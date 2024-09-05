https://uz.sputniknews.ru/20240905/vef-2024-putin-plenarnoye-zasedaniye-45497066.html

ВЭФ-2024: Путин выступает на пленарном заседании — трансляция

ВЭФ-2024: Путин выступает на пленарном заседании — трансляция

Sputnik Узбекистан

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке

2024-09-05T10:46+0500

2024-09-05T10:46+0500

2024-09-05T11:04+0500

экономика

россия

дальний восток

вэф

владимир путин

президент рф

выступление

прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин выступает на главном мероприятии девятого Восточного экономического форума (ВЭФ) — пленарном заседании.ВЭФ-2024 проходит 3 – 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема Восточного экономического форума в этом году — "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности".В качестве модератора выступает ведущая телеканала "Россия-24" Александра Суворова.Традиционное выступление главы РФ касается развития Дальнего Востока, после чего открывается дискуссия, в ходе которой Путин отвечает на вопросы.Президент РФ начал работу на форуме 4 сентября. Он провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, включающие узкий и расширенный составы. Лидеры обсудили различные аспекты российско-малайзийского сотрудничества, экономические вопросы, в том числе перспективы наращивания объемов взаимной торговли, планы по взаимодействию Москвы и АСЕАН в 2025 году на фоне предстоящего председательства Куала-Лумпура в объединении.Также российский лидер провел совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа и осмотрел интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеосвязи резидентов территорий опережающего развития, открыл ряд производственных площадок в регионе и встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.В преддверии пленарного заседания Владимир Путин пообщался с модераторами ключевых сессий ВЭФ, чтобы узнать о самых волнующих Дальний Восток проблемах и выслушать перспективные предложения.Для справки: Восточный экономический форум (ВЭФ), учрежденный указом президента РФ Владимира Путина от 19 мая 2015 года, ежегодно проходит во Владивостоке.Это ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.Мероприятия форума традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям России с различными странами мира.В деловой программе — бизнес-диалоги с ведущими странами – партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН – ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.Sputnik — генеральный информационный партнер мероприятия.

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