https://uz.sputniknews.ru/20240906/mishustin-posetit-uzbekistan-s-ofitsialnym-vizitom-45516065.html
Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом
Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом
Sputnik Узбекистан
В рамках визита российского премьера планируется проведение заседания совместной комиссии на уровне глав правительств
2024-09-06T15:01+0500
2024-09-06T15:01+0500
2024-09-06T15:01+0500
политика
россия
премьер-министр
михаил мишустин
узбекистан
официальный визит
посольство россии в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит республику с официальным визитом, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в посольстве России в РУз.В пресс-службе дипломатического представительства добавили, что сейчас готовятся к этому мероприятию, идут постоянные взаимодействия между руководителями отдельных отраслей, министерств, ведомств России и Узбекистана. Ожидается проведение заседания совместной комиссии на уровне глав правительств.
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MIA „Rossiya Segodnya“
михаил мишустин визит узбекистан
михаил мишустин визит узбекистан
Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом
Планируется проведение заседания совместной комиссии на уровне глав правительств.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит республику с официальным визитом, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан
в посольстве России в РУз.
В пресс-службе дипломатического представительства добавили, что сейчас готовятся к этому мероприятию, идут постоянные взаимодействия между руководителями отдельных отраслей, министерств, ведомств России и Узбекистана.
Ожидается проведение заседания совместной комиссии на уровне глав правительств.