https://uz.sputniknews.ru/20240905/stalo-izvestno-kogda-v-tashkente-nachnut-vnedryat-sistemu-gosudarstvennogo-medstraxovaniya-45502473.html

Стало известно, когда в Ташкенте начнут внедрять систему государственного медстрахования

Стало известно, когда в Ташкенте начнут внедрять систему государственного медстрахования

Sputnik Узбекистан

Шавкату Мирзиёеву презентовали меры по совершенствованию первичного звена системы здравоохранения и внедрению механизмов медицинского страхования. 05.09.2024, Sputnik Узбекистан

2024-09-05T15:05+0500

2024-09-05T15:05+0500

2024-09-05T15:05+0500

общество

узбекистан

медицина

страхование

ташкент

сырдарья

каракалпакстан

шавкат мирзиёев

презентация

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Систему государственного медицинского страхования начнут внедрять в Ташкенте и Сырдарьинской области с 1 октября. Об этом шла речь в ходе презентации мер по совершенствованию первичного звена здравоохранения, представленной президенту Узбекистана Первичное звено играет важнейшую роль в укреплении здоровья населения, раннем выявлении и лечении заболеваний. В связи с этим глава республики подчеркнул необходимость поэтапной реализации реформ в этом направлении с глубоким изучением потребностей граждан, особенно в отдаленных районах. Реформы в сфере здравоохранения Узбекистана предусматривают внедрение государственного медицинского страхования. В этом направлении уже начали определенную работу и провели подготовку. Для этого до конца 2024-го внедрят информационные системы "Электронная поликлиника" и "Электронная больница". Медработники пройдут обучение по их использованию. Учреждения оснастят необходимой техникой и сетевым оборудованием. Систему государственного медицинского страхования планируют внедрить в других регионах республики до конца 2026 года.

узбекистан

ташкент

сырдарья

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общество, узбекистан, медицина, страхование, ташкент, сырдарья, каракалпакстан, шавкат мирзиёев, презентация