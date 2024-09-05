https://uz.sputniknews.ru/20240905/stalo-izvestno-kogda-v-tashkente-nachnut-vnedryat-sistemu-gosudarstvennogo-medstraxovaniya-45502473.html
Стало известно, когда в Ташкенте начнут внедрять систему государственного медстрахования
Стало известно, когда в Ташкенте начнут внедрять систему государственного медстрахования
Sputnik Узбекистан
Шавкату Мирзиёеву презентовали меры по совершенствованию первичного звена системы здравоохранения и внедрению механизмов медицинского страхования. 05.09.2024, Sputnik Узбекистан
2024-09-05T15:05+0500
2024-09-05T15:05+0500
2024-09-05T15:05+0500
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медицина
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сырдарья
каракалпакстан
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Систему государственного медицинского страхования начнут внедрять в Ташкенте и Сырдарьинской области с 1 октября. Об этом шла речь в ходе презентации мер по совершенствованию первичного звена здравоохранения, представленной президенту Узбекистана Первичное звено играет важнейшую роль в укреплении здоровья населения, раннем выявлении и лечении заболеваний. В связи с этим глава республики подчеркнул необходимость поэтапной реализации реформ в этом направлении с глубоким изучением потребностей граждан, особенно в отдаленных районах. Реформы в сфере здравоохранения Узбекистана предусматривают внедрение государственного медицинского страхования. В этом направлении уже начали определенную работу и провели подготовку. Для этого до конца 2024-го внедрят информационные системы "Электронная поликлиника" и "Электронная больница". Медработники пройдут обучение по их использованию. Учреждения оснастят необходимой техникой и сетевым оборудованием. Систему государственного медицинского страхования планируют внедрить в других регионах республики до конца 2026 года.
узбекистан
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общество, узбекистан, медицина, страхование, ташкент, сырдарья, каракалпакстан, шавкат мирзиёев, презентация
общество, узбекистан, медицина, страхование, ташкент, сырдарья, каракалпакстан, шавкат мирзиёев, презентация
Стало известно, когда в Ташкенте начнут внедрять систему государственного медстрахования
Шавкату Мирзиёеву презентовали меры по совершенствованию первичного звена системы здравоохранения и внедрению механизмов медицинского страхования.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik
. Систему государственного медицинского страхования начнут внедрять в Ташкенте и Сырдарьинской области с 1 октября. Об этом шла речь в ходе презентации
мер по совершенствованию первичного звена здравоохранения, представленной президенту Узбекистана
Первичное звено играет важнейшую роль в укреплении здоровья населения, раннем выявлении и лечении заболеваний. В связи с этим глава республики подчеркнул необходимость поэтапной реализации реформ в этом направлении с глубоким изучением потребностей граждан, особенно в отдаленных районах.
Реформы в сфере здравоохранения Узбекистана предусматривают внедрение государственного медицинского страхования. В этом направлении уже начали определенную работу и провели подготовку.
"Предлагается внедрить систему государственного медицинского страхования с 1 октября текущего года в городе Ташкенте и Сырдарьинской области, а с 1 января 2025 года — в Республике Каракалпакстан", — говорится в сообщении.
Для этого до конца 2024-го внедрят информационные системы "Электронная поликлиника" и "Электронная больница". Медработники пройдут обучение по их использованию. Учреждения оснастят необходимой техникой и сетевым оборудованием.
"Важность этой системы заключается в том, что в медицине будут применяться методы финансирования, основанные на результатах. Оказание медицинских услуг и предоставление лекарственных средств в рамках страхования будет осуществляться за счет государственного бюджета, с населения дополнительная плата взиматься не будет", — говорится в сообщении.
Систему государственного медицинского страхования планируют внедрить в других регионах республики до конца 2026 года.