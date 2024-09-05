https://uz.sputniknews.ru/20240905/rossiya-postavki-uzbekistan-test-sistemy-ospa-obezyan-45499752.html

Онищенко: Россия готова поставлять в Узбекистан тест-системы для выявления оспы обезьян

Онищенко: Россия готова поставлять в Узбекистан тест-системы для выявления оспы обезьян

Sputnik Узбекистан

Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко подчеркнул готовность РФ оказать всестороннюю поддержку республике в укреплении санитарно-эпидемиологической безопасности

2024-09-05T12:55+0500

2024-09-05T12:55+0500

2024-09-05T12:55+0500

пресс-центр

видео

эксклюзив

геннадий онищенко

пресс-центр

sputnik

узбекистан

тест-системы

россия

поставки

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Россия готова наладить поставки в Узбекистан тест-систем для выявления оспы обезьян. Об этом сообщил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Узбекистан доставят первые наборы тест-систем для выявления оспы обезьян, разработанные в ГНЦ "Вектор".Риск распространения эпидемии данного заболевания на территории стран ЕАЭС, Таджикистана и Узбекистана также оценивается как низкий, подчеркнули в Роспотребнадзоре.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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