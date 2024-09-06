https://uz.sputniknews.ru/20240906/posle-putina-u-amerikantsev-novaya-strategiya-v-voyne-s-rossiey-45515218.html

После Путина: у американцев новая стратегия в войне с Россией

После Путина: у американцев новая стратегия в войне с Россией

Sputnik Узбекистан

Давненько не было у наших западных экс-партнеров такого срыва покровов. "Путин не оппортунист", он "никогда не остановится на Украине", — сообщил потрясенной общественности аналитик американской разведки Питер Шредер.

2024-09-06T17:10+0500

2024-09-06T17:10+0500

2024-09-06T17:10+0500

колумнисты

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владимир путин

дмитрий медведев

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Зацените уровень американской разведки: сколько лет им потребовалось на то, чтобы убедиться в очевидном. До этого, как рассказывает Шредер, американские политики считали Путина "оппортунистом". Они верили, что если как следует надавить на Россию, то наш президент подсчитает прибыли и убытки, сочтет все предприятие СВО невыгодным и согласится вывести войска с территорий, оккупированных киевским режимом. Нет, они все-таки "тупые, как этот стол", иначе не скажешь. В мире нет лидера, который жил бы под таким давлением Запада, как президент России. И он, и все его соратники, и все их ближние и дальние обложены санкциями по самое не могу. Выписаны какие-то дурацкие ордера МУС. Западные информационные помойки каждый день, как по команде, проклинают Россию и ее лидера. Но разве это дало хоть какой-то результат?Причем принципиальная позиция российского президента была четко и честно озвучена аж в 2007 году, в знаменитой мюнхенской речи. Семнадцать лет назад было объявлено, что Россия будет защищать свою независимость и свой суверенитет всеми средствами. А они все продолжали мечтать об "оппортунисте" Путине.Все-таки, когда воры, трусы и лжецы пытаются прогнозировать действия противника, у них получается плохо. Потому что они всех вокруг считают ворами, трусами и лжецами. А стоит им столкнуться с честным человеком, искренне болеющим за свою страну, шаблоны рвутся с таким треском, что слышно далеко вокруг.У нас в России влияние первого лица действительно трудно переоценить. Люди увлекаются теми же видами спорта, что и президент, и так же носят часы на правой руке. Но Путин сделал нечто большее — он сделал модным трендом патриотизм и любовь к великой России. Мода — это страшная вещь, она посильнее всех методичек, в том числе и вашингтоновских. Гордиться Россией, бороться за нее — вот что сегодня абсолютный мейнстрим в нашей стране. Теми же санкциями люди козыряют в частных разговорах — "ты под санкциями ЕС и Канады? А я еще и под санкциями США! Я выиграл!"Поэтому вызывает сомнения новая стратегия, которую предлагает Вашингтону Питер Шредер. Она заключается в том, чтобы сделать вид "не очень-то и хотелось" и дождаться того момента, "когда Путина не будет".В промежутке можно попытаться навязать сторонам перемирие — но только ради того, чтобы нашпиговать Украину оружием. Если не выйдет, подпитывать конфликт потихоньку, стараясь не очень тратить ресурсы. Главное — дождаться нового лидера России, который придет на смену Путину. Почему-то предполагается, что это будет проамериканский человек, и он моментально сдаст Вашингтону все, включая Крым, Донбасс и ядерное оружие.Простите, а откуда такая уверенность? Вы путаете русских с японцами или немцами, которым наваляли — и они запросили пощады? Но для начала, чтобы покорить русских, их надо завоевать. Не вручать друг другу глупенькие медали "За победу в холодной войне", а победить в открытом бою. Однако открытой полномасштабной войны с нами вы боитесь до судорог. Это видят даже ваши украинские холопы. Так с какой стати русские будут вас слушаться и выбирать себе проамериканскую марионетку?Непонятно также, откуда она вообще возьмется у нас в России. Как этот сферический возлюбленный дяди Сэма в вакууме будет строить отношения с избирателями, что он им будет говорить? Давайте простим Вашингтону гибель наших убитых и мучения наших раненых и сделаем все "как при бабушке"? Люди такого не поймут.Если и есть сегодня оппозиция в России, то это те люди, которые требуют еще более жесткого обращения с западными противниками. Никаких договоров, никаких перемирий, война до победного конца, — вот их четкая и внятная политическая программа. Само собой, все будущие политические лидеры в России будут склонны к такому же решению проблем — именно "мнение народное" создает лидера, а не наоборот.Так что надеяться на "после Путина" — это реально смешная идея. Королям "цветных революций" на заметку: в нашей тысячелетней России на смену "страшному тирану" регулярно приходит еще более жесткий политик, причем сначала он выглядит как типичный либерал. Потом все очень удивляются — да как же мы так проглядели?На смену Сталину, которого англосаксонские элиты боялись до истерики, пришел либеральный Хрущев. Именно он, а отнюдь не Сталин, взорвал на Новой земле "кузькину мать", создал и успешно разрулил Карибский кризис и заставил англосаксов убрать ракеты из Турции, а потом приползти в Москву и подписать соглашение о запрете ядерных испытаний.На смену Путину с его мюнхенской речью пришел в 2008 году либеральный Дмитрий Медведев. Не прошло и полугода после его избрания, как русская армия в три дня принудила Грузию к миру. Плодами этой победы мы пользуемся до сих пор — руководство Грузии ведет себя на редкость разумно и всеми силами уклоняется от попыток Запада принудить ее к еще одному конфликту с Москвой.Вы все еще надеетесь на "после Путина"? Подумайте еще раз.

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Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

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