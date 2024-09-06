https://uz.sputniknews.ru/20240906/klub-valday-prazdnuet-20-letie-45518041.html

Международный дискуссионный клуб "Валдай" празднует 20-летие

Международный дискуссионный клуб "Валдай" празднует 20-летие

Sputnik Узбекистан

За эти годы в работе клуба приняли участие более 1 000 представителей мирового научного сообщества из 85 стран.

2024-09-06T18:15+0500

2024-09-06T18:15+0500

2024-09-06T18:15+0500

дискуссионный клуб "валдай"

россия

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает двадцатилетие.Первое заседание клуба на тему "Россия на рубеже веков: надежды и реалии" открылось 2 сентября 2004 года, а 6 сентября в Ново-Огарево состоялась первая встреча экспертов "Валдая" с президентом России Владимиром Путиным.После этого было принято решение сделать заседания клуба ежегодными, а ему самому дать название "Валдайский клуб".С момента основания Клуба глава РФ традиционно встречается с участниками его ежегодных заседаний.За прошедшее время "Валдай" стал важной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных вопросов международной политики.С 2014 года Клуб отошел от формата "рассказа миру о России", перейдя к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем.Одной из основных его целей является консолидация мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Клуб активно взаимодействует с ведущими мировыми экспертами в таких областях, как международные отношения, глобальная политика, экономика, безопасность, энергетика, социология, коммуникации и др.Здесь также формируют идеи и стратегии, способствующие укреплению сотрудничества между странами.Интеллектуальный потенциал "Валдая" высоко оценивают в России и за рубежом. За годы существования Клуба в его работе участвовали более 1000 представителей международного научного сообщества из 85 стран мира.В их числе профессора крупнейших мировых "фабрик мысли" и университетов: Гарвардского, Колумбийского, Джорджтаунского, Стэнфордского, Карлтонского, Лондонского, Каирского, Тегеранского, Восточно-китайского, Токийского, Тель-Авивского, Мессинского, а также Университета имени Джонса Хопкинса, Лондонской школы экономики, Королевского колледжа Лондона, Сьянс По и Сорбонны. Участниками "Валдая" также стали выдающиеся политики, деятели культуры и эксперты.Известность среди международного экспертного сообщества получили региональные конференции клуба "Валдай" — Азиатский, Ближневосточный, Российско-китайский и Евро-атлантический диалоги. Сессии Клуба проходят в рамках Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума во Владивостоке.Клуб активно взаимодействует с ведущими мировыми экспертами в таких областях, как международные отношения, глобальная политика, экономика, безопасность, энергетика, социология, коммуникации и др.

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международный дискуссионный клуб "валдай"