https://uz.sputniknews.ru/20240905/putin-vystupleniye-vef-2024-45505356.html

Прирост населения в Узбекистане — миллион в год: Путин рассказал о продажах газа РУз

Прирост населения в Узбекистане — миллион в год: Путин рассказал о продажах газа РУз

Sputnik Узбекистан

Глава РФ сделал ряд ключевых заявлений на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, прокомментировав, в частности, поставки российского газа.

2024-09-05T17:11+0500

2024-09-05T17:11+0500

2024-09-05T17:11+0500

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владимир путин

владивосток

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ-2024 во Владивостоке.Главная тема Восточного экономического форума в этом году — "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности"."Восточный экономический форум по праву стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона", — сказал российский лидер.Глава РФ сделал ряд ключевых заявлений.Развитие Дальнего ВостокаТакже глава РФ рассказал о пилотном проекте для обработки беспилотников в гражданских целях, который будет организован на Дальнем Востоке.Путин предложил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций, а также построить новые кампусы в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Чите, расширить кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. Еще одно его предложение касалось развития университетов в Арктике. Также на базе кампусов будут действовать передовые инженерные школы.Глава РФ дал ряд поручений: правительству предусмотреть в федеральном бюджете на следующую трехлетку финансирование программ изучения недр Дальнего Востока и Сибири, подготовленных в рамках федерального проекта "Геология. Зарождение легенды". Также он поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке и увековечить память о Курильской десантной операции, которая стала одним из последних сражений Второй мировой войны.Владимир Путин рассказал о значении коридора Петербург – Владивосток для туризма, назвал расширение Восточного полигона железных дорог самым важным и крупным проектом.Задача расширения Восточного полигона на Дальнем Востоке масштабна, на всем протяжении БАМ предстоит проложить сплошные двойные пути, а также электрифицировать магистраль, отметил он.Путин напомнил, что за последние десять лет на Транссибе и БАМе построено более двух тысяч и модернизировано свыше пяти тысяч километров пути. Возведено и реконструировано более 100 мостов и тоннелей, в том числе через реки Лена, Бурея, Селенга.Глава РФ подчеркнул, что Россия может и готова строить транспортную инфраструктуру быстро, много и качественно.Кроме того, Владимир Путин поручил Госдуме и правительству подготовить необходимые законопроекты для создания первой в России международной территории опережающего развития (ТОР).О расчетах в долларахОб изменении ситуации в мировой экономикеПутин заявил, что основные деловые связи и торговые маршруты всё больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг.По его словам, страны Глобального Юга должны обеспечить мировое лидерство в экономике.Об отношениях России с партнерами по БРИКСЕще одно заявление Путина касалось внутриполитической ситуации в России, которую, как он отметил, раскачать не получилось, общество консолидировалось.О конфликте на Украине и ситуации в зоне СВОТакже Путин рассказал, что будет, если Россия начнет отвечать Киеву зеркально на обстрелы Курской и Запорожской АЭС.Говоря о возможности переговоров с Украиной, президент РФ заявил, что Россия понимает, с кем имеет дело, и что другая сторона нарушает взятые на себя обязательства.О ситуации с ДуровымПутин рассказал, что встречался с Дуровым один раз в Москве много лет назад в Кремле и с тех пор они не виделись, добавив, что, если бы у основателя Telegram было желание, они могли бы встретиться в столице РФ.Также глава РФ отметил, что у России не было никаких претензий к Дурову, но ему известно о претензиях многих стран к основателю Telegram "с учетом того, что платформа определенным образом используется какими-то людьми и какими-то структурами, которые могут наносить ущерб своей деятельностью экономике или в сфере безопасности тем или иным государствам".Говоря о задержании Дурова, Путин заявил, что действия властей Франции не очень понятны и носят избирательный характер.О выборах в СШАО поставках газаПутин также рассказал о продажах газа Узбекистану.Российский лидер уточнил, что в республике проживает уже 37 млн человек, в том числе растет экономика. Следовательно, увеличивается потребность в энергоресурсах.Кроме того, он подчеркнул, что Москва будет согласовывать действия с Туркменистаном, также о поставках российского голубого топлива просит Иран.Напомним, что Восточный экономический форум проходит 3 – 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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