https://uz.sputniknews.ru/20240905/voennoslujaschie-rf-osvobodili-zavetnoe-v-dnr-45508529.html

Военнослужащие РФ освободили Заветное в ДНР

Военнослужащие РФ освободили Заветное в ДНР

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом удалось взять благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр"

2024-09-05T17:41+0500

2024-09-05T17:41+0500

2024-09-05T17:41+0500

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Российские войска освободили село Заветное в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Заветное (Покровское направление) — населенный пункт в девяти километрах к юго-западу от поселка Прогресс. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.Также бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах Дзержинска, Красноармейска, Щербиновки, Гродовки, Журавки, Михайловки, Селидово и Мемрика, а также отразили восемь контратак штурмовиков. Украинская армия потеряла:

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