https://uz.sputniknews.ru/20240905/rossiya-postavki-uzbekistan-test-sistemy-ospa-obezyan-45499752.html
Онищенко: Россия готова поставлять в Узбекистан тест-системы для выявления оспы обезьян
Онищенко: Россия готова поставлять в Узбекистан тест-системы для выявления оспы обезьян
Sputnik Узбекистан
Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко подчеркнул готовность РФ оказать всестороннюю поддержку республике в укреплении санитарно-эпидемиологической безопасности
2024-09-05T12:55+0500
2024-09-05T12:55+0500
2024-09-05T12:55+0500
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Россия готова наладить поставки в Узбекистан тест-систем для выявления оспы обезьян. Об этом сообщил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Узбекистан доставят первые наборы тест-систем для выявления оспы обезьян, разработанные в ГНЦ "Вектор".Риск распространения эпидемии данного заболевания на территории стран ЕАЭС, Таджикистана и Узбекистана также оценивается как низкий, подчеркнули в Роспотребнадзоре.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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геннадий онищенко россия поставки узбекистан тест-системы оспа обезьян
геннадий онищенко россия поставки узбекистан тест-системы оспа обезьян
Онищенко: Россия готова поставлять в Узбекистан тест-системы для выявления оспы обезьян
Эксклюзив
Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко подчеркнул готовность РФ оказывать всестороннюю поддержку республике в укреплении санитарно-эпидемиологической безопасности.
Россия готова наладить поставки в Узбекистан тест-систем для выявления оспы обезьян. Об этом сообщил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
"Передача и наработка тест-систем — это правильный, нужный и своевременный шаг", — отметил он.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Узбекистан доставят первые наборы тест-систем для выявления оспы обезьян, разработанные в ГНЦ "Вектор".
Риск распространения эпидемии данного заболевания на территории стран ЕАЭС, Таджикистана и Узбекистана также оценивается как низкий, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.