https://uz.sputniknews.ru/20240905/putin-vystupleniye-vef-2024-45505356.html
Прирост населения в Узбекистане — миллион в год: Путин рассказал о продажах газа РУз
Прирост населения в Узбекистане — миллион в год: Путин рассказал о продажах газа РУз
Sputnik Узбекистан
Глава РФ сделал ряд ключевых заявлений на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, прокомментировав, в частности, поставки российского газа.
2024-09-05T17:11+0500
2024-09-05T17:11+0500
2024-09-05T17:11+0500
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ-2024 во Владивостоке.Главная тема Восточного экономического форума в этом году — "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности"."Восточный экономический форум по праву стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона", — сказал российский лидер.Глава РФ сделал ряд ключевых заявлений.Развитие Дальнего ВостокаТакже глава РФ рассказал о пилотном проекте для обработки беспилотников в гражданских целях, который будет организован на Дальнем Востоке.Путин предложил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций, а также построить новые кампусы в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Чите, расширить кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. Еще одно его предложение касалось развития университетов в Арктике. Также на базе кампусов будут действовать передовые инженерные школы.Глава РФ дал ряд поручений: правительству предусмотреть в федеральном бюджете на следующую трехлетку финансирование программ изучения недр Дальнего Востока и Сибири, подготовленных в рамках федерального проекта "Геология. Зарождение легенды". Также он поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке и увековечить память о Курильской десантной операции, которая стала одним из последних сражений Второй мировой войны.Владимир Путин рассказал о значении коридора Петербург – Владивосток для туризма, назвал расширение Восточного полигона железных дорог самым важным и крупным проектом.Задача расширения Восточного полигона на Дальнем Востоке масштабна, на всем протяжении БАМ предстоит проложить сплошные двойные пути, а также электрифицировать магистраль, отметил он.Путин напомнил, что за последние десять лет на Транссибе и БАМе построено более двух тысяч и модернизировано свыше пяти тысяч километров пути. Возведено и реконструировано более 100 мостов и тоннелей, в том числе через реки Лена, Бурея, Селенга.Глава РФ подчеркнул, что Россия может и готова строить транспортную инфраструктуру быстро, много и качественно.Кроме того, Владимир Путин поручил Госдуме и правительству подготовить необходимые законопроекты для создания первой в России международной территории опережающего развития (ТОР).О расчетах в долларахОб изменении ситуации в мировой экономикеПутин заявил, что основные деловые связи и торговые маршруты всё больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг.По его словам, страны Глобального Юга должны обеспечить мировое лидерство в экономике.Об отношениях России с партнерами по БРИКСЕще одно заявление Путина касалось внутриполитической ситуации в России, которую, как он отметил, раскачать не получилось, общество консолидировалось.О конфликте на Украине и ситуации в зоне СВОТакже Путин рассказал, что будет, если Россия начнет отвечать Киеву зеркально на обстрелы Курской и Запорожской АЭС.Говоря о возможности переговоров с Украиной, президент РФ заявил, что Россия понимает, с кем имеет дело, и что другая сторона нарушает взятые на себя обязательства.О ситуации с ДуровымПутин рассказал, что встречался с Дуровым один раз в Москве много лет назад в Кремле и с тех пор они не виделись, добавив, что, если бы у основателя Telegram было желание, они могли бы встретиться в столице РФ.Также глава РФ отметил, что у России не было никаких претензий к Дурову, но ему известно о претензиях многих стран к основателю Telegram "с учетом того, что платформа определенным образом используется какими-то людьми и какими-то структурами, которые могут наносить ущерб своей деятельностью экономике или в сфере безопасности тем или иным государствам".Говоря о задержании Дурова, Путин заявил, что действия властей Франции не очень понятны и носят избирательный характер.О выборах в СШАО поставках газаПутин также рассказал о продажах газа Узбекистану.Российский лидер уточнил, что в республике проживает уже 37 млн человек, в том числе растет экономика. Следовательно, увеличивается потребность в энергоресурсах.Кроме того, он подчеркнул, что Москва будет согласовывать действия с Туркменистаном, также о поставках российского голубого топлива просит Иран.Напомним, что Восточный экономический форум проходит 3 – 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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путин вэф 2024 заявления
Прирост населения в Узбекистане — миллион в год: Путин рассказал о продажах газа РУз
Глава РФ сделал ряд ключевых заявлений на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, прокомментировав, в частности, поставки российского газа.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ-2024 во Владивостоке.
Главная тема Восточного экономического форума в этом году — "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности".
"Восточный экономический форум по праву стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона", — сказал российский лидер.
Глава РФ сделал ряд ключевых заявлений.
Развитие Дальнего Востока
Дальний Восток является огромным пространством для проявления деловой инициативы, запуска сложнейших проектов и формирования целых новых отраслей.
Дальневосточные регионы России дают прямой выход на растущие и перспективные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Сегодня Дальний Восток безо всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире.
От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит дальнейшее развитие России.
Темпы роста инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке за десять лет в три раза увеличились. И они в три раза выше среднероссийских.
Необходимо сократить очереди на границе, время досмотра грузового транспорта на Дальнем Востоке не должно превышать 10 минут.
Россия продолжит наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока.
Результаты вложений в Дальний Восток наглядны: работают около тысячи новых предприятий, созданы более 140 тыс. рабочих мест.
На Дальнем Востоке с 2013 года было запущено более 3,5 тыс. промышленных, инфраструктурных, технологических, образовательных проектов.
Россия будет улучшать деловой климат в целом по РФ и на Дальнем Востоке, в том числе для иностранных инвесторов.
Многие инвесторы сталкиваются с нехваткой энергомощностей на Дальнем Востоке, нужна новая долгосрочная программа их развития — ввода в строй новых объектов генерации.
План развития электроэнергетики должен учитывать не только текущие, но и перспективные потребности бизнеса и граждан на Дальнем Востоке.
Мастер-планы уже утверждены для 22 административных центров и агломераций Дальнего Востока.
Опыт Дальнего Востока станет основой, чтобы масштабировать практику мастер-планов.
Число пассажиров на внутренних авиарейсах на Дальнем Востоке должно увеличиться до 4 млн в год к 2030 году.
Успех в реализации планов на Дальнем Востоке и во всей России зависит от людей, от российских семей.
За последние пять лет объем построенного жилья на Дальнем Востоке вырос вдвое.
Дальний Восток привлекает и будет все больше привлекать внимание туристов.
Маркером успешного развития Дальнего Востока будет рост населения.
Также глава РФ рассказал о пилотном проекте для обработки беспилотников в гражданских целях, который будет организован на Дальнем Востоке.
"Мы будем поддерживать развитие на Дальнем Востоке передовых, креативных отраслей, инфраструктуры экономики больших данных и искусственного интеллекта. В том числе, организуем зону для обработки беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях" — отметил он.
Путин предложил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций, а также построить новые кампусы в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Чите, расширить кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. Еще одно его предложение касалось развития университетов в Арктике. Также на базе кампусов будут действовать передовые инженерные школы.
Глава РФ дал ряд поручений: правительству предусмотреть в федеральном бюджете на следующую трехлетку финансирование программ изучения недр Дальнего Востока и Сибири, подготовленных в рамках федерального проекта "Геология. Зарождение легенды". Также он поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке и увековечить память о Курильской десантной операции, которая стала одним из последних сражений Второй мировой войны.
Владимир Путин рассказал о значении коридора Петербург – Владивосток для туризма, назвал расширение Восточного полигона железных дорог самым важным и крупным проектом.
Задача расширения Восточного полигона на Дальнем Востоке масштабна, на всем протяжении БАМ предстоит проложить сплошные двойные пути, а также электрифицировать магистраль, отметил он.
Путин напомнил, что за последние десять лет на Транссибе и БАМе построено более двух тысяч и модернизировано свыше пяти тысяч километров пути. Возведено и реконструировано более 100 мостов и тоннелей, в том числе через реки Лена, Бурея, Селенга.
Глава РФ подчеркнул, что Россия может и готова строить транспортную инфраструктуру быстро, много и качественно.
Кроме того, Владимир Путин поручил Госдуме и правительству подготовить необходимые законопроекты для создания первой в России международной территории опережающего развития (ТОР).
"Первый международный ТОР планируется создать здесь в Приморском крае. Большой интерес к нему проявляют китайские друзья, а также Республика Белоруссия, с участием которой в Приморье может появиться новый глубоководный порт. Я прошу Государственную думу и правительство России ускорить работу над законопроектом, необходимым для запуска международных ТОРов", — сказал он.
Россия не отказывалась от расчетов в долларах, ей было отказано в расчетах, и поэтому приходится искать другие возможности.
США удачно воспользовались результатами Второй мировой войны, создали единую валюту — доллар.
США отказали России в долларовом обслуживании, думая, что после этого все рухнет.
США непрофессиональными и глупыми действиями подталкивают к отказу от доллара, страны переходят на национальные валюты.
"Естественным образом меняются приоритеты в использовании определенных валют... Финансовые и политические власти Соединенных Штатов этот процесс своими не просто неаккуратными, а непрофессиональными и глупыми действиями подталкивают. Я думаю, что они уже понимают, что они совершили ошибку, но не могут выйти из этой колеи, им неудобно признать, что они совершили ошибку. Не работают те инструменты, которые они (США — ред.) применяют. Мы переходим на национальные валюты и все. Рассчитывали, что у нас все рухнет, но тенденции очевидны. Тенденции использования валюты связаны с объемом роста экономики", — сказал Путин.
Об изменении ситуации в мировой экономике
"Ситуация в мировой экономике меняется. Уже сегодня страны глобального Юга — это более 50% глобального мирового ВВП, а страны БРИКС — это примерно 1/3 глобальной экономики в мире. Естественным образом, хочу подчеркнуть — естественным меняются приоритеты", — сказал Путин.
Путин заявил, что основные деловые связи и торговые маршруты всё больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг.
"Вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время и те объективные тенденции — а это самое главное — которые набирают силу в мировой экономике, когда основные деловые связи, торговые маршруты и, в целом, весь вектор развития — все больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг. Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие перспективные рынки, позволяют преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты", — сказал он.
По его словам, страны Глобального Юга должны обеспечить мировое лидерство в экономике.
Об отношениях России с партнерами по БРИКС
Отношения России с партнерами по БРИКС развиваются очень успешно.
Использование национальных валют в расчетах РФ с партнерами по БРИКС составляет примерно 65%.
Более 30 стран проявляют готовность сотрудничать с БРИКС.
Еще одно заявление Путина касалось внутриполитической ситуации в России, которую, как он отметил, раскачать не получилось, общество консолидировалось.
"Одна из задач, конечно, у противника заключалась в том, чтобы у нас посеять панику, раскачать внутриполитическую ситуацию в России, поселить неуверенность в наши действиях и так далее. Но к чему это привело: наоборот, к консолидации общества, как всегда бывает в таких случаях в России", — сказал он.
О конфликте на Украине и ситуации в зоне СВО
Противник ослабил свои позиции на ключевых направлениях в зоне специальной военной операции.
Жители приграничных регионов РФ страдают от террористических актов со стороны Украины, в первую очередь надо думать о них.
Противник пытался всеми силами заставить РФ перебросить войска с одного участка на другой и остановить наступление на ключевых направлениях, но Вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали выдавливать противника с приграничных территорий.
Вооруженные силы РФ должны выбросить противника с российских территорий.
Российские военные в зоне проведения спецоперации, в том числе в приграничье, сражаются героически.
Киев, совершив атаку на Курскую область, хотел остановить наступление России в Донбассе, но ничего не получилось.
"Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего, в Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью", — сказал Путин.
Российские войска ускорили наступательные операции на СВО.
Потери ВСУ чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается.
Также Путин рассказал, что будет, если Россия начнет отвечать Киеву зеркально на обстрелы Курской и Запорожской АЭС.
"Это очень опасные теракты. Можно только себе представить, что будет с Европой, если мы будем отвечать зеркально", — предупредил он.
Текущий украинский конфликт начался с государственного и кровавого переворота на Украине в 2014 году, о его причинах предпочитают не вспоминать сегодня, но мы то знаем в чем дело.
Договориться в Стамбуле с Киевом удалось, украинскую сторону достигнутые договоренности устроили, но им дали команду не делать этого.
Говоря о возможности переговоров с Украиной, президент РФ заявил, что Россия понимает, с кем имеет дело, и что другая сторона нарушает взятые на себя обязательства.
Путин рассказал, что встречался с Дуровым один раз в Москве много лет назад в Кремле и с тех пор они не виделись, добавив, что, если бы у основателя Telegram было желание, они могли бы встретиться в столице РФ.
Также глава РФ отметил, что у России не было никаких претензий к Дурову, но ему известно о претензиях многих стран к основателю Telegram "с учетом того, что платформа определенным образом используется какими-то людьми и какими-то структурами, которые могут наносить ущерб своей деятельностью экономике или в сфере безопасности тем или иным государствам".
Говоря о задержании Дурова, Путин заявил, что действия властей Франции не очень понятны и носят избирательный характер.
Новый президент США станет выбором американского народа, Россия будет к нему относиться с уважением.
Не России определять фаворита президентской гонки в США.
Экс-президент США Дональд Трамп ввел против РФ огромное число санкций, мы надеемся, что кандидат на должность главы государства Камала Харрис этого не повторит.
Россия не отказывается от транзита газа через Украину,
Если Украина откажется от транзита газа из РФ, поставки газа в Европу сократятся и пойдут по другим направлениям.
Российская Федерация готова поставлять газ в Европу, странам ЕС нужно договориться между собой.
"Мы готовы (поставлять природный газ в Европу — ред.). Пожалуйста, договоритесь с Польшей, чтобы Польша открыла трубопроводные системы, они же существуют", — заявил Путин.
Россия будет наращивать долю поставок сжиженного природного газа на мировые рынки.
Россия будет постепенно договариваться по поставкам газа с другими странами, сейчас наращивает поставки газа в Китай.
Путин также рассказал о продажах газа Узбекистану.
Российский лидер уточнил, что в республике проживает уже 37 млн человек, в том числе растет экономика. Следовательно, увеличивается потребность в энергоресурсах.
"У них также есть обязательства по внешним рынкам. Конечно, республике требуются дополнительные ресурсы. В Ташкенте было -21° в позапрошлом году. Такого никогда раньше не было в истории, наверное. А мы располагаем такими ресурсами", — заявил глава РФ.
Кроме того, он подчеркнул, что Москва будет согласовывать действия с Туркменистаном, также о поставках российского голубого топлива просит Иран.
Напомним, что Восточный экономический форум проходит 3 – 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.