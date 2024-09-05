https://uz.sputniknews.ru/20240905/voennoslujaschie-rf-osvobodili-zavetnoe-v-dnr-45508529.html
Военнослужащие РФ освободили Заветное в ДНР
Военнослужащие РФ освободили Заветное в ДНР
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Контроль над населенным пунктом удалось взять благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр"
2024-09-05T17:41+0500
2024-09-05T17:41+0500
2024-09-05T17:41+0500
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Российские войска освободили село Заветное в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Заветное (Покровское направление) — населенный пункт в девяти километрах к юго-западу от поселка Прогресс. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.Также бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах Дзержинска, Красноармейска, Щербиновки, Гродовки, Журавки, Михайловки, Селидово и Мемрика, а также отразили восемь контратак штурмовиков. Украинская армия потеряла:
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MIA „Rossiya Segodnya“
россия войска днр освобождение населенные пункты
россия войска днр освобождение населенные пункты
Военнослужащие РФ освободили Заветное в ДНР
Контроль над населенным пунктом удалось взять благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik.
Российские войска освободили село Заветное в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Заветное Донецкой Народной Республики", — указано в сводке российского военного ведомства.
Заветное (Покровское направление) — населенный пункт в девяти километрах к юго-западу от поселка Прогресс. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.
Также бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах Дзержинска, Красноармейска, Щербиновки, Гродовки, Журавки, Михайловки, Селидово и Мемрика, а также отразили восемь контратак штурмовиков.
Украинская армия потеряла:
около 530 солдат убитыми и ранеными;
противотанковую пушку "Рапира".