числе через реки Лена, Бурея, Селенга.Глава РФ подчеркнул, что Россия может и готова строить транспортную инфраструктуру быстро, много и качественно.Кроме того, Владимир Путин поручил Госдуме и правительству подготовить необходимые законопроекты для создания первой в России международной территории опережающего развития (ТОР).О расчетах в долларахОб изменении ситуации в мировой экономикеПутин заявил, что основные деловые связи и торговые маршруты всё больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг.По его словам, страны Глобального Юга должны обеспечить мировое лидерство в экономике.Об отношениях России с партнерами по БРИКСЕще одно заявление Путина касалось внутриполитической ситуации в России, которую, как он отметил, раскачать не получилось, общество консолидировалось.О конфликте на Украине и ситуации в зоне СВОТакже Путин рассказал, что будет, если Россия начнет отвечать Киеву зеркально на обстрелы Курской и Запорожской АЭС.Говоря о возможности переговоров с Украиной, президент РФ заявил, что Россия понимает, с кем имеет дело, и что другая сторона нарушает взятые на себя обязательства.О ситуации с ДуровымПутин рассказал, что встречался с Дуровым один раз в Москве много лет назад в Кремле и с тех пор они не виделись, добавив, что, если бы у основателя Telegram было желание, они могли бы встретиться в столице РФ.Также глава РФ отметил, что у России не было никаких претензий к Дурову, но ему известно о претензиях многих стран к основателю Telegram "с учетом того, что платформа определенным образом используется какими-то людьми и какими-то структурами, которые могут наносить ущерб своей деятельностью экономике или в сфере безопасности тем или иным государствам".Говоря о задержании Дурова, Путин заявил, что действия властей Франции не очень понятны и носят избирательный характер.О выборах в СШАО поставках газаПутин также рассказал о продажах газа Узбекистану.Российский лидер уточнил, что в республике проживает уже 37 млн человек, в том числе растет экономика. Следовательно, увеличивается потребность в энергоресурсах.Кроме того, он подчеркнул, что Москва будет согласовывать действия с Туркменистаном, также о поставках российского голубого топлива просит Иран.Напомним, что Восточный экономический форум проходит 3 – 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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путин вэф 2024 заявления
путин вэф 2024 заявления

Прирост населения в Узбекистане — миллион в год: Путин рассказал о продажах газа РУз

17:11 05.09.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Глава РФ сделал ряд ключевых заявлений на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, прокомментировав, в частности, поставки российского газа.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ-2024 во Владивостоке.
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2024
ВЭФ-2024. Пленарное заседание
© Sputnik / Александр Кряжев
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Главная тема Восточного экономического форума в этом году — "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности".
"Восточный экономический форум по праву стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона", — сказал российский лидер.
Глава РФ сделал ряд ключевых заявлений.
Развитие Дальнего Востока
Дальний Восток является огромным пространством для проявления деловой инициативы, запуска сложнейших проектов и формирования целых новых отраслей.
Дальневосточные регионы России дают прямой выход на растущие и перспективные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Сегодня Дальний Восток безо всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире.
От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит дальнейшее развитие России.
Темпы роста инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке за десять лет в три раза увеличились. И они в три раза выше среднероссийских.
Необходимо сократить очереди на границе, время досмотра грузового транспорта на Дальнем Востоке не должно превышать 10 минут.
Россия продолжит наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока.
Результаты вложений в Дальний Восток наглядны: работают около тысячи новых предприятий, созданы более 140 тыс. рабочих мест.
На Дальнем Востоке с 2013 года было запущено более 3,5 тыс. промышленных, инфраструктурных, технологических, образовательных проектов.
Россия будет улучшать деловой климат в целом по РФ и на Дальнем Востоке, в том числе для иностранных инвесторов.
Многие инвесторы сталкиваются с нехваткой энергомощностей на Дальнем Востоке, нужна новая долгосрочная программа их развития — ввода в строй новых объектов генерации.
План развития электроэнергетики должен учитывать не только текущие, но и перспективные потребности бизнеса и граждан на Дальнем Востоке.
Мастер-планы уже утверждены для 22 административных центров и агломераций Дальнего Востока.
Опыт Дальнего Востока станет основой, чтобы масштабировать практику мастер-планов.
Число пассажиров на внутренних авиарейсах на Дальнем Востоке должно увеличиться до 4 млн в год к 2030 году.
Успех в реализации планов на Дальнем Востоке и во всей России зависит от людей, от российских семей.
За последние пять лет объем построенного жилья на Дальнем Востоке вырос вдвое.
Дальний Восток привлекает и будет все больше привлекать внимание туристов.
Маркером успешного развития Дальнего Востока будет рост населения.
Также глава РФ рассказал о пилотном проекте для обработки беспилотников в гражданских целях, который будет организован на Дальнем Востоке.
"Мы будем поддерживать развитие на Дальнем Востоке передовых, креативных отраслей, инфраструктуры экономики больших данных и искусственного интеллекта. В том числе, организуем зону для обработки беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях" — отметил он.
Путин предложил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций, а также построить новые кампусы в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Чите, расширить кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. Еще одно его предложение касалось развития университетов в Арктике. Также на базе кампусов будут действовать передовые инженерные школы.
Глава РФ дал ряд поручений: правительству предусмотреть в федеральном бюджете на следующую трехлетку финансирование программ изучения недр Дальнего Востока и Сибири, подготовленных в рамках федерального проекта "Геология. Зарождение легенды". Также он поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке и увековечить память о Курильской десантной операции, которая стала одним из последних сражений Второй мировой войны.
Владимир Путин рассказал о значении коридора Петербург – Владивосток для туризма, назвал расширение Восточного полигона железных дорог самым важным и крупным проектом.
Задача расширения Восточного полигона на Дальнем Востоке масштабна, на всем протяжении БАМ предстоит проложить сплошные двойные пути, а также электрифицировать магистраль, отметил он.
Путин напомнил, что за последние десять лет на Транссибе и БАМе построено более двух тысяч и модернизировано свыше пяти тысяч километров пути. Возведено и реконструировано более 100 мостов и тоннелей, в том числе через реки Лена, Бурея, Селенга.
Глава РФ подчеркнул, что Россия может и готова строить транспортную инфраструктуру быстро, много и качественно.
Кроме того, Владимир Путин поручил Госдуме и правительству подготовить необходимые законопроекты для создания первой в России международной территории опережающего развития (ТОР).
"Первый международный ТОР планируется создать здесь в Приморском крае. Большой интерес к нему проявляют китайские друзья, а также Республика Белоруссия, с участием которой в Приморье может появиться новый глубоководный порт. Я прошу Государственную думу и правительство России ускорить работу над законопроектом, необходимым для запуска международных ТОРов", — сказал он.
О расчетах в долларах
Россия не отказывалась от расчетов в долларах, ей было отказано в расчетах, и поэтому приходится искать другие возможности.
США удачно воспользовались результатами Второй мировой войны, создали единую валюту — доллар.
США отказали России в долларовом обслуживании, думая, что после этого все рухнет.
США непрофессиональными и глупыми действиями подталкивают к отказу от доллара, страны переходят на национальные валюты.

"Естественным образом меняются приоритеты в использовании определенных валют... Финансовые и политические власти Соединенных Штатов этот процесс своими не просто неаккуратными, а непрофессиональными и глупыми действиями подталкивают. Я думаю, что они уже понимают, что они совершили ошибку, но не могут выйти из этой колеи, им неудобно признать, что они совершили ошибку. Не работают те инструменты, которые они (США — ред.) применяют. Мы переходим на национальные валюты и все. Рассчитывали, что у нас все рухнет, но тенденции очевидны. Тенденции использования валюты связаны с объемом роста экономики", — сказал Путин.

Об изменении ситуации в мировой экономике

"Ситуация в мировой экономике меняется. Уже сегодня страны глобального Юга — это более 50% глобального мирового ВВП, а страны БРИКС — это примерно 1/3 глобальной экономики в мире. Естественным образом, хочу подчеркнуть — естественным меняются приоритеты", — сказал Путин.

Путин заявил, что основные деловые связи и торговые маршруты всё больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг.

"Вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время и те объективные тенденции — а это самое главное — которые набирают силу в мировой экономике, когда основные деловые связи, торговые маршруты и, в целом, весь вектор развития — все больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг. Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие перспективные рынки, позволяют преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты", — сказал он.

По его словам, страны Глобального Юга должны обеспечить мировое лидерство в экономике.
Об отношениях России с партнерами по БРИКС
Отношения России с партнерами по БРИКС развиваются очень успешно.
Использование национальных валют в расчетах РФ с партнерами по БРИКС составляет примерно 65%.
Более 30 стран проявляют готовность сотрудничать с БРИКС.
Еще одно заявление Путина касалось внутриполитической ситуации в России, которую, как он отметил, раскачать не получилось, общество консолидировалось.
"Одна из задач, конечно, у противника заключалась в том, чтобы у нас посеять панику, раскачать внутриполитическую ситуацию в России, поселить неуверенность в наши действиях и так далее. Но к чему это привело: наоборот, к консолидации общества, как всегда бывает в таких случаях в России", — сказал он.
О конфликте на Украине и ситуации в зоне СВО
Противник ослабил свои позиции на ключевых направлениях в зоне специальной военной операции.
Жители приграничных регионов РФ страдают от террористических актов со стороны Украины, в первую очередь надо думать о них.
Противник пытался всеми силами заставить РФ перебросить войска с одного участка на другой и остановить наступление на ключевых направлениях, но Вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали выдавливать противника с приграничных территорий.
Вооруженные силы РФ должны выбросить противника с российских территорий.
Российские военные в зоне проведения спецоперации, в том числе в приграничье, сражаются героически.
Киев, совершив атаку на Курскую область, хотел остановить наступление России в Донбассе, но ничего не получилось.
"Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего, в Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью", — сказал Путин.
Российские войска ускорили наступательные операции на СВО.
Потери ВСУ чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается.
Также Путин рассказал, что будет, если Россия начнет отвечать Киеву зеркально на обстрелы Курской и Запорожской АЭС.
"Это очень опасные теракты. Можно только себе представить, что будет с Европой, если мы будем отвечать зеркально", — предупредил он.
Текущий украинский конфликт начался с государственного и кровавого переворота на Украине в 2014 году, о его причинах предпочитают не вспоминать сегодня, но мы то знаем в чем дело.
Договориться в Стамбуле с Киевом удалось, украинскую сторону достигнутые договоренности устроили, но им дали команду не делать этого.
Говоря о возможности переговоров с Украиной, президент РФ заявил, что Россия понимает, с кем имеет дело, и что другая сторона нарушает взятые на себя обязательства.
О ситуации с Дуровым
Путин рассказал, что встречался с Дуровым один раз в Москве много лет назад в Кремле и с тех пор они не виделись, добавив, что, если бы у основателя Telegram было желание, они могли бы встретиться в столице РФ.
Также глава РФ отметил, что у России не было никаких претензий к Дурову, но ему известно о претензиях многих стран к основателю Telegram "с учетом того, что платформа определенным образом используется какими-то людьми и какими-то структурами, которые могут наносить ущерб своей деятельностью экономике или в сфере безопасности тем или иным государствам".
Говоря о задержании Дурова, Путин заявил, что действия властей Франции не очень понятны и носят избирательный характер.
О выборах в США
Новый президент США станет выбором американского народа, Россия будет к нему относиться с уважением.
Не России определять фаворита президентской гонки в США.
Экс-президент США Дональд Трамп ввел против РФ огромное число санкций, мы надеемся, что кандидат на должность главы государства Камала Харрис этого не повторит.
О поставках газа
Россия не отказывается от транзита газа через Украину,
Если Украина откажется от транзита газа из РФ, поставки газа в Европу сократятся и пойдут по другим направлениям.
Российская Федерация готова поставлять газ в Европу, странам ЕС нужно договориться между собой.

"Мы готовы (поставлять природный газ в Европу — ред.). Пожалуйста, договоритесь с Польшей, чтобы Польша открыла трубопроводные системы, они же существуют", — заявил Путин.

Россия будет наращивать долю поставок сжиженного природного газа на мировые рынки.
Россия будет постепенно договариваться по поставкам газа с другими странами, сейчас наращивает поставки газа в Китай.
Путин также рассказал о продажах газа Узбекистану.
Российский лидер уточнил, что в республике проживает уже 37 млн человек, в том числе растет экономика. Следовательно, увеличивается потребность в энергоресурсах.
"У них также есть обязательства по внешним рынкам. Конечно, республике требуются дополнительные ресурсы. В Ташкенте было -21° в позапрошлом году. Такого никогда раньше не было в истории, наверное. А мы располагаем такими ресурсами", — заявил глава РФ.
Кроме того, он подчеркнул, что Москва будет согласовывать действия с Туркменистаном, также о поставках российского голубого топлива просит Иран.
Напомним, что Восточный экономический форум проходит 3 – 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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