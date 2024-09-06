https://uz.sputniknews.ru/20240906/eaeu-sco-brics-kooperatsionnyye-svyazi-45511127.html

ЕАЭС – ШОС – БРИКС: на площадке ВЭФ обсудили перспективы развития кооперационных связей

ЕАЭС – ШОС – БРИКС: на площадке ВЭФ обсудили перспективы развития кооперационных связей

Sputnik Узбекистан

Восточный экономический форум проходит 3 – 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке

2024-09-06T10:55+0500

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян на полях ВЭФ-2024 рассказала о механизме финансового содействия кооперационных проектов в ЕАЭС и перспективах развития кооперационных связей стран союза с государствами ШОС и БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.Барсегян напомнила, что в этом году исполнилось 10 лет со дня подписания Договора о ЕАЭС, подчеркнув, что за это время Союз продемонстрировал свою эффективность и продолжает динамично развиваться в новых геополитических условиях.Она также рассказала, какие возможности открывает механизм субсидирования кооперационных проектов.По ее словам, не менее важными задачами являются позиционирование ЕАЭС на международной арене в качестве полюса экономического притяжения и особое внимание в условиях глобальных изменений мировой экономической архитектуры выстраиванию системного диалога с интеграционными объединениями регионального экономического сотрудничества, такими как ШОС, БРИКС, АСЕАН.Гоар Барсегян также рассказала о развитии сотрудничества между ЕАЭС и АСЕАН в ходе сессии "Бизнес-диалог Россия – АСЕАН"."Объем внешней торговли государств-членов ЕАЭС со странами-участницами АСЕАН в 2023 году превысил 27 млрд долларов и имеет значительный потенциал роста, подписано первое соглашение о зоне свободной торговли с членом Ассоциации – Вьетнамом, ведутся переговоры с Индонезией. Мы установили отношения в различных форматах с правительствами Камбоджи, Индонезии, Мьянмы, Таиланда и Сингапура, организуем крупные совместные мероприятия, в том числе регулярный бизнес-диалог ЕАЭС – АСЕАН. Заключен Меморандум о взаимопонимании в области экономического сотрудничества и подписан План сотрудничества ЕЭК и АСЕАН на 2021 – 2025 годы", – проинформировала министр о работе Комиссии в данном направлении.Восточный экономический форум проходит 3 – 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.Sputnik — генеральный информационный партнер мероприятия.

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