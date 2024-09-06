https://uz.sputniknews.ru/20240906/kuda-poyti-na-vyxodnyx-v-tashkente-45518462.html

Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Выступление Willy William, фестиваль локальных брендов и шоу-программа в парке. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik Узбекистан

2024-09-06T18:45+0500

2024-09-06T18:45+0500

2024-09-06T18:45+0500

ташкент

выходные

афиша на выходные

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Суббота, 7 сентябряВыставка "Женщины Узбекистана. Преображение"Посетителей ждет выставка, посвященная роли женщин в истории и обществе республики. Экспозиция включает архивные фото и киноматериалы, отражающие женскую силу и творческое начало.Место: Галерея изобразительного искусства (NBU) Время: с 10.00Стоимость входа: 10 - 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71-209-8029, (+998) 71-209-8015Выступление Willy WilliamВсемирно известный французский певец и автор хитов "Ego" и "Mi Gente" выступит на площади за гостиницей Hyatt и Национальной библиотекой имени Алишера Навои в рамках музыкального фестиваля.Время: 19.00Место: Hyatt Regency TashkentВход свободныйФестиваль локальных брендов "Тепло"Посетители смогут приобрести керамику, ювелирные изделия, сумки и одежду от местных дизайнеров, а также поучаствовать в лекциях, мастер-классах и развлечениях для детей и взрослых.Время: с 12.00 до 21.00Место: Японский садСтоимость входа: взрослым — 50 тыс. сумов, детям — 25 тыс. сумовКинопоказы под открытым небомПосетителей ждет показ фильмов "Три метра над уровнем неба", "Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1" и "Один день" под открытым небом в парке "Дружба".Время: 19.00, 21.00, 23.00Место: Сад ДружбыСтоимость билетов: 60 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 90−134−4646Воскресенье, 8 сентябряПерсональная выставка Алексея ГвардинаХудожник-график представит выставку работ под названием "Мастер…Москва…Маргарита…" в малом выставочном зале Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы при Академии художеств Узбекистана.Время: с 09.00 до 18.00Место: Международный Караван-Сарай культуры Икуо ХираямыВход свободныйПознавательная программа в Республиканской детской библиотекеУчастники обсудят книгу Беверли Клири "Dear Mr. Henshaw" под руководством педагога Феруза Акобирова. А также примут участие в настольной игре "Звездные империи", где создадут космические флоты и разработают стратегии.Время: с 13.00 до 17.30Место: Республиканская детская библиотекаВозраст: от 12+ летУчастие бесплатное – необходима регистрация по ссылкеШоу-программа в паркеПосетителей ждет шоу-программа, а также живое выступление Milan band и диджей сет от DJ Safronov.Время: 19.00Место: Milliy bog‘Вход свободный

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