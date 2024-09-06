https://uz.sputniknews.ru/20240906/mishustin-posetit-uzbekistan-s-ofitsialnym-vizitom-45516065.html

Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом

Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом

Sputnik Узбекистан

В рамках визита российского премьера планируется проведение заседания совместной комиссии на уровне глав правительств

2024-09-06T15:01+0500

2024-09-06T15:01+0500

2024-09-06T15:01+0500

политика

россия

премьер-министр

михаил мишустин

узбекистан

официальный визит

посольство россии в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит республику с официальным визитом, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в посольстве России в РУз.В пресс-службе дипломатического представительства добавили, что сейчас готовятся к этому мероприятию, идут постоянные взаимодействия между руководителями отдельных отраслей, министерств, ведомств России и Узбекистана. Ожидается проведение заседания совместной комиссии на уровне глав правительств.

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михаил мишустин визит узбекистан