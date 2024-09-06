ЕАЭС – ШОС – БРИКС: на площадке ВЭФ обсудили перспективы развития кооперационных связей
© Пресс-служба ЕЭКЕАЭС – ШОС – БРИКС: перспективы развития кооперационных связей обсуждены на площадке ВЭФ
© Пресс-служба ЕЭК
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Восточный экономический форум проходит 3 – 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян на полях ВЭФ-2024 рассказала о механизме финансового содействия кооперационных проектов в ЕАЭС и перспективах развития кооперационных связей стран союза с государствами ШОС и БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.
Барсегян напомнила, что в этом году исполнилось 10 лет со дня подписания Договора о ЕАЭС, подчеркнув, что за это время Союз продемонстрировал свою эффективность и продолжает динамично развиваться в новых геополитических условиях.
"Заложенный в основу евразийской интеграции принцип четырех свобод: свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы доказал свою эффективность благодаря устранению торговых и административных барьеров", – отметила министр, выделив среди приоритетных для ЕАЭС задачи по формированию общего кооперационного сотрудничества и обеспечению производственной деятельности.
Она также рассказала, какие возможности открывает механизм субсидирования кооперационных проектов.
"Мы получили возможность субсидировать реализацию кооперационных проектов. Это направление, безусловно, позитивно скажется на развитии реального сектора экономики наших стран…Это важнейший инструмент, который поможет нам усилить кооперационное сотрудничество и привлекать партнеров из третьих стран и интеграционных объединений", — пояснила Барсегян.
По ее словам, не менее важными задачами являются позиционирование ЕАЭС на международной арене в качестве полюса экономического притяжения и особое внимание в условиях глобальных изменений мировой экономической архитектуры выстраиванию системного диалога с интеграционными объединениями регионального экономического сотрудничества, такими как ШОС, БРИКС, АСЕАН.
"В 2023 году товарооборот между странами ЕАЭС и БРИКС составил 63 млрд долларов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 26%, – сообщила Гоар Барсегян. – Важным событием стало подписание полноформатного договора о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. А в августе этого года при участии Комиссии состоялась встреча министров промышленности БРИКС. Мы выступили с инициативой использовать формат ЕАЭС+БРИКС в качестве постоянной площадки для диалога по актуальным вопросам развития реального сектора".
Гоар Барсегян также рассказала о развитии сотрудничества между ЕАЭС и АСЕАН в ходе сессии "Бизнес-диалог Россия – АСЕАН".
"Объем внешней торговли государств-членов ЕАЭС со странами-участницами АСЕАН в 2023 году превысил 27 млрд долларов и имеет значительный потенциал роста, подписано первое соглашение о зоне свободной торговли с членом Ассоциации – Вьетнамом, ведутся переговоры с Индонезией. Мы установили отношения в различных форматах с правительствами Камбоджи, Индонезии, Мьянмы, Таиланда и Сингапура, организуем крупные совместные мероприятия, в том числе регулярный бизнес-диалог ЕАЭС – АСЕАН. Заключен Меморандум о взаимопонимании в области экономического сотрудничества и подписан План сотрудничества ЕЭК и АСЕАН на 2021 – 2025 годы", – проинформировала министр о работе Комиссии в данном направлении.
Восточный экономический форум проходит 3 – 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
Sputnik — генеральный информационный партнер мероприятия.